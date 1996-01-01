Получить кредит от Импэксбанка можно в 45 регионах РФ

Одним из важнейших компонентов экономических реформ в России является малый бизнес: он не требует крупных стартовых инвестиций, обеспечивает быстрый оборот ресурсов, формирует конкурентную среду, создает дополнительные рабочие места, быстро перестраивает производство в зависимости от соотношения спроса и предложения, оперативно внедряет передовые достижения.

Доля малых предприятий в ВВП развитых стран составляет 35-40%, в государствах Европейского союза этот показатель достигает почти 70%. По данным Московской международной бизнес-ассоциации, доля малого бизнеса в ВВП России не превышает 10%. Выходом из сложившейся ситуации является активное внедрение программы кредитования малого бизнеса финансовыми институтами, в частности банками.

Сейчас на российском рынке кредитования можно насчитать не более 15 крупных банков, активно кредитующих средний и малый бизнес. Согласно оптимистичным прогнозам экспертов, доля кредитов малому бизнесу в кредитных портфелях банков в ближайшее время будет расти и станет приоритетной. Так по данным аналитиков "Эксперт РА", темпы роста данного сектора экономики в 2006 году достигнут 70-80%.

Среди крупнейших банков одним из первых программу по финансированию малого и среднего бизнеса предложил ИМПЭКСБАНК. К 2005 году кредитный портфель банка увеличился в 2,2 раза, общая сумма составил 7,8 млрд руб. В настоящий момент заемщиками банка являются более трех тысяч малых и средних предприятий. Благодаря широкой филиальной сети Импэксбанка оформить кредит можно в 45 регионах РФ.

Продукты для роста

Анализ рынка кредитных услуг, проведенный специалистами банка, показал, что основные финансовые потребности малого бизнеса сконцентрированы в настоящее время в двух направлениях. Во-первых, малым компаниям и индивидуальным предпринимателям требуются "быстрые" и относительно небольшие деньги для решения оперативных вопросов хозяйственной деятельности. Во-вторых, они остро нуждаются в длинных "крупноразмерных" деньгах для инвестиций в свои проекты, техническое перевооружение или расширение бизнеса. Учитывая конъюнктуру рынка, Импэксбанк предложил своим клиентам линейку кредитных продуктов, которую можно разбить на три составляющие: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств и нецелевое финансирование по скоринг-модели.

В рамках нецелевого финансирования банк предоставляет скоринг - кредит индивидуальным предпринимателям на сумму до 1 млн руб. без залога и поручительства сроком до 12 месяцев. Инновационная методика с использованием специализированных программ позволяет при минимальном количестве документов точно оценить кредитоспособность заемщика, оперативно обработать предоставленную клиентом анкету-заявление и рассмотреть заявку клиента в течение 3 дней.

В начале 2006 года банк предложил своим клиентам кредит "Бизнес-АВТО", предназначенный для кредитования индивидуальных предпринимателей. Механизм принятия и рассмотрения заявки аналогичен скоринг-модели, т. е. срок рассмотрения заявки сокращается до 3 дней. Как ясно из названия, кредит предоставляется на покупку автотранспорта как для личного, так и коммерческого использования сроком до 5 лет. Механизм получения кредита максимально упрощен - предпринимателю необходимо заполнить анкету, подготовить необходимый пакет документов, который можно сформировать заранее и тем самым ускорить процесс получения кредита. На сайте банка www.impexbank.ru в разделе "Услуги для малого и среднего бизнеса" для клиентов представлен список документов.

Если бизнесмену необходимо более серьезное финансирование на поддержание существующих оборотов или развитие бизнес-процессов, то ему имеет смысл воспользоваться двумя другими кредитными продуктами банка. В зависимости от выбранного продукта размер кредита (кредитной линии) может составлять до 30 млн руб. и выдаваться сроком до 3 лет. В качестве залогового обеспечения могут выступать недвижимость, оборудование, транспортные средства, товар в обороте, в том числе и личное имущество предпринимателя. Необходимо отметить, что погасить кредит в данном случае можно как равными долями в течение всего периода использования денежных средств, так и в последние 2-3 месяца периода кредитования, как предусмотрено условиями кредита "Независимость", или по индивидуальному графику согласно бизнес-проекту предприятия на условиях кредита "Стратегия".

Особый подход

Особенностью продуктов Импэксбанка является то, что предприятия финансируются с изучением специфики бизнеса компаний. Если бизнес заемщика имеет отраслевую или сезонную специфику, то банк готов предложить специально разработанные кредитные продукты, учитывающие особенности того или иного региона и вида деятельности. Важно, чтобы предприятие имело возможности для роста и соответственно более комфортных условий погашения кредита.

Обращая особое внимание на конкурентоспособность кредитных продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса, банк увеличил сроки по овердрафту до 30 дней. Предприятию это дает возможность получить финансирование без обеспечения в объеме до 50% от выручки.

Время, когда представитель малого и среднего бизнеса мог рассчитывать только на дорогие и короткие кредиты, неизбежно проходит. Как показывает практика, если представитель малого бизнеса готов к открытым партнерским взаимоотношениям, в части предоставления финансовой и управленческой отчетности, то, безусловно, он может рассчитывать на привлекательные условия кредитования как по сумме кредита, так и по срокам, процентным ставкам за кредит.