"Авторадио" приходит на помощь

Хороший экспромт - это экспромт хорошо подготовленный. Именно так и случилось с акцией "Авторадио" - "Супербомбила". Игра, изначально рассчитанная исключительно на укрепление имиджа "Авторадио, обернулась благим делом. В ходе "бомбежки" на дорогах водители собрали 127 734 рубля 20 копеек. И на все эти деньги сотрудниками "Авторадио" были приобретены самые необходимые предметы для Уссурийского детского дома № 2 и коррекционной школы Владивостока № 1.

Сегодня в России примерно 5 миллионов детей-сирот, в том числе и при живых родителях. Это официальная статистика. Как говорят, столько же беспризорников было в стране после Гражданской войны в 20-х годах прошлого столетия. У тех из них, кто попадал в детские дома с жесткой дисциплиной или становился "сыном полка", появлялся шанс чего-то добиться в жизни. Ну а те, кто оставался на улице, пополнили армию преступников.

И как тогда, так и сейчас, государственная финансовая поддержка социальных учреждений, где находится большая часть их этих пяти миллионов, весьма и весьма ограничена. По словам директора детского дома № 2 г. Уссурийска Игоря ЖОВНИРЕНКО, детей в его детдоме воспитывается почти в 2 раза больше чем это положено по нормативам, -155 вместо 80. И выделяемых государством денег едва хватает на латание "хозяйственных дыр", накапливавшихся годами.

Примерно так же дело обстоит и в коррекционной школе №1 Владивостока, где учатся и приобретают профессиональные навыки парикмахеров, мастеров по ремонту обуви, поваров, швей 212 детей.

- Мы, безусловно, понимаем, что благотворительными акциями невозможно решить все проблемы обездоленных детей, - говорит директор "Авторадио" Александр КАРПЕНКО. - Мы просто постарались внести в их жизнь толику уюта. Шкафы-купе, которые по просьбе директора коррекционной школы Ларисы ЗАВЬЯЛОВОЙ "Авторадио" установило в трех спальнях, такие же точно, какие ребята видели по телевизору, в домашних интерьерах.

Конечно, не просто привнести уют в спальню, где на двухъярусных армейских кроватях размещаются 24 человека. Но то, что с появлением "купе" там стало больше порядка, это точно.

- В нашу школу приходят дети с непростыми диагнозами, И тем не менее не только получают образование, но и приобретают специальности, которые помогут им встать на ноги во взрослой жизни, - говорит Лариса Завьялова. Спасибо "Авторадио" за то, что откликнулось на наш призыв. Спасибо и за то, что деньги, полученные в ходе акции "Супермобила", были распределены по справедливости: половина - уссурийцам, половина - нам.

Справедливости и сострадания - не этих ли качеств всем нам так не хватает во взрослой жизни? Поэтому к акции, начатой "Авторадио" вместе с его главным партнером - сетью шинных центров "Шинтоп" группы компаний "Востокшинторг", присоединились уже и компания "Oral B", и кафедра стоматологии детского возраста ВГМУ во главе с заведующей кафедрой Еленой РУСАКОВОЙ. Стоматологи осмотрели ребят и дали им свои рекомендации по лечению зубов и уходу за ними.

Итак, акция завершена. Все подарки вручены, торты съедены и... что? Праздник кончился?

- Могу заверить, что на этом участие "Авторадио" в жизни нуждающихся детей не закончится. - продолжает Александр Карпенко. - Это был наш, если так можно назвать, "пробный шар", и он получился удачным, Люди, которые не являлись пассажирами наших "бомбил", подходили к машинам и отдавали довольно серьезные суммы с просьбой не афишировать их фамилии. Это значит, что потребность делать добро в наших людях не исчезла.