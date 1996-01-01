Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Делаем новых людей
Многодетных мам со всего Дальнего Востока вместе с их многочисленными чадами в минувший четверг привезли в Хабаровск на первый Дальневосточный форум матерей. Не всех привезли, конечно, а самых образцовых. Чтобы подавали пример молодому поколению, которое, несмотря на послание президента, отказывается участвовать в улучшении демографической обстановки в стране.
ДосьеВ Дальневосточном федеральном округе самая сложная в России демографическая обстановка. Незначительный прирост населения в 2005 году зафиксирован в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке, а в целом по округу убыль составила 24,5 тыс. человек. На Дальнем Востоке самый высокий в стране коэффициент младенческой смертности. По стране он составляет 11, в ДВФО - 14,4. В настоящее время в округе проживает более 1,5 млн детей, что составляет около 23% всего населения округа. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 2,5% от общего количества детей, детей-сирот - менее 1%. Округ лидирует и по количеству разводов, составивших в 2005 году 5 на 1000 человек, в то время как по стране этот показатель равен 4,2. Число браков в целом сопоставимо с общероссийскими показателями. Активно продолжается и отток населения с Дальнего Востока. В 2005 году в округ прибыло 114 тыс. человек, уехало 135 тыс., миграционная убыль составила более 20 тыс. человек. А за 15 последних лет Дальний Восток потерял 20% жителей.
Привезти-то мам привезли, но вот направить на верный политический курс забыли. Матери рассказывали, что рожали они "совсем в другое время, а сейчас, конечно, очень тяжело было бы на такое решиться". Многие говорили, что пособиями даже в 250 тыс. руб. проблему демографического упадка не решишь. Все дело в личных убеждениях. А если детей после всех этих манипуляций правительства и станет больше, то детей-сирот.
- Глупости все. Эти 250 тыс., - призналась в разговоре с корр. "ЗР" 43-летняя мать пятерых детей Елена КАВАВТАГИНА, - чтобы потом ребенок вырос и сказал, что я его ради 250 тыс. родила? Если женщина хочет родить, она родит, несмотря ни на что. А рожать из-за денег будут те, кому нужны деньги, а не дети.
Более того, матерей смущает, что президент призвал рожать больше детей, чтобы было кому защищать страну.
- Никогда не отправила бы своих детей в "горячую точку", - сказала "ЗР" многодетная мать из Приморья Маргарита ПЕТРУК. У нее пять собственных детей и шесть приемных. Впрочем, и приемные для нее давно cвои.
Чиновники тем временем рассуждали совсем о другом. О том, как важно сегодня уделять внимание демографии и общественным организациям и какой президент ПУТИН молодец, что, наконец, заговорил об этом.
- У нас в округе действует большое число женских организаций, - рассказал, выступая с приветственной речью перед 850 делегатами съезда, среди которых оказались также руководители общественных женских организаций, представители исполнительных и законодательных органов власти регионов Дальнего Востока, полпред президента и главный инициатор форума Камиль ИСХАКОВ. - Все они в той или иной мере выполняют единую задачу поддержки материнства и детства. К примеру, в России вот уже 7 лет успешно действует Международная общественная ассоциация благотворительных фондов "Мама", объединяющая благотворительные организации более чем в 70 регионах страны. У нас в округе деятельность ассоциации только началась, действует региональное отделение фонда в Приморском крае.
Исхаков предложил форуму рассмотреть целесообразность создания региональных организаций Международной общественной ассоциации благотворительных фондов "Мама" во всех субъектах округа.
Сам президент международной ассоциации благотворительных фондов "Мама" Раис АТНАГУЛОВ появился на форуме с керосиновой лампой в руках, которую затем передал архиепискому Хабаровскому и Приамурскому Марку. Как выяснилось, в лампе горел святой огонь, привезенный из Иерусалима.
- Я нормальный? - растерянно спросил Раис Атнагулов у журналистов перед пресс-конференцией. - Ночь не спал с такой организацией.
Опомнившись, уже на камеры, он уточнил:
- Хорошая организация! Прекрасная организация! Дальневосточный форум матерей - это вообще знаковое событие.
ДосьеМеждународная ассоциация фондов "Мама" работает с 1999 года, в ее состав входит 120 некоммерческих организаций и фондов из 74 субъектов РФ и 7 иностранных государств. Главной задачей ассоциации является повышение социальной роли семьи, защита материнства и детства. В Попечительский совет ассоциации входят Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, председатель Совета муфтиев России шейх Равиль ГАЙНУТДИН, главный раввин России Берл ЛАЗАР, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, президент Республики Татарстан Минтимер ШАЙМИЕВ, народные артисты России Николай КАРАЧЕНЦОВ и Александр ПОРОХОВЩИКОВ, народные артистки СССР Елена ОБРАЗЦОВА и Людмила ЗЫКИНА, композитор Елена СУРЖИКОВА, почетный председатель Союза женщин России Алевтина ФЕДУЛОВА и другие видные общественные деятели.
Закончилось знаковое событие концертом. Для матерей Дальнего Востока пела специально приглашенная в Хабаровск Эдита ПЬЕХА. Тоже мать, кстати. Правда, не многодетная.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов