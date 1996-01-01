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Скоростное маневрирование для автобуса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Знание правил дорожного движения и мастерство вождения продемонстрируют водители трамваев, троллейбусов и автобусов частных и муниципальных предприятий города.

К предстоящему Дню города администрацией Хабаровска объявлен конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди водителей и кондукторов муниципальных пассажирских предприятий, водителей коммерческих предприятий.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, 13 мая в конкурсе на лучшего по профессии среди водителей муниципального автопредприятия примут участие 24 водителя, каждое подразделение представит две команды по 4 человека.

В состав команды входят два водителя, работающих на автобусе марки "ДЭУ", и два шофера, перевозящих пассажиров на ЛиАЗах.

На первом этапе конкурса будут проверяться знания правил дорожного движения по экзаменационным билетам ГИБДД. Во время второго этапа водители должны будут продемонстрировать мастерство вождения на автобусах марок ЛиАЗ и "ДЭУ".

Конкурс по скоростному маневрированию пройдет на площадке с восемью установленными фигурами: "круг", "бокс", "змейка", "туннельные ворота", "эстафета", "въезд на стоянку", "пеньки", линия "стоп" - их необходимо преодолеть в определенной последовательности на время, при этом не задев ограничителей. Максимально на каждом из этапов участники конкурса могут набрать по 100 баллов. Победители будут определяться как в командном, так и в личном зачете, отдельно среди водителей "ДЭУ" и ЛиАЗов.

Водители железнодорожного и "рогатого" общественного транспорта ответят на вопросы билетов и продемонстрируют практические навыки по вождению на специальном полигоне.

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