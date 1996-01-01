Сбербанк финансирует реконструкцию "Шереметьево-1"

Вслед за модернизацией "Домодедово" и "Внуково" Сбербанк России вложит средства в строительство терминала международного аэропорта "Шереметьево-1".

Банк имеет опыт реализации таких проектов. Немногим более года назад он предоставил кредит в сумме 24 миллиона евро сроком на семь лет для строительства нового пассажирского терминала во "Внуково". Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 3,5 миллиона пассажиров в год. Эту амбициозную программу инициировали столичные власти. Года три назад московский мэр Юрий Лужков заявил, что "нужно сделать аэропорт "Внуково" главными воздушными воротами страны", в том числе и потому, что он ближе всех остальных аэропортов расположен к Москве.

Воздушные гавани России, особенно в столице, через которые в основном попадают в нашу страну иностранцы, давно нуждаются в обновлении. Это вопрос не только удобства пассажиров, но и престижа. Ведь знакомство с тем или иным государством, начинается именно с аэропортов, железнодорожных вокзалов и морских портов.

Модернизация "Внуково" сейчас идет полным ходом, и ее планируется завершить к началу 2008 года. Но и аэропорт "Шереметьево", занимающий второе место по пассажиропотоку в московском авиаузле, не остается в стороне - он твердо намерен завоевать симпатии зарубежных гостей и авиакомпаний. Немецкая строительная компания должна возвести там новый терминал площадью 39 тысяч кв.м. И как официально заявили в центре общественных связей "Шереметьево", кредитором этой стройки выбран Сбербанк, который предложил самые выгодные условия. Правда, окончательный выбор еще предстоит утвердить совету директоров компании. По мнению экспертов, если этот кредит будет одобрен, то сделка может открыть серию новых крупных долгосрочных кредитных линий.

Основная цель реконструкции "Шереметьево-1" - стабилизация пассажиропотока и прекращение оттока авиакомпаний, что возможно только за счет значительного повышения уровня сервиса. Новый терминал будет отвечать всем условиям, предъявляемым сегодня к современным аэровокзалам, и сможет обслуживать 5 миллионов пассажиров в год. В аэропорту появится новый высокопроизводительный комплекс для досмотра и обработки багажа, а также трехэтажный паркинг на 870 автомобилей.

Финансирование проектов транспортной инфраструктуры является одним из важнейших направлений долгосрочного кредитования Сбербанка России. Он и в дальнейшем намерен наращивать объемы вложений в данный сектор экономики страны. Во всем мире кредитование строительства современных аэропортов, и тем более международных, - это выгодный бизнес, и в итоге в выигрыше окажутся все: и банк, и аэропорты, и авиакомпании. А главное - мы, пассажиры. Поскольку ввод новых объектов позволит значительно расширить и качественно модернизировать возможности московских воздушных ворот, сделает наши авиапутешествия более спокойными и комфортными.