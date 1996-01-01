Трубопроводы нового поколения

В течении десятков лет основным материалом для систем внутреннего холодного и горячего водопровода были стальные оцинкованные трубы.

Однако многолетний опыт эксплуатации показал, что стальные трубы подвержены коррозии, срок их эксплуатации невелик - 10-15 лет, продукты коррозии ухудшают качество воды и засоряют внутреннюю полость труб, уменьшая их пропускную способность и ухудшая работу арматуры и устройств системы автоматического регулирования. Но на сегодняшний день существует альтернатива стальным трубам - полипропилен (Рандом - сополимер PPRC тип 3).

В российских условиях полипропиленовый водопровод можно считать оптимальным техническим решением: современные, экологически нейтральные, долговечные системы водоснабжения и отопления, позволяющие с минимальными затратами заменить традиционную стальную разводку как по частям, так и полностью. Этот материал не боится высоких температур и давления, с хорошим запасом прочности выдерживает обычные для водоснабжения и отопления нагрузки, неоднократное замерзание воды в трубах без ухудшения рабочих характеристик. PPRC трубы обладают высокой устойчивостью к блуждающим токам наводки, вызывающим ускоренную точечную коррозию металлических трубопроводов. Срок службы полипропиленовых труб превышает 50 лет. PPRC трубопроводы при скрытой их прокладке поистине обладают лишь одним "недостатком": проложив их однажды, можно просто забыть об их существовании в доме. Низкая трудоемкость монтажа PPRC трубопроводов плюс высокая скорость монтажа. Причем в ряде случаев, особенно в зданиях повышенной этажности (более 9-12 этажей), эта разница может достигать 5-10 раз. PPRC трубы весят в 7-9 раз меньше чем металлические. В итоге транспортировка труб, фитингов, как и соответствующего оборудования, к месту проведения работ не требует заметных физических усилий. Данное обстоятельство в условиях Владивостока имеет существенное значение, так как любые задержки сроков строительства могут обернуться теперь для застройщиков и инвесторов значительными финансовыми потерями. Этих потерь однозначно можно избежать, если в системах водоснабжения и отопления использовать PPRC трубопроводы.

При использовании PPRC трубопроводов значительно снижаются эксплуатационные расходы, т.е. покраска после монтажа и в процессе эксплуатации, регулярная промывка трубопроводов и контроль за их состояния, обслуживание и пр.

В настоящее время на приморском рынке продаётся много "метапола" китайского и корейского производства. Не всегда этот товар сертифицирован, то есть имеет низкие эксплуатационные показатели. Необходимость использования металлических обжимных фитингов и относительная трудоемкость монтажа приводят к удорожанию металлопластиковых трубопроводов по сравнению с трубопроводами из PPRC, где соединительные детали выполнены из того же полимера. Кроме того, соединения металлопластиковых труб через 2-3 года эксплуатации нередко дают течь.

Соединение полипропиленовых труб и фитингов проводится методом диффузионного сплавления (сварки) без применения других материалов.

Сварка осуществляется электрическим сварочным аппаратом в течение нескольких секунд и обеспечивает прочное герметичное соединение. В этом случае полипропиленовый водопровод способен выдерживать гидроудар до 50 атмосфер! Для тех, кто имеет желание самостоятельно заменить у себя устаревшие металлические трубы на полипропиленовые, наша компания предоставит сварочное оборудование в аренду по весьма приемлемой цене.

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