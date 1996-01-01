"Востокинвестстрой" готовится строить больше

Генеральный директор ЗАО "Компания "Востокинвестстрой" Сергей Николаевич ПИЛИПЕНКО считает, что жилье в России необходимо постепенно удешевлять и сделать его более доступным для всех слоев населения, для чего необходим четко разработанный механизм реализации правительственной программы и контроля государства за ценовой политикой, складывающейся на строительной арене.

Уход со строительного рынка Владивостока в минувшем году нескольких крупных и пользовавшихся доверием строительных компаний явился основанием для появления неприятных слухов в отношении тех, которые работают на строительном рынке давно, таких как "ДВ "Стройсвязькомплекс", ЗАО Компания "Востокинвестстрой" и др. С генеральным директором ЗАО Компания "Востокинвестстрой" Сергеем ПИЛИПЕНКО встретился наш корреспондент.

Слухи - это часть имиджа крупной компании

- Сергей Николаевич, правда ли, что ваша компания собирается сворачивать свою деятельность во Владивостоке, о чем свидетельствует ряд высказываний неизвестных лиц на форуме www.vl.ru?

- ЗАО Компания "Востокинвестстрой" уходить со строительного рынка Владивостока не собирается. Сегодня мы возводим 8 новых жилых домов в разных районах города - в центре, на Первой и Второй речке. В настоящее время наша организация запроектировала строительство зданий общей площадью 100 тыс. кв. м, из которых 30 тыс. кв. метров будет приходиться на 2006 год и 70 тыс. кв. м - на 2007 год. У нас большие планы и на более далекую перспективу.

ЗАО Компания "Востокинвестстрой" закупила оборудование, необходимое для перехода на монолитно-каркасную технологию, и будет строить больше и быстрее.

Что касается слухов, то они всегда являются и будут являться неотъемлемой частью имиджа крупной компании. Многие слухи стали появляться из-за схожести названий нашей организации с названием обанкротившегося "Примстройинвеста". Судить о качестве строительства необходимо не по слухам, а по построенным и сданным в эксплуатацию ЗАО "Востокинвестстрой" жилым домам.

О надежности организации можно судить и по отсутствию задолженностей как по заработной плате, так и по налогам в бюджеты всех уровней, что, естественно, является хорошим показателем нашей работы.

Досье ЗАО Компания "Востокинвестстрой" сегодня занимается строительством объектов различного назначения по индивидуальным и типовым проектам, капитальным ремонтом и реконструкцией объектов и другими смежными видами деятельности. В состав основных средств компании входят ремонтно-механические мастерские, столярный и сварочный цеха, кузница, склады. Парк автомашин и механизмов насчитывает более 100 единиц. У компании есть своя собственная проектная мастерская. По итогам своей деятельности она считается одной из лучших не только в Приморском крае, но и в России, входит во Всероссийский "Реестр надежных организаций строительного комплекса", в 2002 г. была признана лучшей подрядной организацией в Приморском крае, а в 2004 г. - лучшим предприятием строительного комплекса ДВФО и победителем Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию.

Покупателей квартир больше не стало

- А правда ли, что ваша база на Днепровской то ли вышла, то ли выходит из компании?

- Производственная база на ул. Днепровской включает в себя недвижимое имущество, машины и механизмы и является технической основой, фундаментом нашей компании. Она всегда была и будет нашей собственностью. Попытки бывших акционеров оспорить законность принадлежности имущества, расположенного на базе ЗАО Компания "Востокинвестстрой", не увенчались успехом. Суды первой и апелляционной инстанций подтвердили право нашей компании на владение недвижимым имуществом, машинами и механизмами. За последнее время мы полностью обновили парк "КамАЗов", выполнили ремонт всех помещений.

- Судя по таблице, которую ведет "ЗР", компании не всегда удается выдерживать сроки ввода объектов. В чем же причины?

- Действительно, на сегодняшний день такая проблема есть, и связана она, во-первых, с отсутствием эффективного и надлежащим образом регламентированного государственного механизма ускоренного принятия объектов в эксплуатацию различными органами власти, где, к сожалению, иногда возникают небольшие временные затруднения.

Во-вторых, так как мы часто привлекаем в нашу работу субподрядные организации, то не можем гарантировать качественное выполнение ими в срок возложенных на них договором обязанностей.

Конечно, одной из причин нарушения сроков сдачи объектов в эксплуатацию являются и наши собственные недоработки.

Однако, несмотря на эти трудности, одной из приоритетных задач компании остается ввод объектов в эксплуатацию в установленный срок, без снижения и ухудшения их качественных и технических показателей.

- По новому Закону о долевом участии за срыв договорного срока застройщику могут быть предъявлены очень серьезные штрафные санкции. Есть ли такая угроза для вашей компании?

- Требования, предъявляемые к сторонам строительных отношений, особенно к застройщикам, как лицам, занимающимся деятельностью, представляющей повышенную опасность для окружающих, всегда были высокими. Мы стараемся скоординировать работу наших отделов таким образом, чтобы такой угрозы не возникало.

- Сложнее стало работать с дольщиками?

- Практика работы с дольщиками у нас большая, но количество платежеспособных людей, покупающих квартиры, не увеличилось. Процент участвующих в строительстве дольщиков остался примерно тот же, что был и раньше.

- Для предотвращения махинаций с квартирами в новостроях законом предусмотрена регистрация долевой собственности государственным органом регистрации. Как это оцениваете вы?

- По новому Закону о долевом участии регистрация доли довольно-таки четко прописана и является обязательным условием. В настоящее время на регистрацию уходит около 1-1,5 месяца. Желательно, чтобы этот процесс был ускорен.

Своей политики не меняем

- Как относитесь к инициативе депутатов Госдумы, которые предложили штрафовать за цены в у.е.?

- Положительно. Кстати, у нас все цены продаж квартир с 2000 г. исчисляются только в рублях. И с тех пор мы не меняем своей политики.

- Простых людей, которые хотят улучшать условия проживания, тревожит рост цен на новое жилье. А какое отношение к этому росту у вас?

- Недавно я вернулся из Москвы и могу сказать, что один квадратный метр жилья в столице самое большее стоит 28 тысяч долларов! А еще говорят, что мы строим дорого! Почему растут цены? Из-за отсутствия механизма регулирования цен на этом рынке, большого спроса, роста стоимости услуг и работ, завышенных требований, предъявляемых при выдаче техусловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение).

- Есть ли во Владивостоке возможность дать много дешевого и доступного жилья в короткие сроки?

- Можно и быстрее, и дешевле. Для этого власть должна регулировать процесс строительства нового жилья. Например, помогать организациям оперативнее получать необходимые для строительства документы. Удешевление строительства должно быть под пристальным вниманием наших властей.

Я считаю, что для более эффективного выполнения поставленной президентом задачи по строительству доступного жилья необходимо организовать "круглый стол", собрав вместе представителей крупных строительных компаний по всему Дальневосточному федеральному округу, за которым можно было бы выяснить, как мы видим разработанную Москвой строительную программу. Лучшие идеи и предложения дискуссии мы бы взяли на вооружение.