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Страхи относительно Дальнего Востока преувеличены

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году крупнейший из коммерческих банков России - Альфа-Банк - отметил свое 15-летие. Дальневосточные филиалы банка и клиенты не остались в стороне торжества. При поддержке Альфа-Банка Дальний Восток посетили знаменитый биг-бэнд Игоря БУТМАНА и известная джазовая певица Джейн ПАРКЕР. С официальным визитом прибыла и московская делегация в составе руководителей банка.

Первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев дал "ЗР" эксклюзивное интервью.

Досье

Сысуев Олег Николаевич работает в Альфа-Банке с 1999 г. До перехода в банк в 1998-1999 гг. - первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в 1997-1998 гг. - вице-премьер Правительства РФ, министр труда и социального развития РФ, в 1992-1997 гг. - мэр города Самара. Вице-президент Конгресса муниципальных образований РФ. Член Комиссии при Президенте РФ по подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Член Наблюдательного комитета ООН по вопросам местного самоуправления.

- Олег Николаевич, 15 лет - срок значительный. С какими итогами банк подошел к этой дате?

- Сегодня мы - крупнейший коммерческий банк России и впредь планируем расширять присутствие не только в российских регионах, но и в ближнем зарубежье и на мировых финансовых рынках. Что касается конкретных цифр, то такую информацию могут дать многие источники.

- С чем связан ваш визит на Дальний Восток?

- Конечно, 15-летие банка не единственная причина. Зачастую крупные структуры мало интересуются тем, что происходит с их представительствами и клиентами в регионах, и те справедливо обижаются, когда о них забывают. "Голова" компании должна всегда видеть то, что происходит на периферии. Я это прекрасно знаю и понимаю, поскольку сам родом из провинции.

- В начале этого года Альфа-Банк провел ребрендинг и изменил фирменный стиль. Повлияет ли это на характер работы банка?

- Новый бренд вполне отражает внутренние перемены и принципиальные моменты нашей стратегии. Традиционно Альфа-Банк был надежным, но консервативным. Этого требовало время, в которое происходило становление банка. Теперь мы изменились, стали современнее, а вместе с нами изменился и фирменный стиль. Красный цвет подчеркивает наше лидерство среди частных банков России.

- Одним из наиболее конкурентных сегментов финансового рынка становится розничный бизнес. Каковы планы Альфа-Банка в этом направлении на Дальнем Востоке?

- Конечно, нам трудно конкурировать со Сбербанком по объемам на этом поле. Довольно активно сегодня развиваются дальневосточные банки, и, кроме того, к региону проявляют активный интерес банки зарубежные. Например, в Сахалинской области очень силен один из банков Японии. По рознице мы планируем охватить 6-10% российского рынка. Аналогичные цифры актуальны и для регионов.

- Приятно слышать, что к Дальнему Востоку проявляют интерес не только российские, но и зарубежные банки, однако статистика неумолима: ДВФО серьезно отстает от других регионов по темпам экономического развития. Люди уезжают на Запад. Этого нельзя не учитывать, выстраивая бизнес в регионе. Нет ли противоречия между негативной статистической оценкой и тем, что банки усердно везут к нам все больше инноваций и неустанно борются за рынок?

- Противоречия в этом нет. Действительно, в Дальневосточном регионе показатель миграции отрицательный. Проблемы здесь были и в то время, когда я находился на посту министра труда и социального развития. В действительности Дальнему Востоку ничто не угрожает. Регион развивается, и довольно активно. Еще пять лет назад в Приморье все было по-другому. Сегодня здесь люди все куда-то спешат, и аэропорт переполнен. Такого нет во многих западных городах России. Поэтому страхи относительно Дальнего Востока преувеличены, и то, что банки проявляют к нему интерес, - вполне закономерно.

- Альфа-Банк неизменно остается одним из первых по внедрению инноваций. По вашему мнению, какие конкурентные преимущества Альфа-Банка должны быть наиболее интересны региональному клиенту?

- Те же, что и во всей России. Мы представляем наш банк в виде большого финансового супермаркета, в котором каждый клиент найдет то, что ему нужно. Сегодня Альфа-Банк последовательно проводит стратегию внедрения современных банковских технологий на региональный рынок. С прошлого года приморцы имеют возможность воспользоваться новыми услугами. В их числе накопительный счет "Мой сейф" и функция "Мобильный банк", с помощью которой клиенты смогут дистанционно управлять своими счетами в режиме реального времени. С начала 2006 г. в Дальневосточном филиале Альфа-Банка действует новый формат комплексного банковского обслуживания физических лиц - тарифные планы. Также в 2006 г. Альфа-Банк предложил приморчанам уникальный на рынке региона продукт - кредитные карты с беспроцентным 60-дневным периодом. Мы приступили к продаже персональных кредитов на сумму до 300 тыс. руб. Среди продуктов для малого и среднего бизнеса можно отметить новую интересную программу кредитования "Марс". Учитывая растущие потребности приморского бизнеса, мы планируем продвигать услуги в области корпоративного финансирования.

- Какие направления деятельности банка на Дальнем Востоке являются приоритетными в 2006 г.?

- Работа с частным клиентом и малым бизнесом. Также мы собираемся продолжить финансирование ключевых предприятий важных отраслей Приморского края - энергетической, транспортной, рыбодобывающей и других. В планах - сотрудничество с эффективными компаниями края в горнорудной промышленности, судостроении, судоремонте, оптовой торговле, строительстве, внешней торговле, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

- Что для вас 7 лет работы в Альфа-Банке? У вас большой опыт работы не только в банковском бизнесе, но и в политике...

- Банк для меня - это продолжение активной фазы жизни. Здесь я постоянно открываю для себя новые горизонты. Будь-то углубленное изучение английского языка или что-то другое. С другой стороны, банк - это средство для того, чтобы обеспечить потребности моей семьи.

Досье

"Альфа-Банк" основан в 1990 г., и сегодня является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. В "Альфа-Банке" обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и около 1,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 121 отделение и филиал банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Татарстане, а также в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США. На 1 мая 2006 г. валюта баланса филиала Альфа-Банка в Приморском крае составила 2,4 млрд руб.
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