"Спасскцемент" все никак не расщедрится на дивиденды

Годовое собрание акционеров ОАО "Спасскцемент", намеченное на 29 мая, планирует обсудить обширную повестку дня.

Помимо традиционных вопросов, касающихся утверждения годового отчета по итогам деятельности компании в 2005 г., дивидендной политики компании, избрания ревизора, аудитора и совета директоров, акционерам предстоит одобрить ряд крупных сделок, в том числе в отношении ЗАО "Солид", УК "Востокцемент" и ОАО "Теплоозерскцемент". Напомним, что компания за все время своего существования ни разу не выплачивала дивиденды. Объявлена дополнительная эмиссия в размере 581 млн 516 тыс. акций.