Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Находка - спрос на квартиры в крупных городах Дальнего Востока неуклонно растет. Недвижимость по-прежнему остается одним из самым выгодных вложений денежных средств. Более чем на 20% в год растет стоимость квадратного метра жилья в Хабаровском крае. Однако купить, чтобы вложить свободные средства, - это одно, а купить, чтобы жить, - другое. Граждане из второй категории зачастую сразу и полностью заплатить за новую квартиру не могут, и ипотечные программы банков предназначены в первую очередь для них.

В апреле ипотеку на Дальнем Востоке запустил Росбанк. "Сегодня на 2% дешевле", - слышится со всех сторон, звучит по радио, на телевидении. Действительно ли дешевле и насколько, решил выяснить "ЗР".

"До 1 июля 2006 г. при оформлении кредита на покупку жилья на вторичном рынке в рублях можно воспользоваться специальным предложением - процентной ставкой от 13% годовых", - пояснили в банке.

Заместитель директора Дальневосточного филиала Росбанка по розничному бизнесу Анна МИТЧЕНКО дополнила: "Сегодня у нас действует ипотечная программа в трех модификациях: ипотечный кредит "Инвестиционный" на покупку жилья на первичном рынке, "Стандартный" - на покупку жилья на вторичном рынке, "Ипотечный ломбард +" - на покупку жилья под залог имеющейся квартиры". Программы отличаются ставками, размером первоначального взноса и возможными суммами кредита. Объединяют их преимущества ипотеки Росбанка. А именно - при рассмотрении документов Росбанк учитывает полный доход заемщика, при необходимости принимает во внимание доходы до четырех членов семьи, процентная ставка не зависит от суммы первоначального взноса и срока кредитования, отсутствуют ежемесячные комиссии, срок рассмотрения заявки не превышает 5 дней, 4 месяца дается на подбор вариантов приобретаемого жилья. Кроме того, возможно досрочное погашение кредита (через 3 месяца) без уплаты штрафа.

13% годовых в рублях - это реальная ставка по ипотечному кредиту на вторичном рынке жилья. "При этом я подчеркиваю, - замечает Анна Митченко, - мы не берем никаких дополнительных комиссий, которые бы обременяли клиента. Только 1200 руб. за рассмотрение заявки. Правда, есть страховки, но страхование надо рассматривать как положительный аспект, как защиту от возможных угроз и негативных событий, которые могут произойти как с квартирой, так и с заемщиком".

Размер страховых выплат, со слов Анны Митченко, не превосходит 1% от суммы кредита. "Мы работаем с несколькими страховыми компаниями. Для каждой конкретной ипотечной сделки используем условия той компании, которые максимально подходят заемщику - наименее для него затратны".

Что касается ставок в валюте, то банк предлагает от 10,5% по кредиту "Стандартный" и от 12% по кредиту "Инвестиционный". На вопрос, в какой валюте оформлять кредит, поскольку цены на квартиры определены, как правило, в у.е. и ставка по кредиту в валюте выглядит более интересно, Анна Митченко дает следующие рекомендации: "Если доход заемщика номинирован в долларах, безусловно, для него более выгоден кредит в валюте. Если доходы номинированы в рублях, то и в расходной части бюджета предпочтительней опираться на рубли".

То, что при определении величины кредита Росбанк учитывает доходы членов семьи, является безусловным плюсом для молодых людей. "Члены семьи - это близкие родственники: родители, дети, братья и сестры", - поясняют в банке.

При обращении заемщика в банк сначала выносится первичное решение, которое состоит в предложении клиенту использовать определенную сумму. На эту сумму клиент подбирает квартиру. На поиск квартиры дается 4 месяца. "Однако если в течение этого времени сделка не совершается, ничего страшного нет, - уверяет Анна Митченко. - Клиенту надо просто обновить информацию о себе, повторно предоставив справки. Мы вынесем повторное положительное решение, но в более короткий срок". "Когда заемщик определится с покупкой, мы оформляем отношения с продавцом, проверяем "чистоту" квартиры, - рассказывает Анна Митченко. - Если все в порядке, то после подписания документов, денежные средства безналичным путем перечисляем продавцу".

По ипотечной программе Росбанка квартиру можно приобрести в любом регионе страны. "Когда речь идет о межрегиональной ипотеке, то тут существуют свои процедурные сложности, - замечает Анна Митченко, - и заемщик должен быть к этому готов. Но у нас уже есть клиенты, которые подбирают жилье в столице. Что касается внутрифилиальной ипотеки, сложностей нет никаких. Если клиент живет в Комсомольске-на-Амуре и покупает квартиру в Хабаровске, то процедура ничем не отличается от того, если бы он приобретал квартиру в Комсомольске-на-Амуре".

Особо надо подчеркнуть, что Росбанк выдает кредиты на строящиеся объекты, в том числе на коттеджи. В этом случае должно соблюдаться только одно условие - застройщик должен быть аккредитован в банке. Кроме того, банк кредитует под залог имеющегося жилья. По ипотечному ломбарду в качестве первоначального взноса банк принимает в залог имеющуюся в собственности квартиру заемщика или его близких родственников.

Досье В ДВФО ипотечная программа Росбанка действует с апреля. В настоящий момент в Хабаровском крае оформлено около 20 кредитов и выдано около 40 положительных решений. Кредит выдается в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма составляет $7500 или эквивалент в другой валюте. Максимальная - до $300 000 (суммы кредита свыше $300 000 рассматриваются индивидуально) или эквивалент в другой валюте. Кредит предоставляется на срок до 15 лет (возможно досрочное погашение по истечении 3 месяцев с момента получения кредита). Процентная ставка составляет от 10,5% годовых в валюте; от 13% годовых в рублях (до 1 июля) при покупке жилья на вторичном рынке. От 12,5% годовых в валюте и от 17% годовых в рублях при покупке строящегося жилья до момента получения заемщиком прав собственности на это жилье. Первоначальный взнос - не менее 20% стоимости квартиры. Обеспечением является залог (ипотека) приобретаемой квартиры. Комиссии: 1200 руб. за рассмотрение заявки, 1% (максимально 45 тыс. руб.) от суммы кредита за открытие ссудного счета.

Генеральная лицензия ЦБ России №2272.