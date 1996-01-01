В конце апреля Транснефть и Сбербанк подписали кредитное соглашение на 13,4 миллиарда рублей, которые предназначены для строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан.

Конечно, этих средств не хватит для всего проекта - он оценивается в более чем 6 миллиардов долларов, или примерно в 170 миллиардов рублей. Но, как говорится, меньше платит тот, кто платит вовремя. А пока ведутся переговоры о кредитах с западными банками, сбербанковские миллиарды уже работают.

Новостройка Транснефти позволит направить нефтяную реку в Китай и Японию, расширить круг международных клиентов, укрепить экономическую независимость России. Сданный совсем недавно нефтяной терминал в балтийском порту Приморск позволяет транспортировать нефть из России напрямую в Западную Европу. По нему будет проходить 65 миллионов тонн нефти в год. Экономия - по три доллара с тонны топлива, за транзит которого платить больше не придется.

В этот проект Сбербанк также вложил деньги - 20 миллиардов рублей. Как признался глава Сбербанка Андрей КАЗЬМИН, он не ожидал, что строители так быстро расплатятся с долгами. Вообще-то, Транснефть - первоклассный заемщик. У компании нулевой уровень задолженности. А потому дальнейшее сотрудничество с ней представляется банкирам долгим и продуктивным.

В кредитном портфеле Сбербанка, который достигает 2 триллионов рублей, ссуды топливно-энергетическому комплексу составляют только 8%, а самыми быстрыми темпами растет кредитование малого и среднего бизнеса, а также жилищного строительства.

Субсидировать промышленные и строительные проекты Сбербанк может себе позволить, поскольку располагает, с одной стороны, самыми большими в стране кредитными ресурсами, а с другой - и это еще важнее - он может давать их на довольно длительные сроки.

Конечно, не все капиталы Сбербанка - так называемые длинные деньги, возврата которых он может ждать десять и более лет. Но банк уже сейчас располагает возможностью предоставлять кредиты в сотни миллиардов рублей на длительные сроки и на вполне приемлемых для России условиях. Сбербанк сам получает международные займы на значительный срок и свои долговые обязательства на финансовых рынках размещает на несколько лет. А главное, даже рядовые вкладчики, несущие свои деньги в Сбербанк, тоже постепенно привыкают к стабильности и удлиняют сроки вкладов, не торопясь забрать их. Вклады на срок более года - самые распространенные в Сбербанке.

Дело в том, что нормально работающая экономика во всем мире развивается главным образом за счет кредитов. Стабильная выплата долгов дает банковским системам отдачу, вполне сопоставимую с игрой на финансовых рынках, да при этом еще и гарантированную. Наши банкиры методом проб и ошибок пришли к выводу, что и для них это - наилучший вариант.

Правда, небольшие финансовые ресурсы российских банков не позволяют пока эффективно и масштабно работать с производством. И Сбербанк в этом смысле - пока еще счастливое исключение. И пример.