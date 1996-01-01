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Кредитными рисками можно управлять
Одной из основных причин снижения общего уровня ликвидности финансовых организаций как российские, так и приморские экономисты называют высокий уровень просроченной задолженности при работе на рынке кредитования. Эта проблема заставляет многих участников регионального финансового рынка пересмотреть свой подход к подобной услуге.
Так, по мнению маркетинговой службы Примтеркомбанка, при работе с потребительскими кредитами вернее всего придерживаться консервативной политики. Фактически отказавшись от работы по программам потребительского экспресс-кредитования, специалисты банка активно работают по целевым программам, позволяющим поддерживать практически стопроцентный уровень возврата заемных средств.
Что же касается корпоративных клиентов, в этом случае кредитные решения банка корректируются с учетом особенностей ведения бизнеса заемщика. Особое внимание уделяется управлению кредитными рисками: поддерживается оптимально приемлемый уровень их концентрации. На постоянной основе осуществляется мониторинг финансового состояния заемщиков. Такой подход позволил Примтеркомбанку снизить долю просроченной задолженности в общей сумме кредитов до 0,5%. Суммарный же объем выданных кредитов в 2005 г. составил 2,5 млрд руб.
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