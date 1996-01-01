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Щедрым быть не запретишь
Послеобеденный час первого майского дня встретил участников акции "Авторадио" - "Супербомбила" - на редкость солнечно и ласково. Вымытые в честь праздника завершения месячника благотворительности "бомбил" и их пассажиров 20 авто выстроились в ряд перед магазином главного спонсора акции "Шинтоп".
Их хозяева с нетерпением ожидали подведения итогов. За 20 дней и 20 заездов акция "Авторадио" собрала 115 тысяч рублей. Средства пойдут на нужды детей Владивостокского коррекционного интерната №1 и Уссурийского детского дома №2.
Смена правил
Идея акции была простой: взять за основу игру московских водителей и московского "Авторадио". Ее правила таковы: за условленное время под присмотром ди-джея станции заработать извозом как можно больше денег. Сказано - сделано. Но в первый же день после объявления акции Владивосток побил все рекорды московских таксистов-любителей.
Был перекрыт абсолютный рекорд московского участника, "набомбившего" 2 850 рублей. Это стало первым сюрпризом для организаторов акции. Второй оказался не менее удивительным: в сердцах приморцев проснулась благотворительность. С середины игры устроители изменили ее правила. Если первые девять таксующих могли спокойно потратить деньги на что душа пожелает, то уже десятый участник акции "Авторадио" собирал их в благотворительных целях. В эфир "Авторадио", услышав о том, как легко люди могут расставаться с довольно значительными суммами, обратились директора Владивостокского коррекционного интерната №1 и Уссурийского детского дома №2 и поведали о своих нуждах.
Директор "Авторадио" во Владивостоке Александр КАРПЕНКО признался, что когда было принято решение о перечислении всех средств в пользу детских домом, то команда "Авторадио" опасались реакции людей: "Все-таки первоначально они зарабатывали деньги для самих себя. И каково же было наше удивление, когда денег стали давать еще больше! И нас, сотрудников радиостанции, и "бомбил" поразили списки необходимых вещей, которые требуются нашим детским домам: зубная паста, шампуни, краны... И в последних строчках заявки детские велосипеды. Мы подумали: пусть дети почувствуют себя немного более счастливыми, чем были до сих пор. Огромное спасибо всем тем, кто принял участие в акции и давал деньги нашим "бомбилам".
Кстати, будучи сетевой станцией, "Авторадио" проводило подобные заезды в нескольких российских городах. Но только в Приморье акция стала благотворительной. Причем к Владивостоку присоединились и уссурийские таксующие. Один из них, Владислав ГУБИН, даже занял третье место по результатам сбора средств за услугу частного извоза. Благотворительные порывы наших земляков пошли так далеко, что четверо "бомбил" из первой десятки, играющих в игру "каждый за себя", добровольно явились в студию "Авторадио" после объявления акции благотворительной. И сдали всю выручку.
Управляющий отделом рекламы компании-спонсора акции "Шинтоп" Владимир БАРАБОЛЯ удивился людской щедрости: "По-моему, хорошо получилось. Люди действительно верят, что все эти суммы дойдут по назначению. Ведь это очень легко проверить, достаточно набрать номер телефона детского дома".
"Ура" победителям!
По результатам заездов победителями стали: Оксана БАРДАДЫН на "Форде" (12 570 руб., 1 место), Александр БЛИНОВ на "Караване"(12 150 руб., 2 место), Владислав ГУБИН на "Крауне" (8 670 руб.,3 место). Кроме распределения призовых мест команда "Авторадио" решила присудить два почетных титула. Титул "Леди-бомбила" получила Елена СУХАНОВА на "Эльгранде". И обладателем титула "Дорожных симпатий" стал Константин ДОБРОСКОК на "Королле", в последний день акции заработавший 24 721 рубль. Правда, рекорд всех и вся Константин побил не извозом, а сборами с сердобольных граждан. Деньги на благотворительную акцию для детских домом добрые люди давали, не садясь в машину. Особо отмечен "Авторадио" и самый щедрый пассажир Николай, внесший свою лепту в сумме 11 700 рублей. Он же уже не церемонии награждения еще раз показал свою щедрость, добавив в копилку несколько купюр в американских дензнаках.
Леди - бомбила Елена Суханова никогда частным извозом не занималась, но, прослышав об акции, вспомнила о своем авантюрном характере: "И решилась, приключений захотелось. Самая необычное, что я чувствовала себя в роли таксиста: во мне проснулись азарт и жадность! И адреналин получила, и в акции поучаствовала! Заработала я эти деньги? Не знаю, может быть, просто мне попался хороший пассажир. Леонид потом добровольно подключился к акции и всех ее участников снабдил ионизаторами воздуха для салонов авто "Джаспер".
Занявшая первое место Оксана Бардадын, по ее собственному признанию, лет десять назад уже занималась частным извозом. А "побомбить" сейчас выехала потому, что узнала о благотворительной акции. Меня больше всего поразило, что рядом останавливаются не "круизеры" и лимузины, а самые простые машины. И люди суют деньги! Я была в шоке, когда мне дал сорок рублей водитель 19-го маршрута. Для меня это была самая большая сумма, которую мне дали. Не в денежном смысле. В эмоциональном!"
Мужчина, получивший титул "Дорожных симпатий" Константин Доброскок, таксовал в последний 20-й день, потому собранная им сумма поражает всякое воображение - 24 721 рубль. Как человек, два года зарабатывавший на жизнь таксистом, Константин признался, что ему просто повезло: " Я был последним участником заезда. Люди хотели успеть поучаствовать в добром деле и давали деньги просто так".
На собранные деньги будут куплены необходимые двум детским домам Приморья вещи, но и победители без призов не остались. Им достались приятные поощрительные подарки от спонсоров и устроителей. За первое место, например, от компании "Шинтоп" Оксана Бардадын получила комплект летних шин "Хан Кук". Плюс от "Авторадио" - тонну бензина. И все участники, независимо от того, сколько денег они заработали "бомблением", отметили успех своей акции вечеринкой в ночном клубе "Гараж".
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