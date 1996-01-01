Попасть в "двадцаточку"

"Сотрудничество между странами развивается только тогда, когда в рамках заключенных соглашений начинают действовать отдельные организации", - подчеркнул важность заседания Рабочей группы РНКТЭС по сотрудничеству со странами АТР в финансовой сфере советник губернатора Хабаровского края по международным связям Владимир КУЧУК. Очередное третье заседание Рабочей группы прошло в Хабаровске 12 апреля.

За три года участникам ежегодной встречи удалось наладить механизм взаимодействия друг с другом и сделать несколько пусть небольших, но важных шагов к сближению экономики стран АТР и России, в частности к сближению российских и китайских банков. "Прием пластиковых карт региональных российских банков на территории Китая - локальный вопрос, но то, что за год его удалось решить Дальневосточному банку и Примсоцбанку, - это успех, - отметил руководитель Рабочей группы, президент Всероссийского банка развития регионов Дмитрий Титов. - Открыть представительство отдельного банка на территории соседнего государства - тоже проблема локальная, однако упрощение процедурных вопросов - еще один шаг к налаживанию взаимодействия между российскими и китайскими банками".

"Главное - не снижать напора"

Одно из предложений участников заседания, высказанное год назад, вызвало бурные дебаты и на этот раз. Речь шла об открытии Внешторгбанком кредитных лимитов на региональные банки Дальнего Востока в рамках открытых на него кредитных линий экспортных агентств. Сегодняшнюю ситуацию прокомментировал Дмитрий Титов: "Несколько лет назад ВТБ был крупным банком, который занимался в основном оборонкой, нефтью, газом и т.п. С приходом нового руководства стратегия банка изменилась. Разделили розницу и работу с юридическими лицами и поставили задачу филиалам работать не только с крупными предприятиями, но и с каждым мелким клиентом.

При таком положении дел ВТБ помогать Дальневосточному банку, Примсоцбанку или ВБРР не будет. Он сам хочет обслуживать тех же клиентов, что и мы".

Но из-за этого, по мнению Дмитрия Титова, региональные банки вовсе не должны прекращать работу по обслуживанию предприятий, занимающихся экспортно-импортной деятельностью.

"Надо просто добиваться того, чтобы региональные банки становились полноценными участниками внешнего рынка, - считает президент ВБРР. - Надо добиваться того, чтобы китайские банки открывали на них лимиты, открывали корсчета, давали кредиты". И это, со слов Дмитрия Титова, достижимо.

Еще несколько лет назад для российских банков был закрыт рынок Европы. Сегодня все европейские экспортные агентства открывают лимиты на Россию, потому что им нужен сбыт. Им надо продавать оборудование, а для этого необходимо оказывать кредитную поддержку конечному покупателю. Это сделать можно только через российские банки. "Китайская сторона тоже к этому придет. Главное - не снижать напора. Мы эту плотину прорвем в течение двух-трех лет. Тем более что ЦБ планирует упросить процедуру увеличения собственного капитала банков".

Среди тех проблем, на которые указали представители финансовых кругов на прошедшей встрече, было несколько, требующих решения на правительственном уровне. Так, страховщики выразили беспокойство по поводу того, что несмотря на закрепленное в законе положение об обязательном наличии полиса медицинского страхования у въезжающих на территорию России иностранцев, китайские туристы массово едут на Дальний Восток, не имея оного. Причина - ни закон, ни какие-то иные инструкции и распоряжения не определяют, кто, где и когда на российской стороне наличие этой страховки проверяет. Соответственно, никто ничего и не проверяет.

Вице-президент Региобанка Андрей ЕЛФИМОВ поднял вопрос несоблюдения китайской стороной достигнутых межправительственных соглашений по расчетам в национальных валютах. Китайские банки вводят ограничения на расчеты в рублях/юанях, не дают российским банкам использовать корсчета в юанях при расчетах на территориальный Китай. Российские компании не могут конвертировать юани, зачисленные на счета в китайских банках, в доллары. А деньги с таких счетов могут использовать только на покупку товаров на приграничной территории с ограничением не более $20 тыс. на одну операцию.

Рынку нужен крупный банк

Проведение очередного заседания Рабочей группы совпало с открытием ВБРР дополнительного офиса в Комсомольске-на-Амуре - событием, которое было приурочено к 10-летнему юбилею банка. "Сегодня мы находимся в группе 60 крупнейших банков страны. На ближайшие несколько лет ставим задачу попасть в "двадцатку", - о планах банка рассказал Дмитрий Титов. - И в этом в первую очередь заинтересован наш основной акционер - компания Роснефть". В настоящее время по разведанным запасам нефти Роснефть - ведущая компания страны, и рост банка соответствует запросам предприятия. Кроме того, крупный банк, со слов Дмитрия Титова, нужен рынку. "У нас оценка в три раза превышает уставной капитал. К банку проявляют интерес иностранные финансовые организации. Возможна продажа 15-20% акций. Вместе с Роснефтью мы будем открывать внешний рынок".

На Дальнем Востоке дальнейшее развитие ВБРР связывает с дочерним банком (Дальневосточный банк. - Прим. авт.). Есть концепция, согласно которой территорию до Урала будет обслуживать непосредственно ВБРР и его филиалы, а за Уралом - Дальневосточный банк. "Сейчас мы увеличиваем капитал Дальневосточного банка до более чем 1 млрд руб., - рассказал Дмитрий Титов. - Банк станет одним из самых крупных на территории Дальнего Востока. А так как он прекрасно справляется и с обслуживанием крупных предприятий, и населения, мы планируем развивать его филиальную сеть".