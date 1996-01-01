"Дальакфесу" - 14 лет!

Крупнейшей приморской страховой компании - СК "Дальакфес" исполнилось 14 лет. "ЗР" поздравляет "Дальакфес" с днем рождения и желает сотрудникам и клиентам компании успешного бизнеса и стопроцентной уверенности в завтрашнем дне.

На темы бизнеса и личной жизни с генеральным директором "Дальакфеса", успешной business-woman и красивой женщиной Людмилой БРЮХНО побеседовал наш корреспондент.

- Людмила, день рождения - веселый праздник, но и традиционный повод подводить итоги.

- 14 лет на страховом рынке - это большой срок. Наша компания за это время выросла из "детского" возраста и стала динамично развивающейся и финансово устойчивой страховой компанией с крупной клиентурой. Страховые продукты "Дальакфеса" покупают крупные предприятия и холдинги России, мы демонстрируем ежегодный рост объема продаж на 30-50% в условиях жесткой конкуренции на страховом рынке.

- В чем же источник успеха компании?

- Во-первых, это наши клиенты: компании, порты, банки, холдинги, частные предприниматели, частные лица, которые остаются лояльными к "Дальакфесу" на протяжении многих лет, за что лично я им очень благодарна. Во-вторых, это уникальные страховые продукты, максимально учитывающие интересы и специфику каждого нашего клиента. В-третьих, профессионализм андеррайтеров и менеджеров нашей компании, многие из которых прошли обучение и стажировки в швейцарских, американских, немецких страховых и перестраховочных компаниях. В-четвертых, по-хорошему агрессивная стратегия продаж. Ведь мы не просто готовим большие страховые программы, мы при любой возможности помогаем в бизнесе нашим клиентам-судовладельцам, банкирам и всем нашим деловым партнерам. Мы строим сотрудничество на взаимовыгодной основе. В-пятых, наш бизнес во многом строится на личных контактах. Я сама работаю в страховании 14 лет, и, поверьте мне, я сама занимаюсь продажами страховых продуктов. 80% времени в моем деловом графике - это встречи с президентами и топ-менеджерами крупных компаний. Они одновременно и обогащают меня новыми идеями, позволяют постоянно учиться.

Рассказала много, но стоит упомянуть еще один источник успеха "Дальакфеса", - уникальное сочетание всех этих факторов в одном коллективе единомышленников.

- Насколько известно, "Дальакфес" успешно работает не только на Дальнем Востоке, но и в европейской части России?

- Да, ваша информация абсолютно верна. В этом году мы открыли Европейский офис нашей компании. Мы успешно продаем свои страховые продукты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. У нас есть опыт продаж открытых грузовых полисов в Америке и Австралии. Вообще, международные связи "Дальакфеса" весьма широки: уже более десяти лет мы работаем на международном рынке. Вторая в мире перестраховочная компания Swiss Re подписывает нам рекомендательные письма как успешной, устойчивой и динамично развивающейся компании России, и мы гордимся, что у нас такие перестраховщики. Г-н Удо МАРТИНСОН (генеральный менеджер Swiss Re) в этом году снова собирается приехать к нам на международную конференцию, которая планируется в сентябре.

- Наверное, сложно вести так много бизнес-проектов одновременно?

- "Дальакфес" - это компания, если так можно сказать, со спортивной душой.

Мы работаем в условиях жесткой конкуренции, но всегда стараемся играть спортивно, - мы, разумеется, настроены на победу, но соблюдаем все правила игры. Впрочем, спортивный дух не чужд нам и в прямом смысле этих слов.

Например, совсем недавно президенты крупных московских компаний пригласили меня принять участие в известной международной регате "Лазурный берег". Наша яхта заняла второе место и стала серебряным чемпионом этих престижных соревнований. Яхта-победитель с логотипом "Дальакфеса" на борту - это, поверьте мне, красиво. И, надеюсь, символично.

- Людмила, вы - генеральный директор компании, организатор бизнес-балов и конференций по страхованию во Владивостоке, президент Тихоокеанского клуба страховщиков и помощник депутата Госдумы, - когда вы все успеваете?

- Я занимаюсь бизнесом уже 17 лет и прошла хорошую школу в холдинге "Акфес", училась в Нью-Йоркском страховом колледже, но самое главное, - я училась бизнесу у таких талантливых руководителей и потрясающе интересных людей, как президент ВМТП Михаил Федорович РОБКАНОВ, генеральный директор ВМТП Вячеслав Михайлович ПЕРЦЕВ, генеральный директор ДВМП Евгений Николаевич АМБРОСОВ, генеральный менеджер Swiss Re Удо Мартинсон. Поверьте, общение с такими людьми доставляет огромное удовольствие. Я умею дружить и строить бизнес-отношения, и мои партнеры это ценят. Как помощник депутата Госдумы, председателя комитета по собственности Виктора Семеновича ПЛЕСКАЧЕВСКОГО, я буду предпринимать все усилия на пользу приморского страхового рынка и наших клиентов.

- Вас еще называют самой красивой и успешной женщиной на страховом рынке:

- Спасибо за комплимент! Тут я хотела бы сказать, что я еще и мама, и у нас растет замечательная дочь. Сейчас она студентка экономического факультета Московского государственного университета, она хорошо учится и помогает мне в бизнесе. Надеюсь, когда-нибудь она будет делать деньги еще успешнее чем мама и папа. Я горжусь своей дочерью.

- Наверное, вам везет на хороших людей?

- Да, это действительно так. Меня всегда окружают сильные и успешные бизнесмены, хорошие, умные и талантливые люди. Но я никогда не забываю, что я еще и business-women, это стимулирует, заставляет меня все время учиться и узнавать что-то новое.

Я хотела бы поздравить коллектив "Дальакфеса" с днем рождения компании, пожелать нам всем и нашим семьям здоровья, счастья и оптимизма. Всем нашим нынешним и будущим клиентам я желаю успеха в бизнесе, постоянного роста и уверенности, часть которой может обеспечить страховой полис "Дальакфеса".