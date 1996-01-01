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Пить пиво "ДВ" вместо воды из-под крана
Хабаровским поклонникам русской рок-музыки есть за что благодарить пивоваренную компанию "Балтика". За самое популярное и любимое многими пиво "ДВ" - само собой. А в минувшую пятницу компания "Балтика" сделала еще один подарок хабаровчанам - привезла в город группы "Сплин" и "Чайф". Фестиваль "Простор" второй год подряд, прошел ярко, динамично, на одном дыхании.
В тот же день лидеры групп - Александр ВАСИЛЬЕВ и Владимир ШАХРИН дали пресс-конференцию для журналистов. Васильев, которому так и не удалось поспать после 8-часового перелета, всем своим видом пытался показать, что до всего происходящего ему нет никакого дела. Он вместе со стулом перемещался по залу, курил, нес откровенную чушь и фотографировал представителей СМИ. "Надоело, что на нашем сайте одна моя рожа", - объяснил свои действия главный "сплин" страны, бесконечно щелкая фотоаппаратом. Ему было все равно, что про него подумают и потом напишут. Звезда, одним словом. Да и на концерте он пел, казалось, сам для себя. Много новых, хотя, бесспорно, хороших песен, чуть-чуть разбавленных старыми хитами типа "Орбита без сахара". А кто обещал драйв? Это ведь "Сплин".
Владимир Шахрин выглядел совсем иначе. Во время пресс-конференции казалось даже, что ему, вежливому и тактичному мужчине, несколько неудобно за поведение своего коллеги. "Все мы разные...", - сказал Шахрин уже несколько позже. Он не только с готовностью отвечал даже на самые идиотские вопросы вроде "как стать звездой", но и не забывал время от времени вставлять что-нибудь об организаторах рок-фестиваля. На вопрос "ЗР", не боятся ли музыканты пользоваться водопроводной водой в Хабаровске после известных событий, Шахрин ответил, что "это лишний повод не пить воду из-под крана, а пить пиво "ДВ". А потом добавил, что он вообще предпочитает пиво местных производителей импортному.
Выступление "Чайфа" после упаднического "Сплина" прошло действительно "драйвово". "Ой-йо", "Аргентину - Ямайку", "Рок-н-ролл мертв" голосила вся набережная Амура. А кто говорил, что будет по-другому? Это ведь фестиваль "Простор"!
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