Квадратный метр ищет "пятна"

Немногим более пяти лет назад на рынок домостроения в Приморье стремительно вышла и заняла лидирующие позиции компания ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс". Сегодня с оглядкой на ее действия работают все строители края. О выходе на новый уровень и сдерживающих факторах "ЗР" рассказал президент компании Юрий СТЕПАНЧЕНКО.

Жилье повышает класс

Панельные дома, т.н. "социальное жилье", остаются основной продукцией компании. Они относительно дешевы - по цене даже несколько уступают "квадратам" на вторичном рынке жилья. И в то же время по уровню комфорта и внешнему виду явно привлекательнее "подержанного". В них увеличена высота потолка по сравнению с прежним серийным жильем, появилась современная планировка. И главное - они гораздо теплее кирпичных или монолитных. А это в нашем климате очень важно. Кроме того, дома изменились и внешне - cтали красивее. Казалось бы, на этом можно и остановиться. Но...

- В ближайшие 10-15 лет сегмент рынка социального жилья будет интенсивно работать, но он уже сейчас уменьшается. И наша компания не вечно будет работать только в нем, - говорит Юрий Васильевич. - Мы уже разработали новую серию теплого панельного дома, и первый такой дом собираемся построить на ул. Толстого. Эти дома будут очень красивы и внешне, и внутренне. По своему уровню приблизятся по требованиям к жилью для бизнес-класса.

На ул. Авроровской компанией будут построены два 23-этажных монолитных дома. Их проекты уже готовы. Кстати, один из этих домов два года тому назад уже начали строить, но пришлось приостановиться, чтобы решить ряд проблем. Сейчас строительство возобновляется. Под такое элитное домостроение у компании сегодня есть еще несколько площадок.

В проектных институтах - партнерах компании - и своими силами сейчас прорабатываются четыре проекта жилых зданий в каркасном исполнении. Колонны и балки для них будут выпускаться в заводских условиях.

Эта новая для компании технология позволит повысить конструктивную безопасность новых зданий по сравнению даже с надежными монолитными домами. Качество конструктивных элементов, выпущенных в заводских условиях, намного выше, чем тех, которые отливаются на стройплощадке. Так, сегодня качество каждой колонны или балки, выходящих из ОАО "Аврора", проверяется отдельно, и на них выдается паспорт качества с серьезной гарантией.

Опять же заводская продукция сама по себе получается дешевле, да и строительство с ее помощью обходится дешевле и идет быстрее. В следующем году появится рабочая проектная документация на первые каркасные дома, будет сделана опалубка под детали, предусмотренные проектами, и компания расширит свой ассортимент еще одним типом домов.

Большой стройке - большую землю!

Известно, что построить точечный дом - дорогое занятие. На стоимость 1 кв. метра в нем накладываются большие дополнительные расходы по развитию новой современной инженерной инфраструктуры района застройки, разные технические обременения. Поэтому строить микрорайонами лучше.

Во-первых, значительно снижаются затраты, а во-вторых, можно развивать новую социальную инфраструктуру - школы, магазины, предприятия общепита, детские сады. В любом случае в режиме строительного потока получить доступное жилье намного реальнее, чем при кустарном производстве точечных домов.

Компания ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс" в своих планах сегодня отдает приоритет именно комплексному строительству новых микрорайонов. Особенно ярким примером этого сегодня является Лесной квартал в районе Второй речки. Здесь под комплексную застройку был приобретен участок земли в 6 га со зданием бывшего госпиталя пограничников, перепрофилированного под многофункциональный комплекс. На этой территории ныне построено 100 тыс. кв. м жилья. Сейчас оно готовится к заселению.

Чтобы продолжать в том же духе дальше, строителям нужны новые земельные площади. К сожалению, их мало, и отдаленная перспектива просматривается с трудом.

Что же касается ближайших нескольких лет, то ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс" планирует осваивать несколько "пятен". Прежде всего, это Лесной квартал-2, расположенный рядом с первым. По его территории сейчас ведутся переговоры с владельцем земли - Тихоокеанским флотом. Есть на этот район и ключевой инвестор. При положительном решении здесь вместе с военными строителями можно будет построить 420 тыс. кв. м жилья.

Совместно с ВМСУ ТОФ начато освоение участка в районе бухты Патрокла. Уже в этом году здесь заложен первый дом нового микрорайона на 200-250 тыс. кв. м. Расположится он на сопке, с прекрасным видом на море и недалеко от будущего океанариума. И еще около 120 тыс. кв. м жилья предполагается построить в 63-м микрорайоне города.

Дольщиков возмущают сети

Президент компании считает, что $800 за 1 кв. м жилья сейчас вполне нормальная цена, если учесть то техническое "бремя", которое сегодня возлагает на застройщиков город.

Так, большие по проектам подпорные стенки - это сущие "копейки" по сравнению с затратами на выполнение тех технических заданий, которые выдаются в нагрузку к "чистому домостроению". Например, в районе Третьей Рабочей в придачу к новым домам пришлось построить районную КНС стоимостью в $1,5 млн. И сюда же из района Голубиной пади, примерно 5 км, тянуть электрический кабель.

Справедливость этих технических обременений перед городом защищали проектировщики, а у строителей так и осталось впечатление, что можно было принять и более разумные решения, при этом снизив себестоимость строительства нового жилья.

Получается, что сегодня за счет строителей и непосредственно дольщиков сетевые операторы - МУПы - постепенно развивают свой бизнес: получают новые сети, ТП, КНС и пр. А стоимость технического обременения порой доходит до 60% от стоимости дома! Естественно, это возмущает дольщиков.

- Я их прекрасно понимаю, - говорит Юрий Степанченко. - Сколько можно платить?! И каким образом можно сделать жилье доступнее?!

И предлагает: сделать все это, как в нормальных городах. Например, в Москве, где мэрия сама решает вопросы по строительству всех инженерных сетей, как это надо по планам их развития, а строительные компании по договорам с ней отдают за это городу какой-то процент построенного жилья.

Так и во Владивостоке ситуацию вполне можно было бы стандартизировать: развитие сетей полностью возложить на те же МУПы, а строители за предоставляемые им без лишних заморочек сети передавали бы городу часть возводимого ими жилья. Далее городские власти по своему усмотрению могли бы распоряжаться полученными таким образом "квадратными метрами" - либо снижать социальную нагрузку через распределение квартир среди очередников, либо продавать, чтобы на вырученные деньги решать самые разные городские задачи, в том числе и по развитию инженерных сетей.