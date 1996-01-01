Виктор Щипанов, директор филиала ПримСоцБанка в Хабаровске: У нас будет прибыльный бизнес!

Слияние приморского и хабаровского бизнеса с каждым годом становится все очевиднее. "Тем, кто начинал во Владивостоке, сегодня тесно в Приморье, они идут в Хабаровск. Фирмы из Хабаровска по той же причине открывают свои представительства во Владивостоке. Банки идут вслед за клиентами", - комментирует появление в Хабаровске филиала ПримСоцБанка его директор Виктор ЩИПАНОВ. Филиал открылся в краевом центре месяц назад и уже сегодня активно занимается как ипотечным кредитованием, так и привлечением юридических лиц.

Лояльная ипотека

"Помимо того, что налицо слияние экономики двух регионов, - продолжает он, - существует определенная разница в спектре предоставляемых услуг банками Приморья и Хабаровского края. Отличия можно найти во всем: в качестве продуктов, в стоимости услуг, в подходе. Особенно это заметно на розничных операциях". Одним из опорных бизнесов ПримСоцБанка является ипотека. Во Владивостоке наш банк занимает более половины рынка по этому продукту. Причины успеха - низкие ставки, быстрое принятие решения (максимум три дня), наличие нескольких ипотечных программ.

Ипотечный кредит под плавающую ставку для Хабаровска - новинка. "По продукту "Мечта", - рассказывает Виктор Щипанов, - процентная ставка привязана к специальному индексу - MosPrime. Индекс рассчитывается Национальной валютной ассоциацией России". "Он был введен год назад, - дополняет начальник ипотечного кредитования Хабаровского филиала банка Андрей ОСЕЛЕДЕЦ. - Сейчас имеется явная тенденция к снижению. И если учесть тот факт, что сегодня в нашей стране реализуется президентская программа "Жилье" и планомерно снижаются процентные ставки по программе АИЖК, то ожидать того, что через несколько лет Национальная валютная ассоциация поднимет индекс до заоблачных высот, чтобы "кинуть" часть нашего населения, не стоит".

"Плавающая ставка - это ставка, которая всегда соответствует фондовому рынку. И если вы сегодня берете у нас кредит под 10,5% годовых, то вполне вероятно, что через три месяца вы по нему будете платить уже по ставке 10% годовых", - подчеркивает Виктор Щипанов преимущества такой ставки.

Как бывший риелтор, Андрей Оселедец уверенно заявляет о том, что цены на недвижимость в Хабаровске растут гораздо быстрее, чем в других городах России, и если сегодня можно купить за $30 тыс. хорошую однокомнатную в районе Южного, в сентябре за те же деньги такую же квартиру можно будет купить только у "Амуркабеля". "Если человек готов купить жилье, то это надо делать сейчас, - отмечает он. - Точнее, это надо было делать вчера, но откладывать на завтра - это просто себя не любить".

Тем более что к заемщикам в ПримСоцБанке относятся очень лояльно. "Из 100% запрашиваемых нами документов для оформления ипотечного кредита - 85-90% лежат у человека дома. Это паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении несовершеннолетних детей, ИНН. Сделать человеку нужно всего две бумаги - справку о зарплате по форме банка и копию трудовой книжки. Но с этим можно справиться за полдня". В банке уже были случаи, когда клиент утром приходил и выяснял детали ипотечной программы, а возвращался с пакетом документов для оформления кредита в тот же день после обеда.

После приема документов банк в течение 72 часов проводит так называемый андеррайтинг клиента: проверяются данные о заемщике и выносится решение о выдаче кредита. "Если речь идет о наемном работнике - учителе, сотруднике МВД, чиновнике - правило "72 часа на принятие решения" мы свято соблюдаем, - подчеркивает Андрей Оселедец. - Немного превышаем эти лимиты, если кредит берет предприниматель, так как нам нужно собрать информацию о его предприятии, партнерах и т.п.. Но в любом случае процесс принятия решения не затягивается на 2 недели". В случае положительного решения заемщик получает "письмо счастья" от банка - документ, удостоверяющий, что ПримСоцБанк выплатит ему определенную сумму денег по определенной ипотечной программе под определенный процент. На поиск квартиры дается три месяца.

Гибкость ПримСоцБанка в отношении клиентов наглядно иллюстрирует тот факт, что для получения кредита заемщику достаточно иметь временную прописку в Хабаровске и только на период оформления кредитного договора. "Уже неоднократно к нам обращались люди, которые работают в Хабаровске, но приехали сюда из Комсомольска, из Амурской области, ЕАО, - рассказывает Андрей Оселедец. - Для получения кредита им достаточно прописаться временно к кому-нибудь из знакомых или друзей".

Поручители по ипотечной программе в ПримСоцБанке тоже необязательны. Вопрос о созаемщике поднимается только в том случае, если суммы собственной заработной платы заемщику не хватает для того, чтобы взять кредит на желаемую квартиру. "Клиент говорит: хочу двухкомнатную в центре. А зарплата у него 30 тыс. руб. Мы производим расчет - для двухкомнатной не хватает 10 тыс. дохода и предлагаем ему, чтобы не ужимать интересы и не уходить из центра к 19-й школе, взять созаемщиком супругу. В этом случае суммарный доход увеличивается". Важный момент - в ПримСоцБанке выдают ипотечный кредит на двоих и людям, состоящим в гражданском браке. При этом всегда учитывают реальный доход, который имеют заемщики.

С точки зрения дополнительных затрат ипотека ПримСоцБанка тоже привлекательна. Так в отличие от многих за андеррайтинг документов банк денег не берет. "За воздух мы денег не берем. Человек начинает платить только тогда, когда выходит на финишную прямую, когда подписывает кредитный договор и договор купли-продажи. После того, как уже посмотрел квартиру, получил согласие хозяев на ее продажу по кредиту, внес первоначальный взнос", - поясняет Оселедец.

Досье В настоящий момент в хабаровском филиале ПримСоцБанка действуют четыре ипотечные программы. Для тех, кто хочет взять кредит в валюте на длительный срок и выплачивать минимальные ежемесячные платежи, банк предлагает кредит "Особый" и "Стандартный". Первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости покупаемой квартиры. Процентная ставка - от 10,5% при справке по форме 2НДФЛ, от 11,5% - при справке по форме банка. Минимальная сумма кредитования - $12 тыс. Максимальная - $150 тыс. Срок кредитования - 120 месяцев (10 лет), 180 месяцев (15 лет). Возможно досрочное погашение. Для тех, кто предпочитает рубли и низкую процентную ставку, банк предлагает кредитный продукт "Мечта". Первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости покупаемой квартиры. Процентная ставка - MosPrime3M + 6,5% годовых при справке по форме 2НДФЛ; MosPrime3M + 7,5% годовых при справке по форме банка. Минимальная сумма кредита - 450 тыс. руб. Максимальная - 7,5 млн руб. Срок кредитования - 120 месяцев (10 лет), 240 месяцев (20 лет). Возможно досрочное погашение.

Заемщики, имеющие постоянный средний доход, могут получить рублевый кредит на покупку жилья на самый длительный срок - до 30 лет. Первоначальный взнос по программе "Долгосрочный" составляет от 10% от стоимости покупаемой квартиры. Процентная ставка - от 12% годовых. Минимальная сумма кредита - 150 тыс. руб. Максимальная - 4 млн руб.

Пока в Хабаровске действуют программы по кредитованию на вторичном рынке жилья, но уже сегодня банк ведет переговоры с двумя застройщиками - "Амурские зори" и "Фонд жилищного строительства администрации Хабаровска".

Филиалы откроются по всему краю

На Хабаровском рынке ипотеки в течение года Примсоцбанк намерен занять не менее 50%. Судя по первому месяцу работы, планы более чем реальные. "В ближайшее время будем расширять штат сотрудников, потому что уже не справляемся с потоком клиентов", - говорит Виктор Щипанов.

Так как основной упор банк планирует сделать на розницу, то до конца года в Хабаровске будет открыто еще три дополнительных офиса. Отделения появятся и в других городах Хабаровского края.

"Мы - банк универсальный. Но розница, хоть и появилась позже, уже сейчас занимает у нас половину бизнеса. А для ее развития нужно создавать филиальную сеть. Новые отделения мы будем открывать по всему краю, используя все подходящие возможности", - отмечает Виктор Щипанов.

Кроме ипотеки и потребительских кредитов, в Хабаровске ПримСоцБанк сделает упор на продвижении кредитных карт. Для корпоративных клиентов банк предлагает продукты, с помощью которых можно освободить предприятия "от груза прошлых ошибок". "Долги по реструктуризации, бремя налоговых платежей? У нас есть продукты, которые помогут предприятию справиться с этими проблемами. Многие предприятия Приморского края благодаря нам стали работать нормально, переступив через прошлое".

О будущем филиала Виктор Щипанов говорит оптимистично: "Мы будем работать, и у нас будет прибыльный бизнес. Залог успеха - наши технологии, которые наработаны и отработаны во Владивостоке. По ипотеке через год мы займем половину рынка, по зарплатным проектам и потребительским кредитам - шестую часть. По работе с корпоративными клиентами - около 20%".