Минимум кредитного риска гарантирует индивидуальный подход

По оценкам экспертов Банка России, общеэкономическая ситуация в Приморском крае по итогам 1 квартала 2006 г. характеризовалась высокими темпами роста промышленного производства, оборота розничной торговли, жилищного строительства и услуг связи. С начала года объем кредитов, выданных банками предприятиям, организациям и населению, увеличился на 6,4% и на 1 апреля составил 35 млрд руб.

Как сообщили информационному агентству Дейта.RU в маркетинговой службе Примтеркомбанка, наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля банка составили кредиты со сроком погашения свыше одного года. Кроме того, высокой популярностью у клиентов на протяжении всего года пользовалось кредитование в форме "овердрафта". Овердрафт - это кредитование банком расчетного счета заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств и оплата расчетных и кассовых документов с расчетного счета заемщика. Овердрафт - это оптимальная схема кредитования для клиентов, нуждающихся в оборотных средствах.

При этом Примтеркомбанк придерживается принципов индивидуального подхода к каждому корпоративному заемщику, грамотная экспертная работа с ним позволяет Примтеркомбанку минимизировать кредитные риски, что дает стабильность самой финансовой организации и гарантирует успех ее клиентам.