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Угольщики остались без дивидендов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совет директоров ОАО "Приморскуголь" рекомендовал акционерам на годовом собрании 11 мая принять решение не выплачивать дивиденды за 2005 г. По итогам 2004 г. "Приморскуголь" также не выплачивал дивиденды.

Как стало известно "ЗР", СУЭК выдвинула 9 кандидатов на 9 мест в совете директоров "Приморскугля", в том числе 8 членов действующего совета.

В список для голосования на собрании вошли генеральный директор ОАО "Приморскуголь" Александр ЗАНЬКОВ, директор разрезоуправления "Новошахтинское" Валерий ЛОМОВЦЕВ, заместитель управляющего Владивостокского филиала СУЭК по финансам и экономике Елена МЕЛЬНИКОВА, главный бухгалтер "Приморскугля" Антонина МАЙСТРЕНКО, заместитель управляющего Владивостокского филиала СУЭК по корпоративной работе Александр СУРОВ, начальник отдела по работе с ценными бумагами "Приморскугля" Надежда ТАРАСОВА, заместитель директора департамента социально-экономических проектов СУЭК Тагир ХАЙРУЛЛИН, заместитель управляющего Владивостокского филиала СУЭК по сбыту Юрий КОВАЛЬ (все входят в нынешний совет директоров), а также представитель СУЭК Игорь ПЕЧЕНЬКОВ.

Досье

Уставный капитал ОАО "Приморскуголь" составляет 1,171 млн руб., он разделен на 800 тыс. 288 обыкновенных, 314 тыс. 756 привилегированных и 55 тыс. 956 привилегированных акций типа "Б" номиналом 1 руб. СУЭК владеет 56,53% уставного капитала (63,33% обыкновенных акций) "Приморскугля".
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