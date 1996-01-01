Андрей Шляховой, президент Далькомбанка: Мы не боимся новых игроков

17 лет - срок немалый для российского бизнеса. Далькомбанк - один из первых коммерческих банков России - в конце апреля отметил свой день рождения. "Несмотря на все перипетии и многочисленные кризисы, прошедшие в нашей стране, мы растем и готовы рассказать вам о своих успехах и достижениях", - приветствовал журналистов, собравшихся накануне этого торжественного события, президент банка Андрей ШЛЯХОВОЙ.

Для Далькомбанка прошедший 2005 год стал знаменательным. Банк вышел за пределы ДВФО - открыл филиал и допофисы в Иркутске. Об успехах свидетельствуют и итоговые финансовые показатели банка. "Несмотря на прогнозы скептиков и обещанные проблемы в связи с выходом за пределы ДВФО, банк вырос по всем основным показателям на треть", - отметил Андрей Шляховой. И это притом что в финансовом плане 2005 год для банка оказался непростым. Значительный объем средств был направлен на реформу системы управления банка и развитие филиальной сети. Но благодаря этим реформам, Далькомбанк получил годовую прибыль, в шесть раз превышающую плановый показатель, увеличил объем своих резервов и сформировал хороший задел на 2006 год.

Досье Анализ показателей банка лучше всего подтверждает поступательное развитие банка по всем основным направлениям деятельности. Кредитный портфель Далькомбанка за 2005 год вырос на 37%, до 7,558 млрд руб. При этом существенно прирос портфель кредитов населению - почти в четыре раза, до 2 млрд руб. В 2005 году банк активизировал работу по предоставлению денежных средств МБ. За год предприниматели получили 499 млн руб. Портфель ценных бумаг банка на 1 января 2006 года составил 208,4 млн руб. Оборот за год превысил 653 млн руб., что на 218% больше оборота за 2004 год. Чистый доход от операций с облигациями субъектов РФ достиг 27 млн руб. В 2005 году банк продолжил выпуск собственных векселей, объем которых составил 243 млн руб. Разместил пятый дополнительный выпуск своих акций на 94 млн руб. Сумма уставного капитала по итогам размещения увеличилась до 327 млн руб. В первом квартале этого года была проведена еще одна эмиссия, по итогам которой уставный капитал увеличился до 545 млн руб.

Общая сумма на рублевых и валютных счетах физических лиц в Далькомбанке за прошлый год увеличилась на 2 млрд руб. и составила на 1 января около 6 млрд руб. В 2005 году банк активно развивал услуги по приему платежей физических лиц наличными через кассы, банкоматы, платежные терминалы по картам "Золотая Корона". За год объем транзакций составил 39 млн руб. На начало 2006 года более 210 тыс. человек пользовались картами "Золотая Корона", эмитированными Далькомбанком. Количество держателей карт увеличилось с начала года на 60 тыс. Далькомбанк расширил инфраструктуру по приему карт на территории Дальнего Востока. В 2005 году было установлено 103 электронных терминала, 20 банкоматов. Планомерно расширяя свою корреспондентскую сеть, в 2006 году банк открыл корсчет в долларах США в Строительном банке Китая. Принял участие в банковском форуме по клиринговым расчетам с Сельскохозяйственным банком Китая.

Средний русский - наш клиент

"Потребительское кредитование остается одним из приоритетов нашей деятельности", - подчеркнул Андрей Шляховой. Кредиты населению в кредитном портфеле банка на конец 2005 года занимали 26%, в то время как в 2004 году составляли только 10%. "Особенно приятно отметить тот факт, что растет кредитование по ипотечной программе банка, - заметил президент банка. - За прошлый год мы выдали кредиты 250 физическим лицам на общую сумму около 170 млн руб.".

В этом году, как пообещал Андрей Шляховой, акцент будет сделан на расширении спектра услуг населению. Начальник управления рознично-финансовых услуг Далькомбанка Игорь Сараев уточнил, что речь идет о дальнейшем развитии инфраструктурной и эквайринговой сети банка, а также о появлении новых вкладов. "Мы установим первую партию банкоматов с возможностью приема наличных средств, так называемые cash-in-банкоматы. Это станет дополнительным удобством для наших клиентов, которые смогут осуществлять платежи, гасить кредиты, в том числе наличными деньгами в круглосуточном режиме. На выходе - программа лояльности. У держателей карт "Золотая Корона" появятся дополнительные возможности по получению скидок и бонусов при расчете по карте в магазинах. Также в ближайшее время в торговых сетях мы установим специальные терминалы, и наши клиенты смогут оплачивать коммунальные и иные платежи, а также гасить кредиты через кассы в торговых центрах. Помимо этого, расширится линейка вкладов".

Рассуждая о конкуренции на рынке банковских розничных услуг, Андрей Шляховой подчеркнул, что на Далькомбанк работает история его существования: "Своей деятельностью в течение 17 лет мы доказали, что мы здесь всерьез и надолго и что наш расчет - это не сиюминутная выгода, а работа на долгосрочный взаимовыгодный результат. Результат, который выгоден и нам, и клиентам. Именно поэтому мы никогда не используем дешевых маркетинговых ходов, никогда не кричим: берите кредиты под 0% годовых. Мы не боимся новых игроков. Они собирают пену и громкой рекламой привлекают население, но люди сегодня уже не те, что были раньше. Они начинают считать. И у нас есть свой клиент, своя ниша". Клиент Далькомбанка, со слов его президента, - средний русский. Тот, кто работает на предприятии, получает зарплату в 10-15 тыс. руб., думает о своем будущем и будущем своих детей. Тот, кто умеет считать деньги и ценит удобства, которые предлагает ему банк - технологичность, оперативность в обслуживании, внимание со стороны банковских работников и хорошие продукты. "Мы не опасаемся усиления конкуренции, потому что наш продукт сегодня конкурентоспособен, и наш клиент, однажды пришедший к нам, - не уходит".

Кадры решают все

Реформа системы управления - одна из основных задач, которую ставил перед собой Далькомбанк на 2005 год и которую ему удалось решить. "Когда мы только начинали работать, при существующей тогда системе спецбанков для многих людей было открытием, что в банке могут разговаривать с клиентами уважительно, что их хотят выслушать и готовы проконсультировать, - рассказал Андрей Шляховой. - И этим мы выгодно отличались от других, даже после того, как спецбанки перерегистрировались в коммерческие банки. Но в какой-то момент рост бизнеса привел к тому, что работники фронт-офисов перестали осознавать цели и задачи банка, перестали быть частью команды, нацеленной на успех. Приходили люди, а операционист мог разговаривать по телефону, мог невнимательно выслушать клиента и некачественно обслужить. Мы не стали ждать того момента, когда превратимся в худший из банков, и стали искать способы стимулирования своих работников. Разработали в том числе систему экономического стимулирования работников фронт-офисов. Но потребовалось время, чтобы эту систему обкатать. Так в какой-то момент рядовые работники стали получать больше начальников отделов, что вызывало недовольство. Это пришлось преодолевать. Это непростая работа, и если честно, то мы ожидали увидеть результаты только к середине этого года, а увидели к концу прошлого". Именно благодаря грамотной системе мотивировки персонала, не тратя огромных средств на рекламную кампанию, Далькомбанк резко увеличил объемы по выдаче кредитов и приему вкладов.

Качественная работа персонала сказалась и на других показателях банка. Так, несмотря на рост кредитов населению, объем просроченной задолженности в Далькомбанке остается на низком уровне - 1,5%. При этом проблемные кредиты составляют менее 0,5% от общего объема выданных средств населению. "Проблема просроченной задолженности решается двумя способами, - пояснил Андрей Шляховой. - Но ключевую роль играет профессионализм кредитного эксперта. Если сотрудник, выдающий кредит, ответственно относится к своим обязанностям, не ленится позвонить и проверить сведения, предоставленные ему заемщиком, то 90% проблем исчезает. Остальные решаются традиционно - через суд". "Мы всегда консервативно относились к выдаче кредитов, - дополнил вице-президент Далькомбанка Владимир ФЕВРАЛЕВ. - И в отличие от других банков мы больше кредитов выдаем в офисах, где есть возможность проверить сведения о заемщиках. Да, при этом мы немного теряем в скорости выдачи, но выигрываем в качестве".

Где найдешь, где потеряешь

Для Далькомбанка 2005 год стал знаковым и еще по одной причине - в прошлом году бюджетные средства края были переведены со счетов Далькомбанка в казначейство. Что потерял в связи с этим банк? "Ничего, - ответил Андрей Шляховой. - Уход бюджета мы не заметили. Если в начале нашего сотрудничества с правительством края в 1995, 1996 годах средства бюджета занимали до 85% пассивов банка, то к концу позапрошлого года их доля не превышала 10-12%. И если на начальном этапе эти средства дали толчок нашему развитию, то на последнем - стали тормозом. В этом году мы впервые в первом квартале получили прибыль. И в этом определенную роль сыграло и отсутствие бюджетных средств. Когда мы работали с бюджетом, в декабре шло активное изъятие остатков бюджетных средств со счетов. По этой причине мы резко сокращали кредитный портфель. В январе бюджетные средства поступали вновь, но быстро разместить их не удавалось. В результате январь, февраль были убыточными. В этом году совершенно иная картина. За три месяца работы мы не только получили прибыль, но и увеличили резервы по ссудам".

Ответил Андрей Шляховой и на вопрос по процентным ставкам по вкладам, действующим в банке. "Наши клиенты делятся на две группы: одни требуют низких процентов по кредитам, другие - высоких процентов по вкладам. Хотите кредит под 10% годовых, тогда размещайте деньги под 5% - отвечаем мы. Между процентной ставкой по привлечению средств и процентами по их размещению всегда и везде существует маржа. И если сегодня ставка по кредитам сдвигается к 14-17% годовых, то ставки по вкладам могут быть только ниже10%. То, что наши ставки лежат в середине ценового диапазона, подтверждает то, что мы ведем консервативную политику. Мы клиентоориентированный банк и думаем о своей устойчивости и сохранении средств наших клиентов. Не стоит забывать - высокие ставки и по кредитам, и по вкладам свидетельствуют о неустойчивости банка. А мы - банк, который работает здесь давно и будет работать еще долго".