Делаем новых людей

Многодетных мам со всего Дальнего Востока вместе с их многочисленными чадами в минувший четверг привезли в Хабаровск на первый Дальневосточный форум матерей. Не всех привезли, конечно, а самых образцовых. Чтобы подавали пример молодому поколению, которое, несмотря на послание президента, отказывается участвовать в улучшении демографической обстановки в стране.

Досье В Дальневосточном федеральном округе самая сложная в России демографическая обстановка. Незначительный прирост населения в 2005 году зафиксирован в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке, а в целом по округу убыль составила 24,5 тыс. человек. На Дальнем Востоке самый высокий в стране коэффициент младенческой смертности. По стране он составляет 11, в ДВФО - 14,4. В настоящее время в округе проживает более 1,5 млн детей, что составляет около 23% всего населения округа. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 2,5% от общего количества детей, детей-сирот - менее 1%. Округ лидирует и по количеству разводов, составивших в 2005 году 5 на 1000 человек, в то время как по стране этот показатель равен 4,2. Число браков в целом сопоставимо с общероссийскими показателями. Активно продолжается и отток населения с Дальнего Востока. В 2005 году в округ прибыло 114 тыс. человек, уехало 135 тыс., миграционная убыль составила более 20 тыс. человек. А за 15 последних лет Дальний Восток потерял 20% жителей.

Привезти-то мам привезли, но вот направить на верный политический курс забыли. Матери рассказывали, что рожали они "совсем в другое время, а сейчас, конечно, очень тяжело было бы на такое решиться". Многие говорили, что пособиями даже в 250 тыс. руб. проблему демографического упадка не решишь. Все дело в личных убеждениях. А если детей после всех этих манипуляций правительства и станет больше, то детей-сирот.

- Глупости все. Эти 250 тыс., - призналась в разговоре с корр. "ЗР" 43-летняя мать пятерых детей Елена КАВАВТАГИНА, - чтобы потом ребенок вырос и сказал, что я его ради 250 тыс. родила? Если женщина хочет родить, она родит, несмотря ни на что. А рожать из-за денег будут те, кому нужны деньги, а не дети.

Более того, матерей смущает, что президент призвал рожать больше детей, чтобы было кому защищать страну.

- Никогда не отправила бы своих детей в "горячую точку", - сказала "ЗР" многодетная мать из Приморья Маргарита ПЕТРУК. У нее пять собственных детей и шесть приемных. Впрочем, и приемные для нее давно cвои.

Чиновники тем временем рассуждали совсем о другом. О том, как важно сегодня уделять внимание демографии и общественным организациям и какой президент ПУТИН молодец, что, наконец, заговорил об этом.

- У нас в округе действует большое число женских организаций, - рассказал, выступая с приветственной речью перед 850 делегатами съезда, среди которых оказались также руководители общественных женских организаций, представители исполнительных и законодательных органов власти регионов Дальнего Востока, полпред президента и главный инициатор форума Камиль ИСХАКОВ. - Все они в той или иной мере выполняют единую задачу поддержки материнства и детства. К примеру, в России вот уже 7 лет успешно действует Международная общественная ассоциация благотворительных фондов "Мама", объединяющая благотворительные организации более чем в 70 регионах страны. У нас в округе деятельность ассоциации только началась, действует региональное отделение фонда в Приморском крае.

Исхаков предложил форуму рассмотреть целесообразность создания региональных организаций Международной общественной ассоциации благотворительных фондов "Мама" во всех субъектах округа.

Сам президент международной ассоциации благотворительных фондов "Мама" Раис АТНАГУЛОВ появился на форуме с керосиновой лампой в руках, которую затем передал архиепискому Хабаровскому и Приамурскому Марку. Как выяснилось, в лампе горел святой огонь, привезенный из Иерусалима.

- Я нормальный? - растерянно спросил Раис Атнагулов у журналистов перед пресс-конференцией. - Ночь не спал с такой организацией.

Опомнившись, уже на камеры, он уточнил:

- Хорошая организация! Прекрасная организация! Дальневосточный форум матерей - это вообще знаковое событие.

Досье Международная ассоциация фондов "Мама" работает с 1999 года, в ее состав входит 120 некоммерческих организаций и фондов из 74 субъектов РФ и 7 иностранных государств. Главной задачей ассоциации является повышение социальной роли семьи, защита материнства и детства. В Попечительский совет ассоциации входят Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, председатель Совета муфтиев России шейх Равиль ГАЙНУТДИН, главный раввин России Берл ЛАЗАР, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, президент Республики Татарстан Минтимер ШАЙМИЕВ, народные артисты России Николай КАРАЧЕНЦОВ и Александр ПОРОХОВЩИКОВ, народные артистки СССР Елена ОБРАЗЦОВА и Людмила ЗЫКИНА, композитор Елена СУРЖИКОВА, почетный председатель Союза женщин России Алевтина ФЕДУЛОВА и другие видные общественные деятели.

Закончилось знаковое событие концертом. Для матерей Дальнего Востока пела специально приглашенная в Хабаровск Эдита ПЬЕХА. Тоже мать, кстати. Правда, не многодетная.