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Свобода бизнеса от Энфорта
Кому не хотелось бы иметь в офисе мощную и к тому же беспроводную линию связи, обеспечивающую одновременно высокоскоростной доступ в Интернет, качественную телефонию, передачу голоса и изображения, непробиваемую защиту от внешних вторжений и возможность построения локальной сети, объединяющей все, даже самые удаленные подразделения предприятия в единое информационное целое?
Все эти до недавнего времени фантастические возможности стали доступны уже сегодня - после появления на российском телекоммуникационном рынке первых операторов связи, работающих в стандарте WiMAX - новейшей технологии беспроводного широкополосного доступа. В июне во Владивостоке состоялось открытие филиала федерального оператора связи "Энфорта", предоставляющего полный спектр современных услуги связи для бизнеса на основе технологии WiMAX: высокоскоростной доступ в Интернет, телефония, электронная почта, веб-хостинг, услуги системной интеграции, а также объединение географически распределенных офисов в единую защищенную корпоративную сеть.
ДосьеПроект Энфорта образован в октябре 2003 г. признанными лидерами российского телекоммуникационного сообщества, и в настоящее время успешно развивается на региональных рынках. В настоящее время компания оказывает услуги беспроводного доступа в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Уфе, Оренбурге, Тюмени, Перми и Рязани. В мае проект стартовал еще в 4 городах - Омске, Новокузнецке, Владивостоке и Хабаровске. В планах Энфорта на ближайшие два года - выйти на рынок еще нескольких регионов и до конца 2007 г. начать обслуживание клиентов уже в 28 городах России. Фактически Энфорта ведет строительство первой беспроводной сети национального масштаба.
Энфорта провозглашает своей миссией обеспечение малых и средних предприятий современными, доступными и качественными услугами связи, необходимыми для эффективного ведения бизнеса. Статистика показывает, что в услугах компании сейчас особенно нуждаются небольшие офисы, средний бизнес и филиалы крупных компаний. Предложение Энфорта ориентировано именно на эти компании и включает в себя все опции, необходимые для решения их бизнес-задач.
К достоинствам новой технологии - доступности в сочетании с высокой скоростью канала, мобильности, масштабируемости, возможности организации каналов связи в густозастроенных городских кварталах - Энфорта добавляет собственные козыри: скорость подключения (в течение 4 дней!), круглосуточную техническую поддержку, быстрое восстановление потерянного сервиса, предоставление всех услуг "под ключ", т.е. клиентам не требуется иметь технических знаний и навыков.
Энфорта уже успешно зарекомендовала себя за год работы в Новосибирске и Рязани, обеспечив телекоммуникационными услугами известные и серьезные компании.
Энфорта - это тот оператор, который предоставляет все телекоммуникационные возможности из единых рук, по единому контракту, высокого качества, быстро, выгодно и удобно для клиента.
Специальное предложение ЭНФОРТА только в июне 2006 г.!
Проект широкополосных услуг связи Энфорта начинает свою работу во Владивостоке. И свою деятельность мы начинаем с проведения специальной акции для всех своих будущих Клиентов, Друзей и Партнеров. Мы предлагаем Вам принять участие в специальной программе "БУДЬ ПЕРВЫМ - ПОЛУЧИ БОЛЬШЕ!", которая позволит вам:
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- И самое главное - получить супер-предложение от Энфорта.
Компания предлагает 20%-ную скидку на подключение услуги и 2 месяца без абонентной платы.
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