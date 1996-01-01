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ДВСК: строим в кубе
В скептически настроенной части общества бытует суждение: объявленные президентом национальные проекты ограничатся раздачей денег врачам и учителям, на чем дело к 2008 г. и закончится.
Однако в бизнес-среде Приморья есть более прагматичное мнение. Вынося властный PR за скобки, ряд бизнесменов утверждает: объявленные проекты должны стать площадкой, где интересы государства и бизнеса совпадают. Подтверждение тому - появление в Положении регионального конкурса "Торговая марка года" номинации "Бренд-лидер в реализации национальных проектов". "Золото" в категории "Строительство и архитектура" здесь взяла Дальневосточная строительная компания.
Почему эксперты отдали предпочтение именно ДВСК?
- В своем нынешнем виде Дальневосточная строительная компания существует 10 лет, - рассказывает генеральный директор компании Николай КОНДРАШОВ. - Что такое ДВСК сегодня? Это, например, Спасский кирпичный завод, Реттиховский бутощебеночный завод, заводы по производству железобетонных и бетонных изделий, керамического гравия, деревообрабатывающее предприятие. Свои традиции ДВСК ведет от известного в Приморье треста "Судпромстрой".
ДосьеТрест "Судпромстрой" был организован в 1969 г. на базе СМУ "Дальзавода", старейшей строительной организации края, созданной в 1928 г. В 1990 г. "Судпромстрой" и предприятие "Стройдеталь" объединились в единое производственное объединение "Строитель". С началом перестройки оно стало арендным предприятием и, наконец, было преобразовано в ОАО "Строитель".
Только во Владивостоке "Строитель" построил более 3 млн кв. метров жилья - это 87-й, 89-й, 51-й, 93-й, 14-й и другие микрорайоны. За его плечами - возведение заводов "Варяг", "Изумруд", "Инструментальный", реконструкция "Металлиста", "Дальзавода", "Дальприбора", "Эры". Даже трамвайный путь от Луговой до Сахалинской - тоже из былого актива "Строителя".
В годы реформ "Строитель", как и многие промышленные предприятия, оказался в сложной ситуации. Финал мог быть известным, если бы не встреча с "Дальневосточной строительной компанией" и объединение в корпорацию. В результате удалось сохранить и производственную базу, и кадры. Сегодня корпорация способна обеспечить до 80% потребностей предприятий Владивостока в строительной продукции.
В прошлом году сторонние организации купили у ДВСК строительные материалы, достаточные для комплектации более 150 тыс. кв. м жилья. И это не предел. А все потому, что технологиям и качеству на ДВСК уделяют особое внимание.
- У нас на заводе - тройной контроль качества. Деталь заармировали - ОТК проверил. Заформовали бетоном, погрузили в пропарочную камеру - на всех этапах отслеживает ОТК. С точки зрения контроля качества заводские изделия на порядок выше того, что заливают непосредственно на стройке при монолитном строительстве, - рассказывает Николай Кондрашов.
Основное производственное ноу-хау, на которое сделали ставку в ДВСК, - возведение зданий по технологии "КУБ-2,5".
- Мы купили эту технологию шесть лет назад, прошли полностью путь внедрения, - говорит гендиректор ДВСК. - Сегодня наша компания до 2015 г. имеет исключительное право использовать "КУБ-2,5" на территории всего Дальнего Востока, что зарегистрировано в Роспатенте.
"КУБ-2,5" - каркасная безригельная система домостроения. Ее особенность - отсутствие несущих балок и несущих стен - вся конструкция держится на колоннах, каркас собирается из изделий заводского изготовления, а в эксплуатационной стадии конструкция является монолитной. Итог - такие дома выдерживают землетрясение в 9 баллов. При этом свободная планировка, в принципе, позволяет сделать квартиру, занимающую площадь целого этажа! А стены дома при этом могут возводиться из любого материала. Для жилых домов мы используем кирпич.
- "КУБ" на 30% снижает стоимость дома, - объясняет слагаемые цены на новую жилплощадь Николай Кондрашов. - Это помимо того, что ДВСК имеет полностью свои стройматериалы. Плюс скорость монтажа - она намного превышает время возведения монолитного дома. В результате мы получаем экономию. Именно поэтому наши цены достаточно либеральные - рядом с нами "в кирпиче" по 650-800 долл. за 1 кв. м на рынке нового жилья во Владивостоке просто никого нет.
- Какие у ДВСК перспективы? - отвечает генеральный директор компании Николай Кондрашов, подводя итог разговору, - Да обычные - работать, работать и еще раз работать. Продолжать строить для людей хорошие, комфортные дома. Ну, и если национальный проект "Доступное жилье" чиновники наши не заболтают, а создадут нормальные правила игры для строителей - активно включимся в выполнение федеральных программ по жилью, озвученных президентом ПУТИНЫМ и нашим правительством.
На сегодняшний день мы со всей ответственностью заявляем, и информируем об этом полпреда президента в ДВФО, - под государственные заказы в ДВСК готовы строить ежегодно 100-150 тыс. кв. м жилья отличного качества по цене 650-700 долл. за кв. м.
Телефоны ЗАО "ДВСК": приемная (4232) 27-06-49, 27-08-56, риелторский отдел - 26-81-32, 76-86-30.
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