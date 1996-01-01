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Новый 2-й поселок Радово уже в работе!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Коттеджный поселок Радово на слуху. Многие жители Владивостока, мечтающие о своем частном доме, заезжали сюда с начала его строительства хотя бы раз. Благо, что находится он на 28-м километре, недалеко от ростральной колонны, долгое время стоявшей на страже границы города. Теперь граница продвинулась дальше, и город здесь утвердился на все 100 процентов.

Как нам сказали в компании "Косандра", практически все индивидуальные дома в 1-м поселке Радово уже проданы. Есть, правда, еще квартиры в таунхаусах, но они тоже хорошо продаются, и скоро их тоже не останется. Ведь цена одного квадратного метра площади в новом и комфортном жилье этого типа зачастую даже меньше, чем в хрущевке "в городе" - всего $ 1000. При этом дом находится на своей земле в поселке с организованной инфраструктурой!

Нет серьезного повода расстраиваться и тем, кто почему-то не успел купить отдельный дом в Радово-1. Рядом с этим поселком на территории 10 га строится вдвое больший новый жилой район - Радово-2. Сегодня из 100 домов в разной стадии готовности находятся уже 70! Строители работают быстро и качественно. Последнее, кстати, гарантировано уже тем, что они обучены международным стандартам ISO-9000. До новоселий здесь тоже, можно сказать, рукой подать - осенью все будет готово.

В Радово-2 имеются и свои особенности. Большой выбор типов домов , их комплектации и отделки. Площадь коттеджей в Радово-2 - 114, 118, 130, 155 и 200 кв. метров. Все они двухэтажные. С внутренней и внешней отделкой. Под каждый из них выделено от 6 до 12 соток земли. Естественно, будут телефон, кабельное телевидение, Интернет. Городские системы инженерного обеспечения зданий обеспечат для жителей поселка нормальный городской уют. Его территория будет полностью огорожена, благоустроена и охраняема.

Напомним, что одним из основных достоинством поселка является то, что все дома в нем строятся по известной "канадской" технологии каркасного деревянного домостроения. Она хорошо себя зарекомендовали в странах и регионах с суровым климатом и, появившись впервые на Дальнем Востоке около 15 лет назад, прекрасно выдержала испытания местной природой.

Застройка такого типа домами характерна, например, для Аляски, где она появилась много десятков лет назад. Специалисты Радово на днях вернулись из специальной командировки в США. Там они лично убедились в долговечности и надежности таких домов.

Недавно новый офис продаж компании "Косандра" открылся в центре Владивостока, на ул. Суханова, 6. Здесь или по тел. 432-390 можно получить ответы на любые вопросы по поводу возможной покупки дома. Показать товар и проконсультировать также могут сотрудники "Косандры" в выставочных домах в Радово-1 и 2 - тел. (4232) 46-11-46. Информацию также можно найти на сайте www.Radovo.ru.

Купить дом в Радово-2 выгодно, не откладывая на потом, еще и по той причине, что только до конца мая сохраняется цена 1250 у.е. за кв.м, а также есть возможность попасть в число первых 10 покупателей, которых ждут призовые бонусы. Какие - это пока секрет.

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