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Жилой дом в районе "Тысячи мелочей" обязательно будет построен

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор компании-застройщика Дмитрий ГАВРИШ. ЗАО "Фонд недвижимости" на законных основаниях владеет земельным участком во Владивостоке по адресу: Некрасовская, 76-82 и намерен реализовать на нем свой проект.

Изначально участок под застройку был выдан ООО "Дальстройинвест". В дальнейшем он был приобретен ЗАО "Фонд недвижимости" по договору уступки прав требования. Таким образом, ЗАО "Фонд недвижимости" является добросовестным приобретателем права аренды земельного участка, о чем имеются соответствующие свидетельства государственной регистрации.

Учитывая, что неточности и технические ошибки в оформлении исходно- разрешительной документации, выявленные прокуратурой, осуществлены не ЗАО "Фонд недвижимости" и компания своевременно выплачивает арендную плату за земельный участок, законность обладания правами аренды земельного участка для строительства и благоустройства сомнению не подлежит.

"Жители микрорайона напрасно беспокоятся, - заявил Дмитрий Александрович. - Их интересы будут учтены. Построенная жителями детская площадка никоим образом не будет ни уменьшена, ни вынесена на период строительства, более того, мы эту площадку модернизируем, наполним малыми архитектурными формами - это сделаем сразу". Сохранение детской площадки - один из пунктов, на котором настаивают жильцы района. Они построили ее на свои деньги. "Фонд Недвижимости" заявляет - эти траты будут компенсированы. Не лишится район и спортивной площадки. По новому проекту строительства территория будет поделена на террассы, на одной из которых - место для спорта.

Застройщики подчеркивают - новый дом не будет относиться к категории "элитных" и ни о каком заборе вокруг дома не идет речи. Все работы по благоустройству, на которые заложено 15 млн руб., будут проведены на первом этапе.

Стройка могла бы начаться давно, но ЗАО "Фонд недвижимости", учитывая общественное мнение, вносило изменения в проект. "Войти по этим документам мы могли бы, но у нас было бы непонимание с городской администрацией", - заявил Дмитрий Александрович. Старый проект действительно ущемлял интересы жильцов, именно поэтому социальный бюджет благоустройства был увеличен с 2 млн руб. в старом проекте до 15 млн руб. в новом. В аренде у ЗАО "Фонд недвижимости" более 9,5 тыс. кв. м, из них около 700 кв. м - непосредственно под строительство, остальное - под благоустройство.

В связи с перепроектированием ЗАО "Фонд недвижимости" необходимо провести общественные слушания. Такое слушание компания намерена организовать в установленном законом порядке прямо на месте будущей застройки.

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