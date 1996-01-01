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"ДельтаЛизинг" подписала соглашение с компанией DEG

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

20 марта 2006 года состоялось подписание кредитного договора между ЗАО "ДельтаЛизинг" (www.deltaleasing.ru) и крупной инвестиционной компанией DEG (банковская группа KfW). Кредит, предоставленный для ЗАО "ДельтаЛизинг", составляет $8 млн, срок погашения - 5 лет.

Подписание кредитного соглашения с DEG - это очередной этап стратегического развития компании "ДельтаЛизинг", единственной на сегодняшний день лизинговой компании от Камчатки до Урала, имеющей стабильный доступ на рынок международного капитала.

ЗАО "ДельтаЛизинг" привлекает иностранный капитал на международных финансовых рынках и инвестирует его в реальный сектор экономики. Доступ к долгосрочному и относительно дешевому иностранному капиталу позволяет ЗАО "ДельтаЛизинг" предлагать выгодные условия, тем самым делая лизинг доступным для широкого круга предпринимателей и частных компании Сибири и Дальнего Востока.

Досье

DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH является частью KfW Bankengruppe, одного из крупнейших в Европе финансовых институтов специализирующихся на долгосрочном финансировании. Более 40 лет DEG занимается финансированием и структуризацией инвестиций частных компаний на рынках стран с развивающейся или переходной экономикой. Приоритетом DEG являются инвестиции в местные финансовые институты; в 2005 году им было предоставлено финансирования на сумму 286 млн евро, что составило 43% всего нового бизнеса DEG. Таким образом DEG укрепляет сотрудничество с финансовыми организациями, занимающимися инвестициями в малый и средний бизнес, путем предоставления долгосрочных кредитов таким организациям, включая лизинговые компании, банки и фонды.

Комментарий финансового директора ЗАО "ДельтаЛизинг" Станислава ДАНЫША:

"Кредит, предоставленный нам DEG, свидетельствует о том, что компания "ДельтаЛизинг" полностью отвечает самым требовательным критериям касательно как непосредственно финансовых рисков, так и корпоративных норм управления. Немаловажную роль в решении DEG сыграла финансовая прозрачность и положительная репутация компании "ДельтаЛизинг", заработанная ею на международных рынках капитала. Важно отметить, что новое кредитное соглашение является частью программы ЗАО "ДельтаЛизинг" по привлечению долгосрочного финансирования для развития лизинговой деятельности в Сибири и на Дальнем Востоке России. В рамках данной программы мы уже не первый год сотрудничаем с Международной финансовой корпорацией, Европейским банком реконструкции и развития, американскими банками WBC и UPS Capital. Кредит от DEG - логичный последовательный шаг в развитии нашей компании.

Хочу отдельно сказать, что конечная цель нашей работы - это инвестиции в реальный сектор экономики России. Благодаря наличию у ЗАО "ДельтаЛизинг" стабильных источников финансовых ресурсов наши клиенты, как крупные организации, так и частные предприниматели, имеют возможность воспользоваться доступными ресурсами на срок от 1 года до 7 лет, приобретая оборудование стоимостью от $20 тыс. до $4,5 млн".

Контактная информация:

ЗАО "ДельтаЛизинг": Хабаровск, ул. Дзержинского, 34, тел.: (4212) 31-32-90, Океанский пр-т, 12/13.

Владивосток, тел.: (4232) 49-12-21, www.deltaleasing.ru.

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