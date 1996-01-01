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Во ВГУЭС состоялся первый выпуск "Банковской школы"
"Банковская школа" - это совместный образовательный проект Внешторгбанка и Института менеджмента, бизнеса и экономики ВГУЭС, рассчитанный на студентов экономических специальностей. Целью проекта является подготовка молодых специалистов в области финансового менеджмента и основ банковского дела специалистами-практиками банка. Проект был запущен в первом квартале 2006 г. по инициативе Внешторгбанка и при поддержке университета.
По результатам предварительного отбора в "Банковскую школу" вошли студенты третьего и четвертого курсов двух вузов: Дальневосточного государственного университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
В течение семестра студентам, которые вошли в проект, читали лекции сотрудники Владивостокского филиала Внешторгбанка. Кроме того, ребята имели возможность изучать основы банковского дела на практике - им была предоставлена возможность стажировки во Внешторгбанке.
1 июня во ВГУЭС состоялось торжественное подведение итогов и первый выпуск "Банковской школы".
18 ребят, прослушавшие курс, подготовили итоговые презентационные работы на тему "Анализ банковских продуктов для корпоративных клиентов, связанных с принятием кредитных рисков. Выявление конкурентных преимуществ". Докладчики разбились на группы по два-три человека, каждая группа представила свою работу.
Работы ребят, а также их умение вести презентацию оценивала комиссия. В ее состав вошли руководители Владивостокского филиала Внешторгбанка, дирекция института менеджмента, бизнеса и экономики ВГУЭС, представители руководства четырех крупнейших компаний края: ДВМП, "Владивосток-Авиа", "Парк-Групп" и "Дальсвязь", а также представитель департамента по науке и образованию администрации Приморского края.
По результатам оценки комиссии первое место заняли Валерия ОВЧАРОВА и Юлия ШАРАНОВА, студентки четвертого курса ДВГУ И ВГУЭС. Приз за лучшую работу оказался для ребят неожиданным и приятным - представительская пластиковая карта Visa Gold и 5 тыс. руб. на счет каждой девушке.
Всем ребятам, прослушавшим курс, вручены удостоверения ВГУЭС, также они получили приглашения по окончании университета прийти на работу во Внешторгбанк.
Важность проекта "Банковская школа" отметил ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ. По его словам, будущее именно за таким обучением, когда студентам дают знания не только преподаватели, но и работодатели. Ведь, получив наряду с теоретическими знаниями практический опыт, ребята, окончат вуз востребованными специалистами.
Управляющий филиалом Внешторгбанка Вячеслав ГРИЦАЕНКО в свою очередь подчеркнул, что проект доказал свою жизнеспособность и важность и поэтому будет продолжен. В следующем году курс лекций "Банковской школы" будет расширен, участие в проекте примут крупнейшие компании края.
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