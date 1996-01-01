www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

"Авторадио" приходит на помощь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хороший экспромт - это экспромт хорошо подготовленный. Именно так и случилось с акцией "Авторадио" - "Супербомбила". Игра, изначально рассчитанная исключительно на укрепление имиджа "Авторадио, обернулась благим делом. В ходе "бомбежки" на дорогах водители собрали 127 734 рубля 20 копеек. И на все эти деньги сотрудниками "Авторадио" были приобретены самые необходимые предметы для Уссурийского детского дома № 2 и коррекционной школы Владивостока № 1.

Сегодня в России примерно 5 миллионов детей-сирот, в том числе и при живых родителях. Это официальная статистика. Как говорят, столько же беспризорников было в стране после Гражданской войны в 20-х годах прошлого столетия. У тех из них, кто попадал в детские дома с жесткой дисциплиной или становился "сыном полка", появлялся шанс чего-то добиться в жизни. Ну а те, кто оставался на улице, пополнили армию преступников.

И как тогда, так и сейчас, государственная финансовая поддержка социальных учреждений, где находится большая часть их этих пяти миллионов, весьма и весьма ограничена. По словам директора детского дома № 2 г. Уссурийска Игоря ЖОВНИРЕНКО, детей в его детдоме воспитывается почти в 2 раза больше чем это положено по нормативам, -155 вместо 80. И выделяемых государством денег едва хватает на латание "хозяйственных дыр", накапливавшихся годами.

Примерно так же дело обстоит и в коррекционной школе №1 Владивостока, где учатся и приобретают профессиональные навыки парикмахеров, мастеров по ремонту обуви, поваров, швей 212 детей.

- Мы, безусловно, понимаем, что благотворительными акциями невозможно решить все проблемы обездоленных детей, - говорит директор "Авторадио" Александр КАРПЕНКО. - Мы просто постарались внести в их жизнь толику уюта. Шкафы-купе, которые по просьбе директора коррекционной школы Ларисы ЗАВЬЯЛОВОЙ "Авторадио" установило в трех спальнях, такие же точно, какие ребята видели по телевизору, в домашних интерьерах.

Конечно, не просто привнести уют в спальню, где на двухъярусных армейских кроватях размещаются 24 человека. Но то, что с появлением "купе" там стало больше порядка, это точно.

- В нашу школу приходят дети с непростыми диагнозами, И тем не менее не только получают образование, но и приобретают специальности, которые помогут им встать на ноги во взрослой жизни, - говорит Лариса Завьялова. Спасибо "Авторадио" за то, что откликнулось на наш призыв. Спасибо и за то, что деньги, полученные в ходе акции "Супермобила", были распределены по справедливости: половина - уссурийцам, половина - нам.

Справедливости и сострадания - не этих ли качеств всем нам так не хватает во взрослой жизни? Поэтому к акции, начатой "Авторадио" вместе с его главным партнером - сетью шинных центров "Шинтоп" группы компаний "Востокшинторг", присоединились уже и компания "Oral B", и кафедра стоматологии детского возраста ВГМУ во главе с заведующей кафедрой Еленой РУСАКОВОЙ. Стоматологи осмотрели ребят и дали им свои рекомендации по лечению зубов и уходу за ними.

Итак, акция завершена. Все подарки вручены, торты съедены и... что? Праздник кончился?

- Могу заверить, что на этом участие "Авторадио" в жизни нуждающихся детей не закончится. - продолжает Александр Карпенко. - Это был наш, если так можно назвать, "пробный шар", и он получился удачным, Люди, которые не являлись пассажирами наших "бомбил", подходили к машинам и отдавали довольно серьезные суммы с просьбой не афишировать их фамилии. Это значит, что потребность делать добро в наших людях не исчезла.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru