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НПФ "Благосостояние" снова лучший
Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" вновь подтвердил свой статус и был удостоен звания лауреата в номинации "Лучший негосударственный пенсионный фонд года" премии "Финансовая элита России". Награждение состоялось в конце апреля во Дворце приемов дипломатического корпуса МИД России.
ДосьеПремия "Финансовая элита России" учреждена в 2004 г. и является высшей специальной общественной наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, услуг рынка "Форекс", аудиторских услуг, управления пенсионными фондами.
"Эта премия, в первую очередь, признание заслуг фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", Российских железных дорог и сотен тысяч россиян, доверивших нам свое будущее", - сказала в интервью "ЗР" директор Приморского филиала фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Людмила ДРЯБЛОВА.
Фонд действительно получил признание. Об этом говорят беспристрастные цифры: в России действуют порядка 297 негосударственных пенсионных фондов, которые обслуживают 5,5 млн человек, из них 1,5 млн - участники фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".
Это не случайно. Традиционно наибольший потенциал для развития на рынке имеют фонды, изначально созданные солидными компаниями для корпоративного обслуживания, а "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" - уполномоченный фонд ОАО "РЖД". Сегодня в России успешно работают 18 филиалов и 39 отделений фонда, которые охватывают своей деятельностью 80 регионов страны.
С приходом пенсионной реформы негосударственные пенсионные фонды стали работать по двум направлениям: обязательное пенсионное обеспечение (государственная пенсия) и негосударственное пенсионное обеспечение (негосударственная пенсия).
По обязательному пенсионному обеспечению негосударственные фонды выполняют функцию управляющего накопительными частями пенсий россиян наряду с частными управляющими компаниями и государственной управляющей - Внешэкономбанком.
При этом негосударственные пенсионные фонды имеют ряд преимуществ. У каждого клиента фонда есть свой лицевой счет, выписку из которого можно получать в любое время. Фонд сам не инвестирует доверенные средства на рынке, а заключает договор доверительного управления с несколькими управляющими, делит между ними пенсионные накопления по своему усмотрению и тем самым сводит риски потери средств к минимуму.
Согласитесь, негосударственный пенсионный фонд не будет выбирать в партнеры "плохие" компании. Поэтому и доходность у его портфеля будет по определению неплохая. Сегодня более 180 тыс. россиян доверили фонду формирование накопительной части трудовой пенсии, из них - 5 714 приморцев. Доход от размещения пенсионных резервов в 2005 г. составил 13,1%. При инвестировании пенсионных накоплений фонд заработал 18,7%.
По итогам 2005 г., в фонде "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" копят пенсии более 350 тыс. человек и более 100 тыс. человек уже получают негосударственные пенсии - это одна пятая часть от всех получателей негосударственных пенсий в России. Средний размер пенсии 2050 руб.
По объему страховых пенсионных резервов фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" занимает лидирующую позицию среди всех российских НПФ. Сегодня это 1,5 млрд руб, - такой страховой резерв позволяет фонду выполнить свои обязательства перед вкладчиками в любых обстоятельствах. Пенсионные резервы составляют более 30 млрд руб.
Второе направление работы негосударственных фондов - негосударственное пенсионное обеспечение. Изначально это было основным занятием фондов.
Негосударственная пенсия может очень выгодно дополнять государственную: по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, коэффициент замещения зарплаты пенсией в России сегодня составляет 28,3%. Пенсия от НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" обеспечивает коэффициент замещения в 10-20%. В сумме с государственными процентами получатели пенсий от фонда обеспечены коэффициентом в 40-50%! Это приближает наших пенсионеров к уровню пенсий в Европе, где пенсия составляет 60-70% от зарплаты.
До 2005 г. фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" успешно развивал систему негосударственного пенсионного обеспечения среди железнодорожников, и теперь накопленные ресурсы и наработанный опыт позволяют фонду использовать гибкую и эффективную систему формирования программ негосударственного обеспечения для юридических и физических лиц. Причем пенсионные программы ориентированы на решение двуединой задачи: социальной - обеспечение достойной старости и экономической - формирование долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития производства, создания инфраструктуры и строительства доступного жилья.
Кстати, за 2005-2006 гг. фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" собрал лучшие награды в своей области: рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило фонду высший рейтинг надежности А++, за широкий спектр пенсионных услуг фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" награжден серебряной медалью II Евроазиатского форума инвестиций и инноваций, а в текущем году фонд и ОАО "РЖД" стали лауреатами премии "Пенсионный Оскар" в номинации "Лучшая корпоративная пенсионная система".
Заявление о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд можно подать в любое удобное время в течение года.
Чтобы передать накопительную часть пенсии в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", необходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании в приморском филиале фонда. Заявление о переходе в фонд для Пенсионного фонда России можно заполнить тут же - начиная с 2006 г. негосударственные фонды стали трансферагентами, с которыми ПФР заключил соглашение о взаимном удостоверении подписей.
Приморский филиал НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ждет вас по адресу: 690003 г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 5а, тел.: (4232) 41-39-71, 41-39-54, 21-03-55, e-mail: vladivostok@npfgt.ru. Адрес сайта в Интернете: www.npfgt.ru.
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