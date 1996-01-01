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Сегодня каждая из акций Сбербанка оценивается в 52 435 рублей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Отмечая свое 165-летие, ветеран российского финансового рынка Сбербанк не собирается сдавать позиции. Эксперты биржи объявили его лидером роста "голубых фишек". Иными словами - он занял первую строчку в списке компаний, имеющих наиболее известные и престижные акции.

Более чем полтора века назад в первую сберегательную кассу, открытую по именному указу императора в Санкт-Петербурге, пришли первые клиенты. Их суммарный вклад составил 426 руб. 50 коп. С тех пор деньги подешевели (в середине XIX века на гривенник можно было купить фунт говядины), но размер средств, которыми сейчас оперирует Сбербанк, конечно, несоизмерим с теми вкладами. Его капитал на 1 апреля 2006 г. составил 273,1 млрд руб., активы выросли до 2,513 трлн, кредитный портфель ныне обозначается цифрой в 1,787 трлн, а объем депозитов физических лиц достиг суммы 1,514 трлн руб.

Однако дело не сводится лишь к росту капитала. Сбербанк постоянно расширяет ассортимент своих услуг, вот уже много лет оставаясь единоличным лидером. Сочетание его колоссальных финансовых резервов с самой обширной филиальной сетью дает возможность кредитовать сотни отечественных предприятий. Получить кредит в Сбербанке может не только сельскохозяйственная организация, завод или фабрика, но и пенсионер, и молодая семья. Сбербанк - активный участник ипотечной программы, он одним из первых среди российских финансово-кредитных учреждений включился в реализацию национальных проектов, им разработаны весьма эффективные схемы сотрудничества с региональными властями по осуществлению планов социального и экономического развития республик, краев и областей. Сбербанк хорош не только потому, что он самый большой и, прямо скажем, самый привычный. Он - и один из самых удачливых и профессиональных. Далеко не случайно его акции за последние пять лет выросли в цене в несколько раз.

Пожалуй, немного российских, да и зарубежных фирм по такому показателю могут сравниться с ним. Сегодня каждая из акций Сбербанка оценивается в 52 435 руб. Но даже при таком стремительном росте некоторые аналитики продолжают считать их недооцененными по крайней мере на 20-25%. Они могут подорожать при условии, что, наконец, будет отменено ограничение на покупку акций российских банков иностранными инвесторами, которые именно эту инвестиционную сферу считают наиболее привлекательной и перспективной.

Анализируя причины успеха Сбербанка, специалисты обычно приводят множество факторов. Среди них и его долгая история, и мощное государственное присутствие, и разветвленная филиальная сеть по всей стране, и традиционно доверительное отношение к нему простых россиян. Но в этот список надо обязательно добавить социальную направленность политики банка, умение ставить перед собой не временные тактические, а долгосрочные стратегические задачи, а главное - стремление работать на будущее России.

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