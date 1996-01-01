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Голосуй за "Мисс Приморье-2006"!
Первый конкурс красоты состоялся 19 сентября 1888 года на бельгийском курорте Спа. Мероприятие прошло весьма скромно: в финал вышла 21 претендентка на титул "Королева красоты".
Начинание Бельгии подхватили другие страны, самыми активными из которых оказались Германия и США. Конкурс для "самых-самых" девушек всего мира впервые прошел в 1951 году в Лондоне, где были коронованы "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира". СССР же долгие годы обходился телевизионной программой "А ну-ка, девушки!" Первый конкурс красоты состоялся у нас в 1987 году. А конкурс красоты на западный манер прошел только в 1993 году.
Во Владивостоке вот уже 4 года проходит конкурс "Мисс Приморье", организаторами которого является Ассоциация модельных агентств "RED STAR" и "MAXI-M" совместно с телекомпанией ТВ-3 во Владивостоке. 22 апреля в 13.00 в паркетном зале Fesco-hall пройдет очередной отборочный тур. Если вы молоды, обаятельны и умны - это мероприятие для вас!
На сайте www.redstarv.ru можно проголосовать за понравившихся девушек, но не более одного раза за каждую. Победительница станет "Мисс-Интернет".
В SMS-голосовании введена новая номинация - "Мисс SMS-Приморье". Отправьте MISS и номер любимой конкурсантки на сайте www.redstarv.ru на номер 2526 и помогите ей стать "Мисс SMS"!
Информационную поддержку конкурса осуществляют компании ТНТ, МТВ, радиостанции "Квартал", "Динамит", "Русское радио", "О Кей", а также газеты "Антенна", "Золотой Рог", "АиФ-Приморье", "Комсомольская правда", "Владивосток", "Новости" и интернет-ресурс "Прима медиа". Спонсор проекта - компания "Конус".
"Мисс Приморье-2006" - это ваш шанс стать знаменитой, познакомиться с интересными людьми и побороться за призы. Если вы молоды, красивы и уверены в себе - дерзайте! Не упустите шанс изменить свою жизнь!
Регистрация участниц проходит до 21 апреля в Ассоциации модельных агентств "RED STAR" и "MAXI-M" по адресу: "RED STAR" - ул. Фокина, 29а, офис №303, тел.: (4232) 49-57-96, 30-29-52, "MAXI-M" - ул. Мордовцева 3, офис №1001, тел.: (4232) 22-78-30, 91-10-62.
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