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"Приморье" выходит в лидеры
Сегодня туризм в Приморском крае становится все более перспективным и приоритетным направлением развития экономики региона. Страховая компания "Приморье", понимая это, считает страхование туристов одним из основных направлений своей деятельности. Кропотливая работа дала свои плоды и позволила компании за год войти в число лидеров в этом сегменте рынка.
Подтверждением того, что краевые власти уделяют большое внимание развитию туризма, является событие, которое состоится 12-13 мая во Владивостоке, в выставочном центре Pacific Expo, - это десятая, юбилейная Дальневосточная международная туристическая выставка "Дальтур-2006", организованная Комитетом по туризму Администрации Приморского края и Фондом поддержки деловых инициатив "Приморье".
Традиционно на ней присутствуют российские и зарубежные предприятия, так или иначе участвующие в инфраструктуре туристического бизнеса: туроператоры и турагентства, авиакомпании и транспортники, гостиницы и др. Страховые компании со своими продуктами также будут представлены на выставке. Наиболее популярным продуктом в данном случае является страхование граждан, выезжающих за рубеж. Такой полис, как правило, покрывает медицинские расходы, затраты на медицинскую транспортировку, репатриацию в случае гибели, экстренную стоматологическую помощь.
Компания "Приморье" разработала серию продуктов для туристов, каждый из которых будет представлен на выставке:
- два вида программ по страхованию граждан, выезжающих за рубеж (Travel Insurance Policy);
- страхование от несчастного случая групп туристов, выезжающих в краткосрочные туры;
- страхование медицинских расходов граждан, выезжающих в краткосрочные туры за рубеж;
- страхование от несчастного случая групп туристов, въезжающих по приглашению туристических фирм на территорию РФ.
По достоинству оценить роль страховой компании в туристическом бизнесе могут, пожалуй, специалисты и тот, кто уже попадал в неприятную ситуацию за границей. Не будем говорить о том, какое количество проблем появляется, стоит лишь заболеть простудой в чужой стране или еще хуже - сломать руку. Тогда и выяснится, принимают ли полис вашей компании за границей, какое качество медицинских услуг он обеспечивает и как с вами обойдутся; когда вы вернетесь на родину, выплатят ли страховку полностью или частично, не будут ли тянуть время. Поэтому к выбору страховщика нужно подходить очень внимательно, в первую очередь оценивая его опыт.
В программах для туристов страховой компании "Приморье" есть несколько существенных плюсов: партнером СК "Приморье" и представителем за рубежом является международная ассистантная компания AXA и ее круглосуточная диспетчерская в Мюнхене, где работают высококвалифицированные, а главное - русскоговорящие, специалисты. Уже проверено практикой, что полисы СК "Приморье" принимаются во всех странах Юго-Восточной Азии и Европы, включая страны Шенгенского соглашения. Кроме того, в новых страховых продуктах СК "Приморье" учитывает риск невыезда за рубеж и предлагает разработку индивидуальных программ.
Именно эти положительные моменты вкупе с профессионализмом сотрудников компании повлияли на то, что за время работы с туристами СК "Приморье" вышла в лидеры по страхованию выезжающих за рубеж от несчастного случая и продолжает продвижение вперед. И это учитывая, что рынок страхования туристов не только давно поделен, но и периодически происходит его передел, так как вносятся изменения в законодательство, появляются новые подзаконные акты, вынуждающие туроператоров менять приоритеты в работе.
Мы решили уточнить у самих туроператоров и приморцев, почему они работают со страховой компанией "Приморье". В результате получился некий рейтинг причин:
- качество страхового продукта, надежность удобство
- с компанией "Приморье" удобно работать турфирмам, поскольку разработана удачная схема документооборота, минимизирующая затраты времени и упрощающая взаимодействие между турфирмой и страховой компанией;
- оперативность в решении всех вопросов, включая выплату возмещения;
- индивидуальный подход.
От себя добавим - у страховой компании "Приморье" получается не только оперативно отвечать на изменчивые запросы рынка и удерживать свою позицию, но и при этом сохранять человеческое лицо и добрый подход к людям.
Страховая компания "Приморье" приглашает к сотрудничеству туристические фирмы, страховых агентов и брокеров. Мы находимся: г. Владивосток, ул. Бестужева, 21а, офис 106, тел.(4232)41-21-20.
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