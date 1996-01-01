Находкинский судоремонтный: традиции - лучшие, технологии - новые

В июне Находкинскому судоремонтному заводу исполняется 55 лет. Как считает нынешний генеральный директор предприятия Андрей ЧИЖ, у флагмана отечественного судостроения на Дальнем Востоке есть все шансы вернуть предприятию былую славу.

- Андрей Евгеньевич, время от времени возникают разговоры о том, что НСРЗ сменил свой основной профиль на другие, более прибыльные и менее затратные виды деятельности. Насколько они обоснованы?

- ОАО "Находкинский судоремонтный завод" продолжает оставаться ведущим на Дальнем Востоке поставщиком услуг в сфере организации судоремонта. В процессе работы мы применяем современные технологии, высококачественные сертифицированные материалы, инновационные решения. Компания по-прежнему ремонтирует суда, корабли всех типов и классов, строит буксиры и суда малого класса, изготавливает металлоконструкции, предоставляет услуги инжиниринга и многие другие. В основе успеха НСРЗ - более чем полувековой опыт работы на рынке отечественного и зарубежного судоремонта в сочетании с гибким профессиональным руководством.

- Как известно, одним из приоритетных направлений деятельности предприятия становится строительство буксиров, спрос на которые в последнее время значительно вырос...

- Действительно, в настоящее время Находкинский судоремонтный завод располагает довольно солидным портфелем заказов на строительство буксиров, необходимых для Дальневосточного региона. Для проведения этих работ имеется проект, изготовлена оснастка, закуплено необходимое технологическое оборудование, приобретаются материалы и комплектующие. Сегодня подготовительные работы подходят к завершению, и мы в ближайшее время намерены приступить к реализации долгосрочной программы строительства этих судов.

Чтобы вносить более заметную лепту в развитие отечественного судостроения, завод закупил и смонтировал машину для плазменной резки металла "Флагман ППлЦ-2,5", не имеющую аналогов на Дальнем Востоке. Разработана и изготовлена она ООО НПО "Флагман" (Санкт-Петербург). Принцип работы установки - воздушно-плазменный, машина может раскраивать практически любой металл - черный и цветной, толщиной до 60 мм. Производительность агрегата - до 200 тонн стали в месяц при минимальных отходах и качестве реза, не требующем дальнейшей механической обработки. Внедрение прогрессивного оборудования и технологий позволит заводу не только выйти на более высокий уровень судостроения, но и в несколько раз сократить затраты, повысить качество судоремонта и снизить цены, в частности на один из самых затратных видов работ - замену стальной обшивки корпусов судов.

Коллектив ОАО "Находкинский судоремонтный завод" с уверенностью смотрит в будущее. Строительство буксиров, приобретение современного технологического оборудования - первые шаги на этом пути.