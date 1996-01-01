Завтра будет поздно

Май - время открытия навигации. Как и в предыдущие годы, в первые майские дни начнут свою работу пункты пропусков Хабаровск - Фуюань и Покровка - Жаохэ. Через них, как сквозь игольное ушко, навстречу друг другу тут же хлынут тысячные толпы граждан соседних государств. В этом водовороте людей и товаров как в капле воды отражаются проблемы отношений между двумя великими державами, главная из которых - как избежать перекосов во взаимодействии двух экономик.

Два берега одной реки

Если кто-то перемещает товары, то этим не только удовлетворяется потребительский спрос, но и извлекается выгода. В этом суждении, на первый взгляд вполне логичном и правильном, все же необходимо сделать несколько оговорок. Попытаемся ответить на вопрос: кому это более выгодно? Проиллюстрируем на конкретном примере.

- За 2005 год через пункт пропуска Хабаровск - Фуюань в Китай съездили 53 400 человек, - рассказал генеральный директор КГУП "Хабводтранс" Станислав ШИШКОВ. - Из этого небольшого китайского городка судами "Полесье" и "Лунтан" было вывезено товаров на $170 млн! Из Жаохэ в Россию доставлено на $150 млн. И лишь совсем небольшая часть, от 1 до 5%, в этом товарообмене пришлась на обратный поток отечественных товаров.

Баланс, как видим, складывается отнюдь не в пользу России. Действительно, о какой взаимовыгоде может идти речь, если за несколько лет приграничной торговли Россия подпитала экономику Китая миллиардами долларов, в то время как великий сосед проводил совершенно иную политику и предпочитал назад ввозить исключительно сырье и технологии. Этот процесс продолжается и сегодня, когда для китайского бизнеса в России нет практически никаких ограничений, а нашим предпринимателям по ту сторону Амура развернуться довольно проблематично.

Китай, не в пример России, непреклонен в реализации своих планов. Он может послужить примером жесткой позиции, даже когда речь идет, казалось бы, в рутинных вопросах: глубине провоза товаров, чей перевозчик - российский или китайский - будет его перевозить по территории России. Год за годом наш сосед оптимизирует транспортные схемы поставок продукции и переориентирует товаропоток на западные регионы России и страны СНГ таким образом, что уменьшается доля участия в этом грузообороте дальневосточных хозяйствующих субъектов.

Если попытаться охарактеризовать наши сегодняшние отношения парой слов, можно сказать, что мы дружим. Но как-то осторожно и с опаской. В Дальневосточном регионе россияне интуитивно чувствуют исходящую от Поднебесной огромную мощь и ощущают колоссальную людскую массу по другую сторону Амура. Вряд ли это психологическое "состояние ожидания" изменится в ближайшем будущем. Дело в том, что Россия и Китай принадлежат к разным цивилизациям с присущими только им культурными ценностями, психологическими особенностями и менталитетом. Установившаяся стабильность во многом объясняется интересами Китая в области активного военно-технического и научного сотрудничества. Однако, учитывая семимильные шаги, которыми развиваются в КНР высокие технологии, интерес к России в этой области обещает со временем снизиться. И в этом случае Россия больше будет интересовать соседа как источник ресурсов. Это чувствуется уже сегодня, когда "за речкой" сокращены объемы природных и энергетических ресурсов.

Россия - страна мигрантов?

Сейчас китайская экономика производит продукции в несколько раз больше, чем российская. Все последние годы темпы роста китайской экономики были самыми высокими в мире и достигали 11%. Китай занимает лидирующее место по увеличению производства угля и стали, сборам зерна и хлопка, производству мяса, цемента, выпуску продукции электротехнического назначения в области высоких технологий: компьютеров, телевизоров, радиоприемников. Не могут не впечатлять достижения в машиностроительной промышленности, станкостроении, производстве оборудования для выпуска полимерных изделий и в других направлениях. Если такие темпы сохранятся, то через 30-35 лет эксперты пророчат Китаю превосходство над Соединенными Штатами по масштабам своей экономики.

Но на этом пути Китай обречен столкнуться с трудноразрешимой в его современных границах проблемой - ограниченными ресурсами. В этом по разные стороны Амура наблюдается разительный контраст. Территория Сибири и Дальнего Востока на треть больше, чем вся территория Китая. В то же время человеческий ресурс последнего несоизмеримо многочисленнее населения Сибири и Дальнего Востока. Соответственно, многократно выше и потребности. Но при этом экономика КНР остается во многом социалистической, экстенсивной, требующей вовлечения все больших ресурсов и энергии. В свою очередь природные ресурсы Китая ограничены, а богатства Сибири и Дальнего Востока напротив, колоссальны. Довольно большая их часть еще по-настоящему не разведана. На фоне этого дисбаланса у КНР наблюдается непропорциональный рост потребностей по сравнению с внутренними возможностями, а значит, возрастают и амбиции. В таких условиях российский Дальний Восток с огромной богатой территорией и малочисленным населением предстает в глазах китайцев "великой северной целиной" с малочисленным населением и недостаточно развитой экономикой.

По некоторым оценкам, уже в ближайшие годы этот российский регион будет испытывать нехватку свыше 1,5 млн человек. Где их взять? Альтернативы не существует: образовавшийся вакуум объективно заполнит китайская рабочая сила. Учитывая, что ВВП на душу населения в Китае вдвое ниже, чем в России, а уровень безработицы в некоторых районах там достигает 70%, нетрудно предположить, что проблем с заполнением вакансий не предвидится. Мы сами придем к необходимости такого выхода из положения.

Процесс превращения России в страну мигрантов уже начался. Это видно по рынкам, стройкам, полям сельхозугодий. Китайские рабочие, не в пример нашим, не чураются никакой работы, за которую платят деньги, а потому находятся вне конкуренции на рынке рабочей силы. Они умеют работать - это видно и по усердию, и по производительности. Например, в строительстве. В каком-то смысле мы открываем рынок и становимся либеральным государством, где существует конкуренция на рынке занятости, которая в конечном счете и движет вперед весь строительный комплекс. Но в то же время мы становимся как никогда зависимы от импортной рабочей силы.

Взять то же сельское хозяйство. Китайцы доказали, что, работая круглые сутки, используя высокую плотность посадки и надлежащий уход вкупе с определенными агротехническими приемами, они с нескольких соток собирают урожай едва ли не больше, чем мы с одного гектара. Спрашивается, какая страна откажется от столь эффективных и безотказных шестеренок своей экономики?

Но, продолжая подогревать амбициозность представителей некогда великой самодостаточной державы, мы боимся признаться самим себе, что настало время разработать четко продуманную миграционную политику, без которой мы не обойдемся. Мы должны ответить на вопрос, сколько России нужно китайских мигрантов, каких специальностей и какого уровня профподготовки. Пора понять, что очень скоро мы сами будем в них заинтересованы, в их обучении, адаптации к нуждам нашей страны. Как следствие, по некоторым подсчетам, к 2050 году в России будут проживать около 10 млн китайцев.

Как нам обустроить регион

Влияние соседа возрастает с каждым годом настолько, что уже сегодня можно прогнозировать, что в перспективе наши отношения обещают стать одними из важнейших в российской внешней политике. По утверждению ведущих специалистов-китаеведов, "китайский вопрос" - это вопрос едва ли не дальнейшего существования России, которой исторически предначертано сочетать свои геополитические интересы с азиатским колоритом Китая. Дальнейшая судьба ее во многом зависит от того, как экономически будет развиваться Дальний Восток. Поэтому данной территории нужны не только декларации о намерениях центра, но и кардинальный пересмотр стратегии экономического развития всего региона. Если российский Дальний Восток так и останется в состоянии стагнации, то Китай в поисках сырьевых ресурсов и новых рынков сбыта экономически поглотит нас. Поэтому регион должен превратиться в активно осваиваемую территорию.

Что делать? Ответ на этот вопрос дает доклад на Генеральном совете Всероссийской политической партии "Единая Россия" губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА "Концепция стратегического развития Дальнего Востока и Забайкалья". Доклад, основу которого составили концептуальные вопросы долгосрочного развития Дальнего Востока и Сибири, можно рассматривать как план первоочередных действий преобразования региона.

В докладе отмечается, что цена Федеральной целевой программы "Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья" "снизилась в среднегодовом исчислении в 5 раз - с $8 млрд до $1,6 млрд в год". В то же время суммарные затраты на финансирование программ развития Татарстана и Башкортостана соответственно в 2,6 и 3,7 раза больше. В расчете на одного человека эти затраты больше в 4,4 и 6 раз, чем для Дальнего Востока и Забайкалья.

Досье Отказ государства в начале 90-х годов от своих обязательств и вообще от проведения какой-либо акцентированной экономической политики в регионе привел к катастрофическим последствиям как для региона, так и для России: кризис в регионе был более продолжительным и глубоким по своим последствиям. С 1999 по 2004 гг. промышленность региона в среднегодовом исчислении росла в 1,28 раза медленнее, чем весь промышленный комплекс страны. Низкий жизненный уровень на территории Дальнего Востока, усугубляемый обострившимся чувством оторванности от остальной страны, привел к кризису в демографической сфере. За период с 1991 по 2004 гг. сокращение постоянного населения составило 1 млн 600 тыс. человек, или 15,4%, в том числе за счет миграции - 1,4 млн и за счет естественной убыли - 200 тыс. человек. Покупательная способность населения в регионе ниже, чем по стране в целом, на свой чуть более высокий доход дальневосточник может оплатить только 98% фиксированного набора товаров и услуг, в то время как средний россиян может оплатить 1,24 такого набора.

Доклад приводит к мысли о том, что необходимо сменить модель освоения региона. Ведущее место в этом процессе должны занимать "сбалансированная внутрирегиональная, общероссийская и международная интеграция, а также преодоление аномально высокой межрегиональной и внутрирегиональной территориальной дифференциации".

В докладе предложено "выделить два широтных пояса экономического развития с последующим выделением интегрированных производственно-инфраструктурных зон, которые являются привлекательными и/или содержат потенциал для привлечения частного бизнеса". Это южный (Транссиб) и северный пояс. Последний необходим "не столько для развития восточных регионов, сколько для России в целом".

В перспективе до 2020 года Дальний Восток и Забайкалье должны стать самодостаточной интегрированной частью единого национального экономического пространства, на территории которой будут созданы условия для комфортной жизнедеятельности населения с высоким уровнем жизни. Однако для этого, по мнению Виктора Ишаева, необходима новая версия концепции развития Дальнего Востока. Она заключается "в широкомасштабном использовании экспорта энергетических ресурсов и транспортных услуг на основе развития инфраструктуры. Речь идет о создании магистральных коридоров для передачи в Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-Восточную Азию российских энергоресурсов и энергопродукции, а также транзита европейской и азиатской продукции".

Такой подход должен в корне изменить облик региона. Традиционная энергодефицитность в перспективе должна смениться на энергоизбыточность. Соответственно, Дальний Восток превратится в регион производства и экспорториентированного транзита мощных потоков углеводородов, электроэнергии, а также угля в направлении центров энергоиспользования в Северо-Восточной Азии с ежегодными финансовыми оборотами $2-3 млрд. Для реализации всех этих планов необходим решающий рывок в освоении Российской Федерацией Дальнего Востока. Это основа выживания России в качестве независимого суверенного государства. И эта идея должна стать главным вектором инвестиционной и экономической политики России. Пока нам дан этот исторический шанс, им необходимо воспользоваться в интересах последующих поколений.