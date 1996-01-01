Творцов и созидателей ждут во ВГУЭС

Со времен возникновения человечества люди всегда стремились украсить себя, свое жилище и весь окружающий мир. Несмотря на то что менялись времена и нравы, правители и государственное устройство, мода и стили, желание человека совершенствовать себя и все вокруг только возрастало.

Поговорка "встречают по одежке" актуальна и в современном мире. Причем касается она сегодня не только людей, но и городов и даже стран. Поэтому специалисты в области моды и дизайна востребованы всегда и везде. Во Владивостоке таких специалистов уже на протяжении десятков лет готовит Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Сервис, мода и дизайн на протяжении всей истории университета являлись для вуза ключевыми понятиями - кафедра индустрии моды появилась во ВГУЭС в числе самых первых и очень быстро оказалась на позиции ведущей. Сегодня это уже целый институт, который включает в себя несколько кафедр и направлений подготовки специалистов.

"Институт сервиса, моды и дизайна - это один из ключевых институтов нашего университета, потому что это именно та изюминка, которая есть только во ВГУЭС, - рассказывает директор Института сервиса моды и дизайна, доктор технических наук, профессор, почетный работник науки и техники Татьяна БОЙЦОВА. - Несмотря на выбранную специализацию, практически все вузы сегодня имеют часто повторяющийся набор специальностей. Наша гордость и наша основная изюминка - это сервис, мода и дизайн. Такого сочетания специальностей нет ни в одном вузе. Мы готовим специалистов по тем направлениям, которые будут востребованы всегда - во все времена люди будут хотеть модно одеваться, украшать свои дома, офисы, придомовые территории, принимать гостей, культурно общаться и т.д.".

Несмотря на то что само понятие "дизайн" вошло в русский язык не так давно, профессия дизайнера на сегодняшний день одна из самых востребованных и на рынке труда и среди абитуриентов. Институт сервиса, моды и дизайна ВГУЭС готовит дизайнеров в самых разных областях. Это дизайн костюма, дизайн интерьера и ландшафтный дизайн. Последнее время Институт набирает студентов и на новую, уникальную для Владивостока специальность - графический дизайн.

"В процессе обучения будущие дизайнеры изучают историю культуры и искусств, компьютерное моделирование, скульптуру, рисунок, живопись, технологию изготовления костюмов, современные рекламные технологии и множество самых разных предметов, благодаря которым через пять лет на рынок труда выходит всесторонне подготовленный специалист, который может разрабатывать интерьеры, фирменный стиль офисов, коллекции одежды, организовывать выставочное, внешнее и внутреннее пространство и т.д. Такой специалист, как правило, с успехом находит высокооплачиваемую работу в дизайнерских группах, рекламных агентствах, архитектурно-дизайнерских фирмах, салонах мебели и модной одежды. Высокий уровень подготовки студентов обеспечивает профессорско-преподавательский состав, в который входят доктора и кандидаты наук, заслуженные художники и члены Союза художников России, известные приморские скульпторы и архитекторы, - рассказывает Татьяна Бойцова. - Дизайнерское направление мы планируем развивать и дальше. У нас есть планы по открытию дополнительных специальностей. И молодым людям, которые будут поступать на эту специальность в этом году, мы сможем предложить еще более расширенный спектр образовательных услуг".

Дизайнерское направление действительно одно из основных в университете. На протяжении многих лет во Владивостоке по инициативе ВГУЭС проходят конкурсы "Юный дизайнер" и "Пигмалион", на которых свое творчество представляют школьники и студенты. Мастерство молодых дизайнеров повышается год от года, а финал конкурса превращается в феерическое шоу, равного которому нет на всем Дальнем Востоке. Победа в конкурсе открывает путь на всероссийские и мировые подиумы, путь к известности, прославлению собственного имени и, конечно же, имени своего университета.

Подготовка профессиональных имиджмейкеров - это еще одно новое, но очень востребованное направление подготовки специалистов. Студенты-имиджмейкеры изучают основы PR и этикет, мировую культуру и искусство, психологию мимики и жестов, актерское мастерство и ораторское искусство, продюсерское дело и иностранный язык. Выпускники с дипломом имиджмейкера готовы разработать имидж фирмы, компании, личности, они находят применение в шоу-бизнесе, сфере продаж, рекламной деятельности. Работа в сфере имиджа - это не только перспективное и интересное занятие, но и престижная, высокооплачиваемая профессия.

Не менее востребованы на сегодняшний день и специалисты, которые могут управлять делами офиса или дома, профессионально проводить встречи и приемы различного уровня, презентации и PR-кампании. Диплом управляющего офисом и домом, в рамках специальности "Домоведение", также можно получить в Институте сервиса моды и дизайна ВГУЭС.

Теперь о самом главном. Сегодня руководители различных уровней все больше говорят о том, что туризм становится одним из приоритетных направлений дальнейшего развития нашей страны. Наиболее активно он будет развиваться на Дальнем Востоке и в частности в Приморье благодаря уникальному географическому положению края, красивой природе, морю, близости стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Институт сервиса, моды и дизайна не мог остаться в стороне от происходящих процессов. На протяжении уже нескольких лет здесь готовят студентов по специальностям для гостинично-ресторанного сервиса и туризма.

"При подготовке специалистов для этой сферы бизнеса мы очень тесно сотрудничаем с туристическими фирмами, отелями, ресторанами, сотрудники которых оказывают помощь своими советами и принимают непосредственное участие в организации учебного процесса, повышении качества образования, готовности выпускников для работы в области туризма и гостеприимства, - говорит Татьяна Бойцова. - Подтверждением этому может служить регулярно проводимый съезд рестораторов и отельеров, организуемый Дальневосточной Ассоциацией рестораторов и отельеров, ресторанным агентством "Анонс" и кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса нашего института. Освоению специальности способствуют и работающая при институте своя туристическая фирма, есть возможность прохождения практики в ведущих отелях и ресторанах, в известных туристических фирмах города, фирмах Китая и Кореи.

Так или иначе все специальности нашего института тесно связаны между собой. Например, культурологи (специальность - "Культурология") в совершенстве знают историю мировой культуры, международное право, английский язык, один из восточных языков. Они умеют не только встретить гостей по всем правилам гостеприимства, показать им город и все его достопримечательности, но и готовы повышать культурный уровень наших соотечественников. Их работа на каждом предприятии, в каждой фирме, в детском учреждении, вузе, музее, творческом коллективе будет способствовать развитию общества, повышению привлекательности нашей страны.

Высокий уровень сервиса гостеприимства возможен только в красиво оформленных нашими специалистами-дизайнерами отелях, ресторанах, магазинах, бутиках с авторскими коллекциями одежды, при грамотно сконструированных рекламных плакатах, баннерах, витринах в общей композиции ландшафта города. Наш Институт сервиса моды и дизайна предоставляет возможность получить эти нужные для города творческие и интересные специальности".