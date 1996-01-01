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Дальвнешторгбанк сменил имя
В банковском бизнесе смена имени довольно редкое явление, поскольку клиенты переносят подобное событие весьма болезненно. В случае с ОАО АКБ "Дальвнешторгбанк" все получилось как нельзя лучше. Новое название "Восточный экспресс банк" очень верно определяет стратегию банка и ориентацию на самый "густонаселенный" сегмент рынка - розницу.
Восточный экспресс банк - редкий пример специализированного розничного банка на Дальнем Востоке. 100% бизнеса сконцентрировано на обслуживании частных клиентов. Банк ориентирован на нужды простого потребителя, поэтому в основе продуктового ряда лежат 3-4 основные услуги ссудного и сберегательного характера, которые можно реализовать в режиме экспресс-обслуживания.
В частности, экспресс-кредиты на выгодных условиях, которые можно получить всего за 20-30 минут. Набор услуг банка подстраивается под сезонные потребности граждан и постоянно обновляется. Есть специальные предложения и для пенсионеров. Летом банк делает упор на автопрограммы, осенью - на кредиты для приобретения товаров школьникам.
Однопроцентные кредиты сегодня - это то, куда должен стремиться рынок. Восточный экспресс банк предлагает кредиты с весьма приемлимыми ставками и успешно работает в этом направлении.
"Наш банк уходит по сетям вглубь, а не вширь: мы планируем открывать отделения во многих, даже самых небольших населенных пунктах численностью около 10 тыс. человек, чтобы люди могли без проблем воспользоваться услугами Восточного экспресс банка", - отметил Владислав ПЕРШИН, первый заместитель председателя правления.
Как известно, сегодня выигрывают те банки, которые умеют строить сеть представительств. Всего за один год банк стал владельцем сети более чем из 90 отделений - крупнейшей среди банков Дальнего Востока и второй в регионе после сети Сберегательного банка. К концу лета этого года в крае будут работать уже 30 отделений Приморского филиала Восточного экспресс банка.
ДосьеОАО АКБ "Дальвнешторгбанк" основан в 1991 г. Дальвнешторгбанк сегодня - это один из наиболее динамично развивающихся банков на Дальнем Востоке. За последние годы банк превратился из городского благовещенского банка в розничный региональный банк по Забайкалью, Дальнему Востоку и Китаю. В феврале 2005 г. банк вошел в систему страхования вкладов населения. Одним из важнейших направлений деятельности Банка является международное сотрудничество.
В 2003 г. Дальвнешторгбанк открыл взаимные корреспондентские счета в рублях и юанях с Bank of China в соответствии с "Соглашением между Банком России и Народным Банком Китая". Дальвнешторгбанк является первым участником эксперимента по расчетам в национальных валютах РФ и КНР и в настоящее время осуществляет платежи своих клиентов в рублях и юанях в города Китая. На начало 2006 г. валюта баланса банка выросла более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом и достигла 2 млн.
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