Дефицит экологов-природопользователей восполнят выпускники ТГЭУ

За последние несколько лет в некоторых отраслях российской экономики выявилась нехватка достаточно узких, но в то же время востребованных специалистов. На одном из первых мест - сфера экологии и природопользования. Тихоокеанский государственный экономический университет (ТГЭУ), подхватив веяние времени, в этом году открыл новую специальность "Природопользование" с уникальным набором специализаций: экологическая экспертиза, экологический аудит и ландшафтное планирование (ландшафтный дизайн).

- Таких специализаций на Дальнем Востоке больше нет, да и в России их крайне мало, - утверждает заведующий кафедрой экологии и природопользования профессор Игорь МАЙОРОВ. - Почему эти специальности можно назвать уникальными? Через 5 лет подготовки мы получаем и государственных служащих, которые ориентированы на выполнение процедур государственных экологических экспертиз, и высококвалифицированных специалистов в области общественных экологических экспертиз. Уже в первые годы учебы студент сможет не только участвовать в разработке конкретных проектов - сброса сточных вод, свалки мусора, но и подрабатывать на этом - в подобных решениях нуждаются многие предприятия. Кроме того, зная алгоритмы решения подобных проблем, они могут "набивать руку" на выполнении проектов, а потом, с высоты полученного опыта, может, и критиковать их.

Что касается экологического аудита, несмотря на то, что эта сфера еще довольно новая в нашей стране, не за горами вступление России в ВТО. Это подразумевает переход на международный стандарт, который обяжет все предприятия промышленности привести в соответствие с ним свою экологическую политику или разработать ее с нуля. Для того, чтобы помочь предприятиям в этом направлении, и существует экологический аудит.

Третья специализация - ландшафтный дизайн - в последнее время стала очень востребованной. "Мы подготовили трехступенчатую программу по подготовке ландшафтных дизайнеров: садовник - ландшафтный проектировщик - садовый дизайн, - отмечает профессор кафедры экологии и природопользования, доктор биологических наук Виктор УРУСОВ. - Фактически мы будем заниматься дизайнерскими проектами совместно с Ботаническим садом. Думаю, мы можем ориентировать наших будущих ландшафтных дизайнеров не только на работу в садах России, но и Европы, и Восточной Азии, поскольку обслуживание сада - довольно дорогое мероприятие в любых странах.

Кроме трех основных специализаций студент в процессе обучения получит знания в таких базовых отраслях, как экономика, юриспруденция, политология, социология. На специальности объявлено 15 бесплатных мест, чем может похвастать далеко не каждый вуз, как, впрочем, и высокоинтеллектуальным потенциалом кафедры, где практически все преподаватели - доктора, кандидаты наук, доценты и профессора. При этом в качестве вступительных экзаменов абитуриенту придется сдать всего два экзамена - математику и русский язык. Уже на первых курсах обучения студентов ожидают выездные летние практики по прекраснейшим местам Приморья, в том числе в приморские заповедники, на горно-таежную станцию и т.д.

Подготовка специалистов по новой специальности не только поможет приобрести профессиональные навыки, но и прояснит студентам картину разумного природопользования. В настоящее время, к сожалению, примеров хищнического использования природных ресурсов предостаточно отчасти и от недостатка знаний в этой отрасли. Таким образом, вместо того, чтобы уничтожать те же уникальные зоны рекреации, молодые специалисты придут к мысли, что на этих местах можно делать деньги всю жизнь, поддерживая при этом первозданную красоту природы. Например, достаточно, как считают специалисты, перевести заповедники в национальные парки и создать буферную зону, а также разрешить хозяйственную деятельность, развивать туристические маршруты, и только на развитии инфрастуктуры можно зарабатывать не только нам и нашим детям, но и правнукам.

В то же время, надо отметить, со временем мы все-таки пришли к мысли о цивилизованном природопользовании, стали поворачиваться лицом к экологическим проблемам. В этой связи скоро появится острая нехватка кадров. При этом специалисты в системе действующего контроля не только должны будут контролировать и надзирать, но и помогать аудиту для внутренней проверки, чтобы выявить слабые места предприятий, на которых будет введена та же система экологического менеджмента.

- Я уже не говорю о тех, кто, получив диплом о высшем образовании, сможет реализовать идеи по озеленению территорий, - резюмирует Игорь Майоров, - например, Приморского края, сохранению уникальных ландшафтов, а также дизайнерские разработки проектов. Направление постепенно наберет обороты, и со временем, вполне вероятно, мы сможем принимать участие в грантах и разработке муниципальных проектов.