Горжусь проделанной работой

Дальневосточная энергетика на пороге радикальных перемен - уже с 1 января 2007 г. на территории Приморского, Хабаровского краев и Амурской области с потребителями будет работать одна организация - ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК). Возглавит ее генеральный директор ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) Виктор МЯСНИК. Уже сегодня он готов предложить масштабные решения, адекватные той ситуации, которая сейчас сложилась в электроэнергетике региона. В интервью "ЗР" Виктор Мясник рассказал, какие задачи решает ДВЭУК сегодня.

- Поздравляем вас с победой в Краевой премии "Менеджер года-2005". Признаемся, для "ЗР" ваша победа была несколько неожиданной, поскольку многие связывают лично с вами рост тарифов на электроэнергию.

- Да, эта награда была неожиданной и очень приятной. Ну а что касается тарифов, то связывать рост тарифов на электроэнергию с неэффективной работой энергетиков или результатами деятельности управляющей компании совершенно неправильно. Напротив, несколько лет подряд нам удается удерживать тарифы в Приморье практически на неизменном уровне, их рост гораздо ниже инфляции. В 2004 г., например, когда принимались тарифы на 2005 г., стоимость электроэнергии для населения была даже снижена на 1 коп., а при существующей инфляции, поверьте, делать товар дешевле крайне нелегко. В 2005 г., когда утверждались тарифы на 2006 г., рост цен на электроэнергию составил 5%, на тепло - 6%. И это при темпах инфляции в 11-12%.

Сегодня мы сдерживаем рост тарифов за счет нашей внутренней экономии - идет серьезная работа над издержками и оптимизацией работы всей системы в целом. Например, была усилена работа по выявлению хищений, в итоге за 2005 г. объем коммерческих потерь сократился почти на 50 млн киловатт-часов. В ОАО "Дальэнерго" по итогам года суммарный экономический эффект от реализации "Программы управления издержками" составил почти 178 млн руб. Мы не просили пересмотра тарифов даже когда, осенью 2005 г., резко поднялись цены на топливо и - по цепочке - на продукцию металлургии и машиностроения, а ведь покупка топлива - это больше половины составляющей тарифа.

Стоимость одного киловатт-часа для населения в Приморье - 88 коп. Для сравнения - жители Хабаровского края платят в среднем по 1,36 руб., в Амурской области этот показатель составляет для жителей городов 1,32 руб., для сельчан - 1 руб., и это несмотря на то, что в Амурской области электроэнергия идет с гидростанций, производство на которых по вполне очевидным причинам гораздо дешевле, чем на наших угольных станциях. Исходя из всего перечисленного, говорить о росте энерготарифа в Приморском крае в негативном ключе в корне неверно.

- И все же для экономики региона заморозить тарифы было бы благом.

- У каждой медали есть две стороны и, к сожалению, заморозка тарифов - это не панацея. Напротив, такой необдуманный шаг может привести к полному развалу энергетической отрасли: эксплуатируя исключительно внутренние резервы без учета их амортизации, компания не сможет развиваться, строить новые сети, подстанции. Не будет ремонтов - начнутся аварии, не будет внедрения нового оборудования и технологий - будет расти себестоимость продукции и как следствие - тариф, не будет строительства в энергетике - остановится и развитие промышленности. Ведь чтобы обеспечивать растущий промышленный комплекс края, необходимо развитие электроэнергетики, иначе она может превратиться в тормоз экономического развития региона.

Однако очевидно, что проблема тарифов требует решения. Ведь сегодня энергосистема Дальнего Востока имеет перекрестное субсидирование между видами энергии в 2,5 млрд руб., а перекрестное субсидирование между западом и востоком имеет объем 2,6 млрд руб., также существует перекрестное субсидирование между группами потребителей в объеме 3,4 млрд руб. Очевидно, и мы сейчас об этом говорим, что перекрестное субсидирование - уверенный и неотвратимый путь к стагнации экономики, тем более - в таких масштабах. И именно реформа позволит, как мы планируем, решить эту проблему.

Вы знаете, что сейчас идет реформа энергетики всего Дальневосточного региона, и с 1 января 2007 г. на территории Приморского, Хабаровского краев и Амурской области с потребителями будет работать одна организация - ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" ("ДЭК"). Сегодня РАО "ЕЭС России", ОАО "ДВЭУК", аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДВФО работают над созданием механизма государственной компенсации. Потребители не должны страдать от повышения тарифов, и их рост по прежнему не должен превышать уровня инфляции, но для этого нужна государственная субвенция в размере 6 млрд руб. Рассчитывать на привлечение таких сумм из госбюджета в виде дотаций мы сможем только благодаря вниманию правительства к нам как к крупнейшему представителю дальневосточной энергосистемы и гарантиям жесткого контроля процесса формирования новой, более эффективной системы с нашей стороны.

Весь этот пласт работ должен завершиться к 1 января 2007 г. Именно за счет государственной дотации возможна стабилизация тарифов для Дальнего востока, иных путей сегодня просто нет, все внутренние резервы энергосистем исчерпаны. С помощью поддержки отрасли мы сможем гарантировать потребителям повышение тарифа только в пределах общенациональной инфляции.

- О том, как вы из компании-банкрота, какой была "Дальэнерго", сделали успешный, прибыльный бизнес - это, очевидно, эксперты и оценили, отдав свои голоса при проведении конкурса. А в прошлом году мы наблюдали схватку с "энергопосредниками" - электрическими сетями. Вы уверены, что это лишнее звено? Почему тогда не вкладываете инвестиции в развитие новых сетей и трансформаторных подстанций?

- Вы не совсем правы. Как раз с развитием сетей и общим инвестированием в систему у нас все обстоит более чем благополучно. ОАО "Дальэнерго", Дальневосточная энергетическая управляющая компания вкладывают немалые средства в развитие энергообъектов в зоне своей ответственности. Так, в 2005 г. затраты ОАО "Дальэнерго" на инвестиции составили более 600 млн руб., компания ввела в эксплуатацию около 20 значимых для Приморья энергетических объектов: и тепловых, и электрических. Среди них такой значимый проект, как подстанция "Залив" во Владивостоке, ввод которой позволяет нам подключать новых потребителей в центральной части города без рисков для надежности энергосистемы. Во Владивостоке была реконструирована одна из магистральных линий электропередачи, кстати, она идет через весь город от ВТЭЦ-2 на Тихой до ВТЭЦ-1 в центре, это значит, что от ее надежной работы зависит стабильная подача электричества большей части города.

В 2005 г. в Приморье завершено несколько социально-значимых проектов. Мы реконструировали линии в районе сел Чугуевка, Вишневка, Благодатное, провели ЛЭП в поселок Черемшаны Дальнегорского района. ОАО "Дальэнерго" в 2005 г. инвестировало в реконструкцию и переоборудование тепловых сетей Артема около 45 млн руб., выведя теплоснабжение города на качественно новый уровень. Эта работа продолжается и в этом году. Среди инвестиционных проектов есть такие, как строительство магистральной линии "Сокольчи-Милоградово", в рамках этого проекта будут также реконструировать старые и строить новые подстанции.

Идет работа над масштабной программой по повышению надежности электроснабжения Владивостока. Кроме того, один из инвестиционных проектов ОАО "Дальэнерго" напрямую связан со строительством новых сетей - это работа по проектированию и возведению систем электро- и теплоснабжения строящегося Лесного микрорайона в районе ул. Русской во Владивостоке.

Что же касается работы посредников, то здесь все как раз совсем по-другому. Если мы заботимся о состоянии наших сетей, вкладываем в их развитие, регулярно ремонтируем, то посредники, наоборот, зачастую просто используют энергосистему как возможность краткосрочного получения прибылей. Другой подход им просто невыгоден. Естественно, при этом они ничего не вкладывают в развитие сетей, которые в итоге приходят в негодность. Это ярко видно на примере городов Артем и Находка. По сравнению с прошлым годом количество аварий на муниципальных электрических сетях заметно возросло: сети стали слабее и не справляются с нагрузкой. Этого допускать ни в коем случае нельзя: энергетика в первую очередь - социальная, жизнеобеспечивающая сфера, и только потом - бизнес.

Хочу отметить, такая позиция перепродавцов очень сильно бьет по нашей системе, ведь аварии на муниципальных сетях оказывают негативное воздействие на наше оборудование, мы несем потери из-за недоотпуска, а также в полной мере сталкиваемся с недовольством потребителей. Впрочем, в процессе реформы эта проблема будет решена. После завершения реформирования энергосистемы к 2007 г. на Дальнем Востоке будут пересмотрены принципы организации рынка электроэнергии. Крупнейшими участниками рынка станут такие крупные компании, как создаваемые в настоящее время ДЭК, ДРСК, ДГК, а также Гидро-ОГК. Требования к участникам создаваемого рынка, к качеству их работы, к уровню их технического состояния будут настолько высокими, что те компании, которые сегодня думают только о краткосрочном извлечении прибыли, завтра просто перестанут существовать.

- Энергетические тарифы являются составляющей частью такого социально важного фактора, как стоимость жилья, по вашему мнению, они сдерживают отрасль или не оказывают на нее особого влияния? Как вы считаете, что необходимо строителям для успешного развития?

- Энергосоставляющая в самом строительстве мизерна. На стадии стройки рядом с объектом строители ставят небольшую трансформаторную подстанцию для кранов, сварки, освещения объекта - все это стоит копейки. Но при нынешнем подходе к этому бизнесу, при отсутствии планирования действительно возникает серьезная и зачастую дорогостоящая в решении проблема. Какова схема сейчас: строители получают участок под застройку и идут к нам, мы выдаем им техзадание, соответствующее нашим требованиям. Иногда - когда объект расположен где-нибудь на окраине, к нему придется подводить километры труб и электрических сетей, это, естественно, ведет к очень большим затратам. Возникает вопрос - а кто должен за это платить? И здесь начинается - строители считают, что они не должны нести эти затраты, но ведь и мы по закону не обязаны тянуть трубопровод и сети к этим новым объектам за счет собственного финансирования. Вы представьте - вот придет кому-то в голову построить многоквартирный дом где-нибудь за Емаром (бухта на побережье, - прим. авт.) - бюджет на строительство его системы коммуникаций будет колоссальным. И никакой РЭК нам таких затрат не утвердит и будет в этом абсолютно прав - мы не можем перекладывать стоимость новостроек на всех потребителей Владивостока. Ведь получается, что строительство, к примеру, элитного комплекса будет вестись из кармана пенсионера. Это ненормально.

Идут долгие эмоциональные дискуссии, и, в конце концов, когда приходит понимание того, что это не наша проблема, строители закладывают сумму в себестоимость жилья. В принципе, я понимаю строителей, и их доводы во многом разумны. Они не виноваты в том, что город выделил именно такое место под застройку. Тем более - очевидно, что те, кто строит на выделенном участке первым, тот несет весь груз расходов на новую сетевую инфраструктуру. А пришедшие позже получают фактически бесплатно все готовое.

Хочу сказать, что подобная проблема существует во многих регионах страны. И сейчас на уровне Минпромэнерго, РАО "ЕЭС России" поднимается вопрос о введении платы за присоединение с тем, чтобы новые потребители не перекладывали задачу своего энергоснабжения на существующих, такое принципиальное решение правительством уже поддержано, и сейчас идет методологическая работа по механизмам ее реализации. В Москве и Питере, например, подобная схема уже действует.

Однако реализация даже этих механизмов будет невозможна без генплана и вообще долгосрочного планирования развития инфраструктуры города, а во Владивостоке такого попросту не существует. Уже сейчас при существующих темпах строительства расширение и модернизация инфраструктуры тепло- и электроснабжения города требует около 2,5 млрд руб. Без этого подведение коммуникаций к новым объектам станет попросту невозможным. Поэтому в первую очередь необходимо системно подходить к решению этого вопроса на основе Перспективного плана развития жилищного фонда и сетевого комплекса, и чиновникам следует учитывать, что город должен вместе с энергетиками и подрядчиками нести ответственность, в том числе и финансовую, за эти проекты. Во всех странах с цивилизованной системой управления в крупных городах структура финансирования расширения и реконструкции сетей тепло- и электроснабжения поставлена именно так: город, подрядчики и энергетики вкладывают свои доли. И, естественно, необходим жесткий контроль со стороны администрации города за соблюдением этого плана.

- Нам, журналистам, всегда импонировали ваши открытость и приверженность современным методам управления, фактически за короткое время вам удалось из бюрократизированной госкомпании создать успешную коммерческую структуру с узнаваемым имиджем. Как вам удается подобрать и, главное, удержать команду профессионалов? Ведь уезжают "профи" из Владивостока...

- Во-первых, спасибо. Во-вторых, хочу подчеркнуть, что я горжусь - вполне заслуженно - командой ОАО "ДВЭУК" и результатами ее работы. Более того, деятельность менеджеров управляющей компании была признана успешной и эффективной и на уровне РАО "ЕЭС России", ведь именно на базе коллектива ДВЭУК будет сформирован штат ОАО "ДЭК".

Мы очень внимательно относимся к формированию высшего и среднего звена менеджмента, ведь именно они отстраивают идеологию развития компании и несут на себе основной груз проблем и задач. Как подбираем? Отдельных специалистов, хорошо зарекомендовавших себя, мы привлекаем, причем не только из энергетической отрасли других регионов, но даже - из других видов бизнеса. Однако основной упор в ОАО "ДВЭУК" делается на молодежь. Мы растим своих специалистов. В настоящий момент средний возраст сотрудников компании - 30 лет. В большей степени это менеджеры, не имевшие опыт работы в других организациях, готовые и к обучению, и к применению новых методов управления.

Хочу отметить, что на Дальнем востоке есть очень много молодежи, получившей хорошее образование и имеющей высокий потенциал. Мы готовы, и мы это делаем, вкладываться в их профессиональный рост, у нас развита система обучения молодых специалистов, в том числе и за рубежом, мы даем возможность для карьерного роста и самореализации, и это в свою очередь дает высокий положительный результат. Многие, пришедшие к нам почти с университетской скамьи, сейчас эффективно трудятся и в головной компании, и в наших управляемых АО-энерго, причем на высоких и крайне ответственных позициях. Их образ мышления, способность к применению новых технологий, энергия и оптимизм во многом являются движущим механизмом для всей системы управления. Получается, что сначала компания вкладывается в специалиста, потом специалист вкладывает свой интеллект и силы в компанию. И хочу добавить, что по моему опыту, это самый действенный механизм.

Почему не уходят? Мы создаем своим менеджерам достойные условия труда и развития. Поэтому нас покидают только те, кто не смог найти своего места в системе или не готов вписаться в общий, достаточно напряженный рабочий ритм. Я считаю это нормальным явлением, ведь в энергетике тоже есть понятие профессиональной пригодности. При этом, я уже это говорил, но хочу повториться - тот, кто однажды пришел в энергетику, почти никогда из нее не уходит.

- В последнее время ходит много слухов о ваших возможных назначениях. Нам бы не хотелось терять лучшего "Менеджера года-2005". Вы остаетесь в крае?

- Да, я остаюсь, без сомнения. Вы же знаете, что 1 января начнет свою работу ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", которая будет руководить энергетикой Дальневосточного округа именно из Владивостока. Кроме того, я уже не первый год работаю в этом крае и успел полюбить его. Мне нравится природа Приморья, импонируют люди, их стиль, ритм жизни, и мне здесь комфортно. Я был во многих городах мира, но меня поражает атмосфера Владивостока, он уникален, в нем есть какая-то живая энергетика, экспрессия. Я живу и работаю на благо Приморья и региона и не планирую в ближайшем будущем что-то в этом менять.