Рост капиталов Дальневосточного банка

Ярким событием минувшей недели для Дальневосточного банка стало увеличение собственного капитала на 520 млн руб. Столь значительный рост капитала банка стал возможен в результате размещения дополнительных акций. В итоге после регистрации в Центральном банке РФ очередной эмиссии акций собственный капитал банка составил 1 млрд 70 млн руб.

В 3,5 раза увеличился уставный капитал банка, составив более 97 млн руб. Увеличение капитала позволит значительно расширить масштаб деятельности банка, выйти на принципиально новый уровень развития, реализовать новые, более значительные программы и проекты в Дальневосточном регионе. Наращивание капиталов банка приведет и к повышению конкурентоспособности финансовых услуг и продуктов, расширению возможностей Дальневосточного банка в кредитовании отраслей экономики.

Например, вместе с капиталом выросли объемы кредитования на одного заемщика, т.е. корпоративные клиенты смогут взять в банке более весомые кредиты на развитие бизнеса.

Досье Дальневосточный банк вот уже 15 лет работает на региональном рынке Дальнего Востока. С 2003 г. банк вошел в состав группы компаний ОАО НК "Роснефть". Свою деятельность банк осуществляет на основании Генеральной банковской лицензии № 843, выданной Центральным банком РФ 15 июля 2003 г. Дальневосточный банк располагает крупнейшей сетью филиалов и дополнительных офисов в Приморском крае, филиал в Южно-Сахалинске и представительство в Москве. На протяжении последних лет стабильно расширяется клиентская база: ежегодный прирост корпоративных клиентов составляет порядка 10%. Сегодня по количеству обслуживаемых клиентов в своем регионе Дальневосточный банк уступает только Сбербанку.

В Дальневосточном банке сосредоточено около 20% денежных средств компаний и индивидуальных предпринимателей Приморского края. Среди постоянных клиентов Дальневосточного банка более 30% крупных и средних предприятий края, занятых в ведущих отраслях экономики. Это предприятия транспорта и связи, рыбной промышленности, пищевого производства, судостроения и судоремонта, энергетики, оптовой и розничной торговли и другие.

С каждым годом растет количество частных клиентов. По объему частных сбережений в Приморском крае Дальневосточный банк занимает второе место после традиционного лидера - Сбербанка.

Сегодня Дальневосточный банк стабильно развивается и успешно конкурирует с другими финансовыми учреждениями на Дальнем Востоке России. Приоритетными направлениями деятельности банка традиционно являются кредитование реального сектора экономики, обслуживание внешнеэкономической деятельности клиентов, выпуск и обслуживание пластиковых карт VISA, обслуживание частных клиентов.

Кредитный портфель банка составляет 10% от общего объема рынка и занимает третье место по величине в Дальневосточном федеральном округе. Дальневосточный банк активно кредитует как крупнейшие компании региона, так и предприятия малого и среднего бизнеса. В 2005 г. банком было выдано кредитов на сумму свыше 12 млрд руб.

В качестве члена международной платежной системы VISA International Дальневосточный банк с 1995 г. активно эмитирует карты Visa. Первым среди региональных банков Дальневосточный банк начал выпуск карт международной платежной системы VISA со встроенным микропроцессором (чипом).

Дальневосточный банк располагает широкой сетью банкоматов и пунктов выдачи наличных в Приморском крае и Южно-Сахалинске.

В обслуживании внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов региона Дальневосточный банк занимает лидирующие позиции, обслуживая более 20% внешнеторгового оборота края. В настоящее время банк активно развивает партнерские отношения с банками КНР, способствуя развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. Для обеспечения максимально полного спектра услуг, гарантированно качественного обслуживания клиентов банк создал корреспондентскую сеть, которая позволяет надежно и эффективно осуществлять платежи клиентов и расчеты с зарубежными контрагентами. Наиболее известные расчетные банки США, Китая, Японии и Евросоюза на протяжении ряда лет являются основными корреспондентами Дальневосточного банка.

Услуги, предоставляемые корреспондентами Дальневосточного банка, позволяют клиентам осуществлять расчеты почти в 50 различных валютах мира.

Основой системы ценностей банка всегда была и остается способность адекватно и своевременно реагировать на любые изменения рынка для того, чтобы удовлетворить интересы клиентов.

Грамотное управление ресурсами, предложение новых современных банковских продуктов и повышение качества оказываемых банковских услуг - основные критерии стратегии Дальневосточного банка, ориентированной на развитие и укрепление долгосрочных взаимоотношений с клиентами.