www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Пить пиво "ДВ" вместо воды из-под крана

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровским поклонникам русской рок-музыки есть за что благодарить пивоваренную компанию "Балтика". За самое популярное и любимое многими пиво "ДВ" - само собой. А в минувшую пятницу компания "Балтика" сделала еще один подарок хабаровчанам - привезла в город группы "Сплин" и "Чайф". Фестиваль "Простор" второй год подряд, прошел ярко, динамично, на одном дыхании.

В тот же день лидеры групп - Александр ВАСИЛЬЕВ и Владимир ШАХРИН дали пресс-конференцию для журналистов. Васильев, которому так и не удалось поспать после 8-часового перелета, всем своим видом пытался показать, что до всего происходящего ему нет никакого дела. Он вместе со стулом перемещался по залу, курил, нес откровенную чушь и фотографировал представителей СМИ. "Надоело, что на нашем сайте одна моя рожа", - объяснил свои действия главный "сплин" страны, бесконечно щелкая фотоаппаратом. Ему было все равно, что про него подумают и потом напишут. Звезда, одним словом. Да и на концерте он пел, казалось, сам для себя. Много новых, хотя, бесспорно, хороших песен, чуть-чуть разбавленных старыми хитами типа "Орбита без сахара". А кто обещал драйв? Это ведь "Сплин".

Владимир Шахрин выглядел совсем иначе. Во время пресс-конференции казалось даже, что ему, вежливому и тактичному мужчине, несколько неудобно за поведение своего коллеги. "Все мы разные...", - сказал Шахрин уже несколько позже. Он не только с готовностью отвечал даже на самые идиотские вопросы вроде "как стать звездой", но и не забывал время от времени вставлять что-нибудь об организаторах рок-фестиваля. На вопрос "ЗР", не боятся ли музыканты пользоваться водопроводной водой в Хабаровске после известных событий, Шахрин ответил, что "это лишний повод не пить воду из-под крана, а пить пиво "ДВ". А потом добавил, что он вообще предпочитает пиво местных производителей импортному.

Выступление "Чайфа" после упаднического "Сплина" прошло действительно "драйвово". "Ой-йо", "Аргентину - Ямайку", "Рок-н-ролл мертв" голосила вся набережная Амура. А кто говорил, что будет по-другому? Это ведь фестиваль "Простор"!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru