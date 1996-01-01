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"Спасскцемент" все никак не расщедрится на дивиденды
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Годовое собрание акционеров ОАО "Спасскцемент", намеченное на 29 мая, планирует обсудить обширную повестку дня.
Помимо традиционных вопросов, касающихся утверждения годового отчета по итогам деятельности компании в 2005 г., дивидендной политики компании, избрания ревизора, аудитора и совета директоров, акционерам предстоит одобрить ряд крупных сделок, в том числе в отношении ЗАО "Солид", УК "Востокцемент" и ОАО "Теплоозерскцемент". Напомним, что компания за все время своего существования ни разу не выплачивала дивиденды. Объявлена дополнительная эмиссия в размере 581 млн 516 тыс. акций.
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