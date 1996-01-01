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ROLF BENZ одобрил работу представителя
ROLF BENZ в мебельном мире занимает то же место, что MERSEDES BENZ в автомобильном. Олицетворяя максимальный комфорт и являясь символами престижа, эти бренды представляют концепцию жизни успешного человека.
ДосьеФабрика ROLF BENZ основана в Германии в 1959 г. и специализируется на производстве мебели, света и аксессуаров нi-class. В России представительство марки работает с 1998 г. Официальным партнером ROLF BENZ на Дальнем Востоке с мая 2005 г. является салон "Милленниум".
На прошлой неделе столицу Приморья посетил экспорт-менеджер ROLF BENZ Руперт ХАЙНЦЛЬ. Целью его визита стало знакомство с региональным дистрибьютором марки (до этого владивостокский салон инспектировала глава представительства марки в России и странах СНГ Наталия СЕРГЕЕВА).
"Для нас чрезвычайно важен уровень партнера, - сказал Руперт Хайнцль на пресс-конференции. - Тем более что продажа ROLF BENZ имеет свою специфику, начиная с грамотного представления в выставочном зале и заканчивая доскональным знанием преимуществ марки и тонкостей производства. К тому же, разрабатывая интерьеры с предметами мебели ROLF BENZ, очень важно сохранить философию марки. "Милленниум" отвечает всем нашим требованиям".
Накануне он встречался с клиентами салона и был приятно удивлен тем, насколько хорошо владивостокцы разбираются в мебельной моде. В ходе встречи выяснилось, что приморские поклонники марки ценят ROLF BENZ за удивительную эргономику, высокие эксплуатационные свойства, стильные формы и великолепное немецкое качество. (Кстати, г-н Хайнцль подтвердил, что производство мебели по-прежнему находится в Германии и не будет переноситься в страны с дешевой рабочей силой)
Действительно, основное преимущество этой премиум-марки - потрясающий комфорт. Одна и та же модель может отличаться глубиной посадки, высотой подлокотников или углом наклона спинки, воплощая персональные представления покупателей об эргономичности и удобстве. Высокотехнологичные конструкционные решения мебели позволяют ей быть невероятно функциональной и мобильной, "выручая" своих владельцев в любых обстоятельствах. А стильный дизайн и оригинальное сочетание материалов - дерева, стекла, металла и ткани - являются завершающим "аккордом" при выборе ROLF BENZ. Главное же достоинство этого бренда заключается в том, что он позволяет своим обладателям создать не просто стильную, а концептуальную жилую среду, подчеркивающую их безупречный вкус и высокий статус.
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