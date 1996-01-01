www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Сбербанковские миллиарды уже работают

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В конце апреля Транснефть и Сбербанк подписали кредитное соглашение на 13,4 миллиарда рублей, которые предназначены для строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан.

Конечно, этих средств не хватит для всего проекта - он оценивается в более чем 6 миллиардов долларов, или примерно в 170 миллиардов рублей. Но, как говорится, меньше платит тот, кто платит вовремя. А пока ведутся переговоры о кредитах с западными банками, сбербанковские миллиарды уже работают.

Новостройка Транснефти позволит направить нефтяную реку в Китай и Японию, расширить круг международных клиентов, укрепить экономическую независимость России. Сданный совсем недавно нефтяной терминал в балтийском порту Приморск позволяет транспортировать нефть из России напрямую в Западную Европу. По нему будет проходить 65 миллионов тонн нефти в год. Экономия - по три доллара с тонны топлива, за транзит которого платить больше не придется.

В этот проект Сбербанк также вложил деньги - 20 миллиардов рублей. Как признался глава Сбербанка Андрей КАЗЬМИН, он не ожидал, что строители так быстро расплатятся с долгами. Вообще-то, Транснефть - первоклассный заемщик. У компании нулевой уровень задолженности. А потому дальнейшее сотрудничество с ней представляется банкирам долгим и продуктивным.

В кредитном портфеле Сбербанка, который достигает 2 триллионов рублей, ссуды топливно-энергетическому комплексу составляют только 8%, а самыми быстрыми темпами растет кредитование малого и среднего бизнеса, а также жилищного строительства.

Субсидировать промышленные и строительные проекты Сбербанк может себе позволить, поскольку располагает, с одной стороны, самыми большими в стране кредитными ресурсами, а с другой - и это еще важнее - он может давать их на довольно длительные сроки.

Конечно, не все капиталы Сбербанка - так называемые длинные деньги, возврата которых он может ждать десять и более лет. Но банк уже сейчас располагает возможностью предоставлять кредиты в сотни миллиардов рублей на длительные сроки и на вполне приемлемых для России условиях. Сбербанк сам получает международные займы на значительный срок и свои долговые обязательства на финансовых рынках размещает на несколько лет. А главное, даже рядовые вкладчики, несущие свои деньги в Сбербанк, тоже постепенно привыкают к стабильности и удлиняют сроки вкладов, не торопясь забрать их. Вклады на срок более года - самые распространенные в Сбербанке.

Дело в том, что нормально работающая экономика во всем мире развивается главным образом за счет кредитов. Стабильная выплата долгов дает банковским системам отдачу, вполне сопоставимую с игрой на финансовых рынках, да при этом еще и гарантированную. Наши банкиры методом проб и ошибок пришли к выводу, что и для них это - наилучший вариант.

Правда, небольшие финансовые ресурсы российских банков не позволяют пока эффективно и масштабно работать с производством. И Сбербанк в этом смысле - пока еще счастливое исключение. И пример.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru