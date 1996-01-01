Треть россиян предпочитает иметь дело со Сбербанком

В начале этого года, по данным Центробанка, сложилась отрицательная динамика банковских вкладов. В январе россияне положили на свои "сберкнижки" на 0,11% меньше денег, нежели в предыдущем месяце. А это - 2,8 млрд руб.! Как считают эксперты ЦБ, причина этого в том, что люди все больше предпочитают не копить деньги, а тратить их. И более того - брать взаймы.

На сегодня россияне "одолжили" у различных кредитно-финансовых учреждений почти 1,8 трлн руб. Последнее исследование, проведенное компанией ROMIR Monitoring, свидетельствует, что в минувшем году кредитором стал почти каждый четвертый житель столицы. Самая активная возрастная группа от 25 до 34 лет - каждый третий. Не отстает от Москвы и провинция. Потребительские кредиты на приобретение товаров длительного пользования там брал такой же процент жителей. На что же в основном идут эти деньги? Как показал опрос, каждый пятый кредит взят на видеотехнику. Еще 16% покупали мобильные телефоны, 14% - автомобили, 11% - компьютеры, LCD-мониторы, мебель.

По данным социологов, первую позицию на рынке кредитования уверенно занимает Сбербанк России - с ним предпочитают иметь дело 36% россиян.

Характерно, что идущий на втором месте банк "Русский стандарт", который в последние годы очень активно работает в области потребительских кредитов, получил только 6% голосов, а остальные банки, вошедшие в лидирующую группу, еле дотянули до 3%.

Русское издание журнала "Форбс" отмечает: "Сбербанк в российской банковской системе - Гулливер в стране лилипутов". На его долю приходится 40% всех кредитов населения. Сочетание огромных финансовых возможностей этого старейшего российского банка, отмечающего в нынешнем году свое 165-летие, с обширной филиальной сетью (свыше 20 тыс. подразделений) дает ему возможность работать практически во всех уголках страны, постоянно предлагать своим клиентам новые программы и более выгодные условия сделок.

В этом году Сбербанк одновременно с повышением процентов по вкладам разработал предложения о новых ипотечных кредитах. Теперь их можно брать не на 15, как раньше, а на 20 лет. Размер первоначального взноса снижен с 30% до 10%, а для молодых семей - до 5%. Но главное - уменьшены ставки с 18 до 15-16% годовых.

Однако рынок потребительского кредитования в России пока недотягивает до стандартов развитых стран. У нас доля таких займов не превышает 5% от ВВП, в США же она составляет 100%, в Южной Корее - 60%, в Китае и государствах Восточной Европы - 15%. Основные причины такого отставания - невысокая платежеспособность населения и высокие процентные ставки.

Введя с этого года институт кредитных историй, банки получили возможность снижения рисков. Хочется верить, что это поможет потребительскому кредитованию и, что важно, его удешевлению. Только при таком условии кредиты станут доступными и желанными для миллионов наших соотечественников.