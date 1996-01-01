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Примтеркомбанку доверяют
Делая ставку на создание предельно комфортных условий при обслуживании физических лиц, Примтеркомбанк стал одним из первых финансовых учреждений региона, которому удалось добиться максимального качества услуг, оказываемых частным вкладчикам.
Как заявили "Дейта.Ру" в маркетинговой службе банка, рост объемов вкладов ООО "Примтеркомбанк" превысил общий темп роста рынка, что позволяет говорить об опережающем развитии в сравнении с другими финансовыми организациями региона. По мнению специалистов банка, именно рост вкладов физических лиц отражает высокую степень доверия, которую испытывают к банку клиенты. Вклады населения за 2005 г. выросли в 2 раза, с 46 млн руб. на начало года до 94 млн руб. в конце года.
В целом же по итогам 2005 г. прибыль получена в размере 15 млн 812 тыс. руб., рост по сравнению с 2004 годом составил 150%. Активы банка в 2005 г. выросли в 1,1 раза, при этом доля ликвидных активов составила 22%, что является высоким показателем и отражает способность банка в течение всего года отвечать по принятым на себя обязательствам.
Собственные средства (капитал) на 1.01.2006 г. составили 111 млн 316 тыс.руб., при этом доля собственных средств в суммарных пассивах банка составила 21,8%, что указывает на высокую надежность банка.
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