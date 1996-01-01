Приморский концентрат уйдет в Челябинск

Приморское ОАО "ГМК-Дальполиметалл" (ГМК)подписало договор с ОАО "Челябинский цинковый завод" о поставках цинкового концентрата из Дальнегорска в объеме 20 тыс. тонн ежегодно. Ранее ГМК отправлял 20 тыс. тонн свинцового концентрата и 50 тыс. тонн цинкового концентрата на экспорт в страны АТР.

Изменить рыночную политику "ГМК" вынудило то, что правительство РФ в марте этого года лишило предприятие квот на экспорт цинка в 2006 г. Контракт с ГМК позволил Челябинскому ЦЗ скорректировать свои планы: если ранее он планировал выпустить за год 130 тыс. тонн металла, то сегодня - 150 тыс. тонн.

Выбирать заказчиков на внутреннем рынке "ГМК" пришлось из двух предприятий - "Челябинского цинкового завода" и владикавказского предприятия "Электроцинк" (контролируется "УГМК"). Но "Электроцинк" имеет собственную сырьевую базу и сейчас не испытывает потребности в дополнительных поставках сырья, поэтому договор был подписан с челябинцами. Сроком на 3 года. Как пояснили источники в руководстве "ГМК", предприятие не может бесконечно работать на склад, надо было определяться с новыми партнерами внутри страны.

Тем не менее транспортные проблемы остаются: если перевозка одной тонны цинкового концентрата до КНР обходилась "Дальполиметаллу" в $27, то доставка тонны концентрата до Челябинска обойдется в $120. С челябинцами удалось договориться о том, чтобы стороны поровну разделили транспортные расходы по доставке цинкового концентрата.