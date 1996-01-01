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"ФЕЛИКС" работает "на отлично"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С задачей обставить свой офис компании сталкиваются довольно часто: переезд в новый офис, расширение направлений деятельности, открытие филиалов - все это требует оборудования новых рабочих мест.

Сегодня рынок офисной мебели находится на той стадии развития, когда покупатель уже обращает внимание не только на цену, но и на экологическую чистоту товара, сроки доставки и, что самое главное, сервис. Если продавец офисной мебели оправдал все надежды заказчика, к нему приходят снова и снова, его рекомендуют друзьям, коллегам, партнерам по бизнесу.

Владивостокский филиал банка "Кедр" три года назад получил в свое распоряжение отремонтированный трехэтажный офис. Перед управляющей филиалом Лидией УШАКОВОЙ сразу возникла задача: оборудовать офис современной мебелью. Предложений поступало более чем достаточно, но все время что-то не устраивало: то качество мебели, то сроки доставки, то цена. Но когда управляющая филиалом приехала в компанию "ФЕЛИКС", посмотрела мебель и пообщалась с менеджерами этой компании, решение пришло само собой, и заказ на оборудование мебелью нового офиса был отдан компании "ФЕЛИКС".

Специалисты компании первым делом сделали дизайн-проект, предложили для обсуждения различные варианты комплектации мебели. С руководством филиала банка были утверждены проекты, и через несколько дней мебель уже стояла в офисе банка.

"Что меня сразу подкупило в компании "ФЕЛИКС" - это отношение к клиенту. Причем в самом начале нашей совместной работы был такой случай. На выставке я выбрала для одного из кабинетов мебель темного цвета. Но когда мебель привезли и собрали, оказалось, что она смотрится не так, как хотелось бы. Я поделилась своими сомнениями с представителем компании. Он со мной согласился и предложил заменить этот комплект на аналогичный, но другого цвета. В течение одного дня один комплект полностью разобрали и увезли, другой привезли и собрали. Я была просто очарована такой оперативностью и вниманием к пожеланиям заказчика.

Мебелью от компании "ФЕЛИКС" у нас оборудованы кабинеты управляющего и главного бухгалтера, а также рабочие места для персонала. Качество у мебели великолепное - она адаптирована к нашему влажному климату и никаких претензий к ней нет", - рассказывает управляющая владивостокским филиалом ЗАО КБ "Кедр" Лидия Ушакова.

По словам Лидии Ушаковой, еще один плюс, который очень важен для заказчика, - наличие на складе всей продукции компании. Это позволяет обставить офис в кратчайшие сроки.

Аналогичная задача - оборудовать офисной мебелью и аксессуарами только что построенный новый офис в центре города - стояла и перед владивостокским филиалом Внешторгбанка. В результате тендера, проведенного банком среди компаний Владивостока, торгующих офисной мебелью, в качестве поставщика мебели была выбрана компания "ФЕЛИКС".

"Нам было необходимо оборудовать 60 рабочих мест. Дизайн-проект, который мы заказали компаниям, должен был отвечать фирменному стилю нашего банка, а мебель - органично вписываться в уже имеющееся помещение, - говорит начальник административно-хозяйственного отдела филиала ОАО "Внешторгбанк" во Владивостоке Игорь ЛЫСАКОВСКИЙ.

- Компания "ФЕЛИКС" предложила нам оптимальный дизайн-проект, который и был одобрен. Согласно этому проекту, мы отошли от организации традиционных кабинетов и разделили помещение на рабочие зоны стильными современными офисными перегородками. Дизайнеры компании "ФЕЛИКС", учитывая специфику работы нашего учреждения - большой поток посетителей, предложили такой вариант расстановки мебели, чтобы было удобно и клиентам банка, и персоналу. Кроме того, компания "ФЕЛИКС" дает гарантию на свою мебель до 7 лет и осуществляет послепродажное обслуживание, что тоже очень важно для заказчика. Мы намерены продолжать наше сотрудничество".

Мебель компании "ФЕЛИКС" стоит в кабинетах и у руководителей ИПК "Дальпресс". Перед тем как заключить договор с "ФЕЛИКСом", коммерческому директору пришлось обойти множество выставок офисной мебели.

"Нам требовалось оборудовать два кабинета - генерального директора и главного инженера. Сами кабинеты довольно своеобразны по планировке, что необходимо было учитывать в дизайн-проекте, - рассказывает коммерческий директор ИПК "Дальпресс" Борис ЕЧА. - Нам хотелось, чтобы кабинеты были не только солидными, но и удобными для проведения переговоров, планерок, встреч. Все эти нюансы компанией "ФЕЛИКС" были учтены. И нашему сотрудничеству с этой компанией я бы поставил оценку"отлично".

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