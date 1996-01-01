Поручительство предприятия снизит процентную ставку по кредиту

У приморцев есть шанс получить потребительский кредит по минимальной процентной ставке, от 17 до 18% годовых, а у работодателей - поощрить ценных сотрудников.

В этом поможет программа потребительского кредитования под поручительство предприятия, разработанная Примтеркомбанком специально для компаний - партнеров банка и его потенциальных клиентов. Для того что бы стать участником программы, необходимо открыть в банке расчетный счет и поддерживать на нем ежемесячный кредитовый оборот в размере не менее совокупной суммы выданных под поручительство предприятия кредитов.

Тот факт, что предприятие выступает поручителем при кредитовании своих сотрудников, позволяет Примтеркомбанку предложить минимальные процентные ставки (17-18% годовых), не взимая при этом никаких дополнительных комиссий, а сотрудникам компании - гарантированно получить потребительский кредит, предоставив минимум необходимых документов.

Кроме того, участие в программе дает компаниям-партнерам возможность воспользоваться бонусной программой "Примтер-Шанс", позволяющей получить льготные условия расчетно-кассового обслуживания в банке.

Подробную информацию о программе можно получить, обратившись в кредитный отдел Примтеркомбанка по тел. (4232) 22-30-84.