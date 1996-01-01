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Жизнь без меда или в меду?
Популярность меда может привести к его дефициту или прорыву в экономике.
На протяжении всей истории пчеловодства его продукты использовались сугубо индивидуально. Исключением являлось лишь свечное производство. Перелом произошел в начале XXI в., когда они стали представлять промышленный интерес. Яркий пример такого нового подхода - судьба открытия доктора Воскресенского.
Рецепты старины глубокой
На рубеже XIX - XX вв. выдающийся российский ученый, врач-диетолог Илья Воскресенский разработал уникальную технологию очистки нашего самого популярного национального напитка с помощью меда. Водоспиртовая смесь пропускалась через его белки и в результате избавлялась от множества вредных примесей, а также приобретала удивительную мягкость. Но интереса у тогдашних производителей крепкого алкоголя это изобретение не вызвало. Он появился совсем недавно - технология Воскресенского стала применяться для производства продукции под торговой маркой Medoff.
Очень быстро Medoff завоевал популярность у потребителей и получил высокие оценки специалистов. Соответственно, возросли объемы продаж и производства. На сегодняшний день компания использует мед в колоссальных объемах. Но помимо очистки медом, в приготовлении своих продуктов используются и другие продукты пчеловодства - по рецептам Воскресенского выпускается Medoff, настоянный на прополисе, маточном молочке, с цветочной пыльцой.
Мексика нам поможет
Сегодня магазинные прилавки так и пестрят названиями, связанными со словом "мед". Если "Medoff" использует его в качестве натурального абсорбента, то остальные алкогольные компании - для производства различных настоек. Теперь представьте, сколько меда требуется для удовлетворения их все возрастающих потребностей. Не станет ли он в буквальном смысле сладким золотом? Тем более, что из регионов, которые являются основными поставщиками продуктов пчеловодства, приходят тревожные новости. На Дальнем Востоке минувшей зимой произошла массовая гибель пчел. В Приморье рубят на продажу китайцам липовый лес, из-за чего катастрофически сокращается количество пасек.
Если взять статистику, то за период с 1993 по 2004 гг. численность пчелиных семей в нашей стране уменьшилась на 30%, а производство меда на протяжении последних 14 лет поддерживается на уровне около 50 тыс. тонн в год. В расчете на душу населения это составляет 1 (!) г в день.
Впрочем, специалисты говорят: опасаться нечего. В крайнем случае, мед можно закупать в Мексике, где цены на него невысоки. Но транспортные и таможенные расходы... Тогда, предлагают специалисты, надо развивать отечественное пчеловодство.
Пчеловодческая утопия
Звучит утопично, но пчеловодство действительно может стать одним из рычагов для подъема отечественной экономики. Хотя бы потому, что оно тесно взаимосвязано с сельским хозяйством. От усилий крылатых тружеников зависит урожай многих культур. Для их полноценного опыления России сегодня не хватает около 2, 3 млн пчелиных семей. Почему бы гражданам не заменить привычные парники ульями и таким образом не восполнить этот недостаток? При серьезном подходе пчеловодство может приносить ощутимую прибыль. Никакого махания лопатой при этом не требуется, а терапевтический эффект от общения с пчелами достаточно высок. Недаром Шерлок Холмс оставил на склоне лет туманный Лондон и занялся пчеловодством в графстве Сусекс. Недаром Петр I освободил пчеловодов от уплаты налогов.
Важность этой отрасли понимают и в Государственной думе. В начале этого года обсуждение "медовой проблемы" состоялось на расширенном заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике. Правда, федеральный закон "О пчеловодстве", от которого многое зависит, так и не был принят.
Между открытием технологии Воскресенского и появлением Medoff прошло почти столетие. Остается надеяться, что между осознанием "медовой проблемы" и ее конкретным решением пройдет срок гораздо меньший. Иначе не видать нам жизни в меду и, соответственно, новых качественных продуктов еще долгое время.
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