Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Авторадио" приходит на помощь
Хороший экспромт - это экспромт хорошо подготовленный. Именно так и случилось с акцией "Авторадио" - "Супербомбила". Игра, изначально рассчитанная исключительно на укрепление имиджа "Авторадио, обернулась благим делом. В ходе "бомбежки" на дорогах водители собрали 127 734 рубля 20 копеек. И на все эти деньги сотрудниками "Авторадио" были приобретены самые необходимые предметы для Уссурийского детского дома № 2 и коррекционной школы Владивостока № 1.
Сегодня в России примерно 5 миллионов детей-сирот, в том числе и при живых родителях. Это официальная статистика. Как говорят, столько же беспризорников было в стране после Гражданской войны в 20-х годах прошлого столетия. У тех из них, кто попадал в детские дома с жесткой дисциплиной или становился "сыном полка", появлялся шанс чего-то добиться в жизни. Ну а те, кто оставался на улице, пополнили армию преступников.
И как тогда, так и сейчас, государственная финансовая поддержка социальных учреждений, где находится большая часть их этих пяти миллионов, весьма и весьма ограничена. По словам директора детского дома № 2 г. Уссурийска Игоря ЖОВНИРЕНКО, детей в его детдоме воспитывается почти в 2 раза больше чем это положено по нормативам, -155 вместо 80. И выделяемых государством денег едва хватает на латание "хозяйственных дыр", накапливавшихся годами.
Примерно так же дело обстоит и в коррекционной школе №1 Владивостока, где учатся и приобретают профессиональные навыки парикмахеров, мастеров по ремонту обуви, поваров, швей 212 детей.
- Мы, безусловно, понимаем, что благотворительными акциями невозможно решить все проблемы обездоленных детей, - говорит директор "Авторадио" Александр КАРПЕНКО. - Мы просто постарались внести в их жизнь толику уюта. Шкафы-купе, которые по просьбе директора коррекционной школы Ларисы ЗАВЬЯЛОВОЙ "Авторадио" установило в трех спальнях, такие же точно, какие ребята видели по телевизору, в домашних интерьерах.
Конечно, не просто привнести уют в спальню, где на двухъярусных армейских кроватях размещаются 24 человека. Но то, что с появлением "купе" там стало больше порядка, это точно.
- В нашу школу приходят дети с непростыми диагнозами, И тем не менее не только получают образование, но и приобретают специальности, которые помогут им встать на ноги во взрослой жизни, - говорит Лариса Завьялова. Спасибо "Авторадио" за то, что откликнулось на наш призыв. Спасибо и за то, что деньги, полученные в ходе акции "Супермобила", были распределены по справедливости: половина - уссурийцам, половина - нам.
Справедливости и сострадания - не этих ли качеств всем нам так не хватает во взрослой жизни? Поэтому к акции, начатой "Авторадио" вместе с его главным партнером - сетью шинных центров "Шинтоп" группы компаний "Востокшинторг", присоединились уже и компания "Oral B", и кафедра стоматологии детского возраста ВГМУ во главе с заведующей кафедрой Еленой РУСАКОВОЙ. Стоматологи осмотрели ребят и дали им свои рекомендации по лечению зубов и уходу за ними.
Итак, акция завершена. Все подарки вручены, торты съедены и... что? Праздник кончился?
- Могу заверить, что на этом участие "Авторадио" в жизни нуждающихся детей не закончится. - продолжает Александр Карпенко. - Это был наш, если так можно назвать, "пробный шар", и он получился удачным, Люди, которые не являлись пассажирами наших "бомбил", подходили к машинам и отдавали довольно серьезные суммы с просьбой не афишировать их фамилии. Это значит, что потребность делать добро в наших людях не исчезла.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством