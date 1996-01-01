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Страховой эксклюзив
В этом году страховой рынок края перешел на качественно новый этап развития: в Приморье начал складываться институт страховых посредников. О новых участниках рынка "ЗР" рассказал Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье.
ДосьеООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры" образовано 1 ноября 2005 г. Агентство является членом Дальневосточного союза страховщиков. Вид деятельности: посреднические услуги в области страхования. Сергей Бирюков - генеральный директор ООО "Страховое агентство "Бирюков и Партнеры". Опыт работы в страховании - 14 лет, прошел стажировки в страховых компаниях Германии, США, Англии. Последние 11 лет - первый заместитель генерального директора страховой компании "Дальстар".
Зачем нужны посредники?
Одна из серьезных проблем страхового рынка России - недостаточный уровень страховой культуры населения. Каждому страхователю, независимо от того, какую страховую услугу он приобрел или планирует приобрести (страховка автомобиля, квартиры, яхты или бизнеса), необходимо обладать определенными знаниями в области страхования. Только в этом случае он защищен от неожиданных неприятностей, связанных с действием договора страхования. Совершенно очевидно, что при таких обстоятельствах без специалиста не обойтись.
К тому же опыт западных стран показывает, что иметь своего консультанта-профессионала в любой узкой области (медицина, юриспруденция, финансы, страхование) просто необходимо.
Брокерские компании и страховые агентства - последнее веяние на российском страховом рынке, поэтому независимые страховые агентства в новинку для потребителя. В современном мире присутствует универсальный термин - "страховые посредники", вытесняющий понятия "страховой агент" и "страховой брокер", объединив в себе их функции. Посредники прочно заняли свое место на рынке.
Сегодня без них не заключается практически ни один договор страхования. В Европе уже многие годы действует "Европейская ассоциация страховых посредников".
Полезные функции
Посредник организует весь сложный процесс заключения и сопровождения договора страхования и, пытаясь учесть все профессиональные ньюансы, обеспечивает высокое качество страховой услуги. При ближайшем рассмотрении процесс можно разделить на этапы.
Сначала посредник выясняет, какая именно страховая услуга необходима потенциальному страхователю. Получив минимум необходимой информации об объекте страхования (например, об автомобиле), посредник может тут же предложить сразу несколько вариантов страхования от ведущих страховщиков в этой области, отразив конкурентные преимущества каждой и возможные ограничения.
Когда выбрана подходящая программа страхования, посредник даст комментарий по всем ее принципиальным позициям, откорректирует и настроит программу "под клиента", поможет заполнить все необходимые документы. Кроме того, он обязательно проследит, чтобы условия договора страхования соответствовали требованиям действующего законодательства и не нарушали права клиента.
Мало того, он будет сопровождать договор страхования после его заключения и станет для клиента одновременно страховым консультантом и страховым адвокатом.
При наступлении страхового случая посредник окажет всестороннюю помощь, начиная с написания заявления о событии вплоть до получения страхового возмещения.
В результате владелец автомобиля покупает наиболее качественную страховую услугу, и что самое важное - получает гарантию того, что его права будут соблюдены и он никогда не останется один на один с проблемой.
По желанию клиента специалисты Агентства проанализируют договоры страхования, которые были заключены без их участия, и при необходимости предложат внести в них изменения с максимальным учетом интересов клиента.
Почему полис лучше покупать через посредника?
Таким образом, у потребителя появляются два варианта покупки страхового полиса: через посредника и напрямую у страховой компании. Различия очевидны. Страховщик расскажет только о собственном предложении и, конечно, будет указывать только на положительные стороны, избегая острых углов. Посредник же, являясь независимым экспертом качества работы любого страховщика, даст объективную картину существующих страховых предложений и поможет клиенту выбрать оптимальный вариант.
Дороже не будет
Самое главное, что все очевидные плюсы работы с посредником никак не скажутся на стоимости полиса. Напротив, он будет дешевле! И подвоха в этом нет. Это возможно, во-первых, за счет того, что само по себе агентство для страховой компании оптовый - продавец и имеет право на максимальные скидки от страховщика.
Во-вторых, жесткая рыночная среда заставит любую компанию назвать наиболее конкурентную цену страхового полиса для последующей продаже агентством. В-третьих, зная коньюнктуру рынка, посредник не допустит искусственного завышения цены. Но и цена здесь не главное.
"Не стоит забывать о том, что договор страхования приобретается не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы качественно, своевременно и в полном объеме получить страховое возмещение. Цена далеко не единственный и, поверьте, не самый главный аспект договора страхования, но в любом случае мы гарантируем высококонкуретную и объективную стоимость страхования", - отметил Сергей Бирюков.
Без конфликта
Закономерно возникает вопрос: как же посредник может защищать права клиента перед страховщиком, если сам получает от него агентские? "Конфликт интересов здесь - только видимость, - объясняет Сергей Бирюков. - Для профессионального продавца любой услуги клиент - главная ценность. В любой ситуации посредник поможет найти компромисс и защитить интересы клиента. Положительные отзывы клиента - это залог моего успешного бизнеса".
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