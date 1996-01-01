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Элитное образование в RBSM - светлое будущее вашего ребенка!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не секрет, что сегодня без хорошего образования и знания английского языка обойтись практически невозможно. Именно поэтому родители, которые заботятся о будущем своего ребенка, делают все возможное, чтобы их дети учились в престижных школах и начинали изучать английский язык как можно раньше.

Легче всего выучить иностранный язык в стране, жители которой говорят на нем, а оптимальный вариант для этого - обучение вашего ребенка в заграничной русской школе. Лучшим выбором при этом, без сомнения, будет Русская школа-пансион на Мальте (RBSM), открытая в 1997 г. Она не имеет аналогов в мире - в ней воплощена идея соединения двух систем образования - российской и английской.

В 2005 г. школа приобрела международный статус и теперь имеет право обучать детей по программам: русская базовая, европейская (MATSEC) и английская (EdExcel International) на русском и английском языках. Жизнь в закрытом пансионе учит самостоятельности, система пансиона приучает жить в коллективе, в школе свои правила распорядка, согласно которым ученикам не разрешается курить или употреблять ненормативную лексику.

Для детей, не готовых ехать в RBSM сразу на год, есть краткосрочная программа (от 6 мес. до года) и подготовительные курсы для детей с недостаточным знанием английского языка. Летом и зимой при школе работает детский лагерь, где ребята отдыхают от учебы или, по желанию, - изучают английский язык и другие предметы. По окончании школы выпускник получает два диплома: аттестат зрелости Министерства образования РФ и международный диплом RBS, принимаемый в странах Европы.

По всем вопросам обращаться к региональному представителю RBSM в Приморском крае Марии ЦИРУЛЬНИК.

Тел.: (4232) 42-49-64, сот. 8-908-965-925-7, e-mail: maria08052003@yahoo.com.

Лицензия Министерства образования Мальты №208, регистрационный номер: С22600.

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