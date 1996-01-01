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ПРОСТОРный фестиваль
Истинному поклоннику рок-музыки нужно запомнить две важные даты: 26 мая - в этот день грандиозный open air пройдет в Хабаровске, и 28 мая - мощное многоваттное супершоу состоится во Владивостоке.
Не прошло и года, как "ДВ" вновь зовет на "ПростоR". Нас ждет встреча с любимыми группами: "Сплин" и вновь с екатеринбургским "ЧайФом". Последний обещает блеснуть новым альбомом "От себя", о котором Владимир ШАХРИН говорит так: "У меня, конечно, есть вопросы, желание что-то изменить, но есть ощущение, что мы записали очень хорошую, добротную пластинку. Если альбомом "48" мы в большей степени порадовали себя - не все ее приняли, то этой пластинкой мы порадуем именно поклонников "ЧайФа". Она - как последний альбом Rolling Stones: когда вроде бы и предсказуемо, слышишь именно то, что ждешь от группы, и в то же время необычно и свежо". Кстати, треки из этого альбома вовсю крутит "Наше радио". Хабаровчане, уже пару лет лишенные возможности принимать эту станцию, услышат новый "чайфовский" альбом вживую.
"ПростоR", "ДВ" и рок оказались мощным объединяющим началом, и музыканты группы "Сплин", видно, по примеру "ЧайФа" включат в программу несколько совершенно новых композиций. "Мы записали четыре песни за два с половиной дня. Мы же сто лет друг с другом играем, поэтому все получилось очень быстро, легко и красиво", - поделился Александр ВАСИЛЬЕВ. Что-то уже вышло в эфир, а некоторые вещи музыканты приберегли специально для премьеры на "ПростоRе".
Компанию легендарным хэдлайнерам составят владивостокско-хабаровские группы. Площадку вновь по-дружески разделят музыканты двух дальневосточных столиц. Выступит легендарная "Система цветных сновидений" во главе с бессменным Юрием ВЯЗАНКИНЫМ, вдохновителем и организатором знаменитых дальневосточных рок-фестов. В составе участников фестиваля и хабаровский "Клондайк", окончательно сформировавшийся в ноябре 2003-го после слияния двух групп ("Клондайк" и "Время назад"), но вместе с тем весьма опытный коллектив: у его музыкантов - профессиональное образование и более чем десятилетний концертный опыт. Хабаровская же молодая команда "Сальвадор Дали" определяет собственный стиль как neo metal, а про свое имя сообщает: "Единственное, чем связано название нашей группы с великим художником, - это его имя, которое можно не только красиво написать, но и произнести".
Споет на "ПростоRе" и "Туманный стон", отсчитывающий свою историю со, страшно сказать, 1985 года и отметившийся не только в дальневосточных, но и в обеих российских столицах. Как всегда, радостно будет увидеть и услышать "Мексиканских пчелок-убийц", которые, несмотря на неоднократные попытки покончить с музыкой, по-прежнему поют и жалят. В блоке местных команд заявлены также "Серпантин", "Земля птиц", "Чистый С", "Город В", "Та сторона".
В прошлом сентябре фестиваль собрал почти 30 тыс. поклонников качественного русского рока. Первые аккорды "ПростоRа-2005" прогремели на центральной площади Владивостока, следующим вечером рок-фест продолжился на набережной в Хабаровске. Весьма юный "Экватор", заслуженные "Мексиканские пчелки-убийцы", загадочный "Туманный стон", Zabriskie point-2 с их чернокожим солистом и электронный Therr maitz - такая разноплановая компания собралась на "ПростоRной" площадке.
Хэдлайнерами фестиваля в 2005 году были "Танцы минус" и "ЧайФ". Вячеслав ПЕТКУН в белой бейсболке и очень актуальных в наступивших сумерках черных очках заявил, что ему понравилось название фестиваля. После чего "Танцы минус" неспешно отыграли свою часть концерта, завершив ее неизменным "Городом". Самый известный Квазимодо нашей эстрады присел на краю сцены, свесив ноги, дождался, пока этим фактом воспользовались все фотографы, и уступил место долгожданному "ЧайФу".
"Наше участие в пивном фестивале - это нормально, - говорил Владимир Шахрин. - Вот если бы был праздник, спонсором которого выступили прокладки с крылышками, и мы бы прилетели на крылышках, было бы странно". Свою мысль фронтмен "ЧайФа" подтвердил, наполнив стакан самым соответствующим моменту напитком - пивом "ДВ".
Для "чайфов" просторы Дальнего Востока давно родные: и Шахрин, и БЕГУНОВ отслужили здесь в погранвойсках, а теперь часто приезжают с гастролями. Посему их шутки принимались исключительно "на ура", а "Ой-йо!", "Аргентину - Ямайку" да "Бутылку кефира, полбатона" им подпевали несколько тысяч зрителей. При этом владивостокцам совершенно не мешал соленый ветер, а хабаровчанам - разгулявшийся дождь.
Для извечного соперничества Приморья и Приамурья двумя поводами стало меньше. Хабаровск и Владивосток оказались единодушны в любви к русскому року и отличному пиву. Фирменное хабаровское "ДВ" с восторгом принимают и на побережье Японского моря, и на берегу Амура. Ну а споров на тему "Чьи рокеры круче" стало заметно меньше. К музыкально-пенному согласию города пришли благодаря пиву "ДВ" и фестивалю "ПростоR".
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