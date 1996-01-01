Универсальная ипотека

Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Находка - спрос на квартиры в крупных городах Дальнего Востока неуклонно растет. Недвижимость по-прежнему остается одним из самым выгодных вложений денежных средств. Однако купить, чтобы вложить свободные средства, - это одно, а купить, чтобы - жить, - другое. Граждане из второй категории часто сразу и полностью заплатить за квартиру не могут. И ипотечные программы банков предназначены в первую очередь для них.

В апреле ипотеку на Дальнем Востоке запустил РОСБАНК. "Сегодня на 2% дешевле", - слышится со всех сторон, звучит по радио, на телевидении. Действительно ли дешевле и насколько дешевле, решил выяснить "ЗР". "До 1 июля 2006 при оформлении кредита на покупку жилья на вторичном рынке в рублях можно воспользоваться специальным предложением - процентной ставкой от 13% годовых", - пояснили в банке.

Заместитель директора приморского филиала РОСБАНКа Андрей ФРОЛОВ дополнил: "Сегодня у нас действует ипотечная программа в трех модификациях: ипотечный кредит "Инвестиционный" на покупку жилья на первичном рынке, "Стандартный" - на покупку жилья на вторичном рынке, "Ипотечный ломбард +" - на покупку жилья под залог имеющейся квартиры". Программы отличаются ставками, размером первоначального взноса и возможными суммами кредита. Объединяют их преимущества ипотеки РОСБАНКа. А именно - при рассмотрении документов РОСБАНК учитывает полный доход заемщика, при необходимости принимает во внимание доходы до 4-х членов семьи, процентная ставка не зависит от суммы первоначального взноса и срока кредитования, отсутствуют ежемесячные комиссии, срок рассмотрения заявки не превышает 5 дней, 4 месяца дается на подбор вариантов приобретаемого жилья. Кроме того, возможно досрочное погашение кредита (через 3 месяца).

Касательно страховок, предусмотренных ипотечной программой, со слов Андрея Фролова, их размер, как правило, не превышает 1% от суммы кредита. "Мы работаем с несколькими страховыми компаниями. Для каждой конкретной ипотечной сделки используем условия той компании, которые максимально подходят заемщику - наименее для него затратны. При этом страхование стоит рассматривать как положительный аспект, как защиту от возможных угроз и негативных событий, которые могут произойти как с квартирой, так и с заемщиком".

Что касается ставок в валюте, то банк предлагает от 10,5% годовых по кредиту "Стандартный" и от 12% годовых по кредиту "Инвестиционный". На вопрос - в какой валюте оформлять кредит, поскольку цены на квартиры определены, как правило, в у.е. и ставка по кредиту в валюте выглядит более интересно, Андрей Фролов дает следующие рекомендации: "Если доход заемщика номинирован в долларах, безусловно, для него более выгоден кредит в валюте. Если доходы номинированы в рублях, то и в расходной части бюджета предпочтительней опираться на рубли".

То, что при определении величины кредита РОСБАНК учитывает доходы членов семьи, является безусловным плюсом для молодых людей. "Члены семьи - это близкие родственники: родители, дети, братья и сестры", - поясняют в банке.

При обращении заемщика в банк сначала выносится первичное решение, которое состоит в предложении клиенту использовать определенную сумму. На эту сумму клиент подбирает квартиру. На поиск квартиры дается 4 месяца. "Однако если в течение четырех месяцев сделка не совершается, ничего страшного нет, - уверяет Андрей Фролов. - Клиенту просто надо обновить информацию о себе, повторно предоставив справки. Решение будет получено точно такое же, но в более короткий срок".

"Когда заемщик определится с покупкой, мы оформляем отношения с продавцом, проверяем "чистоту" квартиры, - продолжает Андрей Фролов. - Если все в порядке, то после подписания документов денежные средства безналичным путем перечисляем продавцу".

Ипотечная программа РОСБАНКа предусматривает приобретение квартиры в любом регионе страны. "Когда речь идет о межрегиональной ипотеке, то есть свои процедурные сложности, - замечает Андрей Фролов, - и клиент должен быть к этому готов. Но у нас уже есть клиенты, которые подбирают жилье в столице. Что касается внутрифилиальной ипотеки, сложностей нет никаких. Если клиент живет в Находке и покупает квартиру во Владивостоке, то процедура ничем не отличается от того, если бы он приобретал квартиру в Находке.

Досье В ДВФО ипотечная программа РОСБАНКа действует с апреля. Кредит выдается в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма составляет $7500 или эквивалент в другой валюте. Максимальная - до $300 000 (суммы кредита свыше $300 000 рассматриваются индивидуально) или эквивалент в другой валюте. Кредит предоставляется на срок до 15 лет (возможно досрочное погашение по истечении 3 мес. с момента получения кредита). Процентная ставка составляет от 10,5% годовых в валюте; от 13% годовых в рублях (до первого июля) при покупке жилья на вторичном рынке. От 12,5% годовых в валюте и от 17% годовых в рублях при покупке строящегося жилья до момента получения заемщиком прав собственности на это жилье. Первоначальный взнос - не менее 20% стоимости квартиры. Обеспечением является залог (ипотека) приобретаемой квартиры. Комиссии: 1200 руб. за рассмотрение заявки, 1% от суммы кредита за открытие ссудного счета.

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