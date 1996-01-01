Экспертиза качества связи от МТС

Качество мобильной связи волнует всех, кто пользуется сотовыми телефонами. А в наши дни это почти все население Приморского края. Компания МТС первой на территории России ввела стандарт GSM и явилась основоположником показателей качественной связи, а специалисты МТС - экспертами в области современных коммуникационных технологий. Так из чего складывается качественная связь?

"Сеть мобильной сотовой связи можно представить в виде трех основных частей, - рассказывает технический директор компании "МТС-Приморье" Олег ЛЕОНТЬЕВ. - Первая - это мобильные телефоны абонентов, вторая - базовые станции сотовой связи. Базовые станции обеспечивают "покрытие территории" сетью сотовой связи. И последняя часть - коммутатор, который обеспечивает выход на обычные городские телефоны и на телефоны других операторов сотовой связи".

Очевидно, качество связи в первую очередь зависит от телефона как одного из важных элементов сети. Если у абонента "серый" китайский телефон, собранный из дешевых комплектующих, то качество связи может оказаться неважным, несмотря на все усилия со стороны оператора.

МТС в первую очередь уделяет внимание планированию и конфигурации сети. Грамотное планирование позволяет установить оптимальное количество базовых станций сотовой связи в том или ином месте, в зависимости от количества населения, количества соединений, рельефа местности. МТС имеет специальное оборудование, позволяющее производить точные исследования и прогнозы. На установку базовых станций могут влиять и сами абоненты - компании принимает во внимание их пожелания.

Но сеть развивается, появляются новые абоненты, новые станции. Олег Леонтьев добавляет: "Предусмотреть все невозможно. Поэтому время от времени необходимо проводить так называемую "оптимизацию сети". Если этого не делать своевременно, то качество связи станет хуже, ведь изначально сеть не была рассчитана на такое количество абонентов. При оптимизации проводится распределение частотного ресурса между базовыми станциями, регулируется их мощность. При необходимости устанавливаются новые дополнительные станции".

Последнюю оптимизацию в "МТС-Приморье" проводили специалисты компании Ericcson, одного из лидеров в производстве оборудования для сетей сотовой связи. Начали они в декабре прошлого года, а закончили пару недель назад. Кстати, именно на оборудовании производства Ericcson базируется сеть МТС в Приморском крае. Мероприятия дали ощутимые результаты. По словам Олега Леонтьева, прежде всего серьезно улучшилась связь во Владивостоке.

Например, сейчас успешно устанавливаются 97-98% соединений - это очень хороший показатель (норма - 96%). Снизилось количество обрывов разговора. Если по российским нормативам обрыв разговора не должен происходить более чем в 5% случаев, то сейчас этот показатель - порядка 1%.

Стоит отметить, что оптимизация - довольно дорогое мероприятие, которое обходится компании в сотни тысяч долларов. Отдельный случай - общероссийские праздники. Пару лет назад в канун Нового Года дозвониться было почти невозможно. А вот в последний Новый Год особых проблем у абонентов не было - связь оставалась стабильной.

Еще одно направление деятельности любого сотового оператора - строительство сети. "Эта работа ведется нами постоянно. За прошлый год мы почти полностью закрыли населенные районы на севере и западе края, обеспечили хорошую связь в Дальнегорске. Всего по краю компания установила более 90 новых базовых станций. В этом году мы будем работать над покрытием побережья края, оптимизацией связи в Хасанском районе. Это поможет нашим абонентам и в период отпуска и путешествий по краю оставаться всегда на связи".

Но МТС не ограничивается расширением зоны покрытия. В этом году появится ряд новых интересных услуг. Например, технология EDGE, позволяющая увеличить скорость соединения с сетью Интернет в 3-4 раза по сравнению с классическим GPRS. Мобильный Интернет становится все популярнее, и теперь он будет быстрее, причем без изменения стоимости.